Marché de la surveillance de la chaîne du froid: dynamique, segments, analyse de la taille et de la demande 2021-2030

Le rapport sur le marché de la surveillance de la chaîne du froid contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Surveillance de la chaîne du froid par région.

Le marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid devrait atteindre environ 7158,8 millions USD d’ici 2023, enregistrant un TCAC de 9,6 % entre 2017 et 2023.

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. De plus, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2030. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue est un autre rappel de l’omniprésence et de l’importance cruciale de la technologie. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=19405

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Le rapport comprend également des acteurs de premier plan et de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

Introduction

La surveillance de la chaîne du froid est définie comme le processus de planification, de mise en œuvre et de contrôle efficaces du flux et du stockage des denrées périssables du point d’origine au point de production, de distribution et de consommation pour la surveillance de la chaîne d’approvisionnement à température contrôlée ou chaîne du froid. surveillance. Ce type de système de chaîne d’approvisionnement est largement utilisé par les industries chimique, alimentaire et pharmaceutique pour surveiller le transport des produits, à l’aide de divers dispositifs matériels et logiciels tels que les dispositifs RFID, les capteurs, les dispositifs de mise en réseau, la télémétrie et la télématique.

Le besoin croissant de réfrigération dans l’industrie pharmaceutique et la demande croissante d’aliments frais et la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid au cours de la période de prévision. Cependant, le maintien de l’intégrité de la température tout au long de la chaîne d’approvisionnement est une limitation rencontrée par le marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid.

Le marché a été divisé en différents segments en fonction des composants, des applications, de la logistique et de la région. Sur la base des composants, le marché est segmenté en logiciels, matériel et services. Le matériel est en outre segmenté en dispositifs RFID, capteurs, dispositifs de télémétrie et de télématique et équipements de mise en réseau. Les services sont ensuite divisés en services professionnels et services gérés. Par application, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques et soins de santé, aliments et boissons, produits chimiques et autres. Par la logistique, le marché est segmenté en entreposage et transport. Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une réduction allant jusqu’à 30 % sur ce rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=19405

Sur la base du composant, le segment du matériel est en tête du marché en générant le chiffre d’affaires le plus élevé de 1902,4 millions USD en 2017 et devrait enregistrer un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision. Dans le segment des applications, les aliments et les boissons ont généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 1303,1 millions de dollars en 2017 et devraient afficher un TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision. Sur la base de la logistique, le segment des entrepôts a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 2330 millions USD en 2017 et devrait enregistrer un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid devrait atteindre environ 7158,8 millions USD d’ici 2023, enregistrant un TCAC de 9,6 % entre 2017 et 2023.

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché de la surveillance de la chaîne du froid sont NXP Semiconductors NV (Pays-Bas), NEC Corporation (Japon), ORBCOMM Inc. (États-Unis), Sensitech, Inc. (États-Unis), Berlinger & Co AG (Suisse), Controlant (Islande). ), Infratab Inc. (États-Unis), Monnit Corporation (États-Unis), Zest Labs Inc. (Ecoark Holdings) (États-Unis) et Elpro-Buchs AG (Suisse).

Analyse et prévisions du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid, de 2017 à 2023

> Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi qu’une prévision des différents segments et sous-segments du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid

> Fournir des informations sur les facteurs affectant le croissance du marché

> Analyser le marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid sur la base de l’analyse des cinq forces de Porter

> Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché par rapport à quatre zones géographiques principales et à leurs pays? Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique , et le reste du monde

> Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures

> Fournir une analyse au niveau national du marché pour le segment sur la base du composant, de l’application, de la logistique et de la région

> Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché

> Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché Surveillance de la chaîne du froid

Public cible

> Entrepôts de la chaîne du froid

> Fabricants de capteurs

> Entreprises logistiques

> Entreprises pharmaceutiques

> Fabricants de produits laitiers

> Pharmacies

> Grande distribution alimentaire

> Prestataires logistiques

Demandez une remise :– https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=19405

> Principales conclusions

> Le marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid devrait atteindre 7158,8 millions USD d’ici 2023

> Sur la base du composant, le segment du matériel a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 1902,4 millions USD en 2017 et devrait dominer le marché avec un TCAC de 8,3 % dans la période de prévision.

> Sur la base de l’application, le segment des aliments et boissons a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 1303,1 millions USD en 2017 et devrait dominer le marché en enregistrant un TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision.

> Sur la base de la logistique, le segment entrepôt a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 2330 millions USD en 2017 et devrait dominer le marché, affichant un TCAC de 8,6% TCAC au cours de la période de prévision.

> Géographiquement, l’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché sur le marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid, suivie de l’Europe.

Analyse régionale et nationale de l’estimation et des prévisions du marché de la surveillance de la chaîne du froid Le marché

mondial de la surveillance de la chaîne du froid, par région, est dominé par l’Amérique du Nord avec un TCAC de 10,5% au cours de la période de prévision. Elle est suivie par l’Europe qui occupe la deuxième position dans le suivi mondial de la chaîne du froid avec un TCAC de 8,9 %. L’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,3 %. Cependant, le reste du monde connaît une croissance lente avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.

Le rapport propose également une brève analyse au niveau des pays pour les différents marchés régionaux.

> Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

> Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Espagne

o Italie

o Reste de l’Europe

> Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

> Reste du monde

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @:- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=19405

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles. Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché. Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Les facteurs influant

Le marché mondial devrait connaître une croissance rapide, en raison de la demande croissante d’avancées technologiques de la part des utilisateurs finaux. De plus, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, les lancements, les partenariats et d’autres initiatives stratégiques profitera au marché. En outre, l’attention croissante des autorités à l’augmentation de l’urbanisation et de l’industrialisation devrait stimuler la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a touché presque toutes les industries. Le marché a connu une baisse significative des investissements, principalement dans le secteur de l’énergie et de l’électricité. Selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, les investissements dans le domaine de l’énergie et de l’électricité devraient diminuer de 10 % en 2020 par rapport aux statistiques pré-pandémiques. Cela indique l’état du marché mondial ainsi que les graves défis rencontrés pendant la pandémie.

Analyse régionale

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait devenir une région à croissance rapide sur le marché mondial, en raison des initiatives des gouvernements visant à accroître l’urbanisation et la croissance démographique, entraînant une demande croissante de produits et services à base d’énergie. De plus, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance rapide en raison de la forte consommation d’énergie dans la région et des avancées technologiques dans le secteur. La consommation d’énergie a augmenté dans la région, principalement aux États-Unis ; la consommation d’énergie primaire est segmentée sur la base de l’électricité nucléaire, du pétrole, du charbon, des énergies renouvelables et du gaz naturel. Le segment du pétrole et du gaz naturel domine l’ensemble du secteur. Dans le mix des sources d’énergie, le pétrole représente environ 35 % de la consommation globale, tandis que le gaz naturel représente 34 %.

Accédez au rapport complet, ici : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=19405

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – UNITED STATES Tel : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Website : https: //www.reportocean.com/