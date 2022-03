Marché de la surveillance cérébrale en Amérique du Nord : analyse SWOT, acteurs clés, tendances de l’industrie et perspectives régionales

Le rapport de marché convaincant donne des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe dans ce rapport d’étude de marché. Ce rapport fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marchés. Pour une prise de décision éclairée et une gestion supérieure des biens et services, les entreprises adoptent de nos jours une solution de rapport d’étude de marché.

Le marché nord-américain de la surveillance cérébrale devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché nord-américain de la surveillance cérébrale fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé dans le monde accélère la croissance du marché de la surveillance cérébrale en Amérique du Nord.

La surveillance du cerveau fait référence au type de processus qui implique l’utilisation de plusieurs appareils de surveillance du cerveau pour suivre et surveiller les fonctions du cerveau. Les dispositifs impliqués dans ces processus aident à diagnostiquer les conditions neurologiques en explorant la structure et les fonctions cérébrales. Ils surveillent l’activité neuronale et électrique dans le cerveau.

L’augmentation de l’incidence et de la prévalence des troubles neurologiques parmi la population de la région est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la surveillance cérébrale. La prise de conscience croissante des troubles neurodégénératifs dans le monde et l’augmentation de la demande d’amélioration de la qualité des soins et des résultats cliniques accélèrent la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’incidences de lésions cérébrales traumatiques dues à des accidents ou à des activités de plein air, et les troubles neurologiques de plus en plus reconnus comme l’un des troubles les plus répandus avec un fardeau élevé pour les patients influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation des applications dans les essais cliniques, l’augmentation des investissements et des fonds, l’augmentation des dépenses de santé et la forte demande de dispositifs non invasifs et peu invasifs affectent positivement le marché de la surveillance du cerveau.

D’autre part, le coût élevé des procédures et dispositifs complexes de surveillance du cerveau et les politiques de remboursement défavorables devraient entraver la croissance du marché. Les difficultés d’approbation et de commercialisation des produits et la pénurie de professionnels formés devraient défier le marché de la surveillance du cerveau au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché de la surveillance du cerveau en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché nord-américain de la surveillance du cerveau, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée et taille du marché de la surveillance du cerveau en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de la surveillance du cerveau est segmenté en fonction du produit, du type de maladie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché nord-américain de la surveillance cérébrale est segmenté en appareils et accessoires. Les appareils sont ensuite segmentés en appareils de surveillance cérébrale par type et en appareils de surveillance cérébrale par procédure. Les appareils de surveillance cérébrale par type sont sous-segmentés en scanners IRM, scanners CT, scanners TEP, moniteurs de pression intracrânienne, appareils d’électroencéphalographie, oxymètres cérébraux, appareils de surveillance du sommeil, appareils TCD, appareils MEG et appareils d’électromyographie. Les dispositifs de surveillance cérébrale par procédure sont sous-segmentés en dispositifs non invasifs et dispositifs invasifs. Les accessoires sont ensuite segmentés en accessoires de surveillance du cerveau par type et en accessoires de surveillance du cerveau par convivialité. Les accessoires de surveillance cérébrale par type sont sous-segmentés en électrodes, capteurs, pâtes et gels, capuchons, batteries, câbles et autres accessoires.

Sur la base du type de maladie, le marché nord-américain de la surveillance du cerveau est segmenté en lésions cérébrales traumatiques, accidents vasculaires cérébraux, démence, maux de tête, troubles du sommeil, épilepsie, maladie de Parkinson, maladie de Huntington et autres maladies.

Sur la base du type de maladie, le marché nord-américain de la surveillance cérébrale est segmenté en hôpitaux, centres de neurologie, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, ambulances et autres utilisateurs finaux.

Analyse au niveau du pays du marché de la surveillance du cerveau en Amérique du Nord

Le marché de la surveillance du cerveau est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la surveillance cérébrale en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du développement du secteur de la santé. Les États-Unis dominent le marché de la surveillance du cerveau, appartenant au secteur de la santé bien établi.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la surveillance du cerveau en Amérique du Nord vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la surveillance du cerveau en Amérique du Nord, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé. et leur impact sur le marché nord-américain de la surveillance cérébrale. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Surveillance du cerveau en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché de la surveillance du cerveau en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la surveillance du cerveau en Amérique du Nord.

L’incidence et la prévalence mondiales croissantes des troubles neurologiques, la sensibilisation croissante aux maladies neurodégénératives et l’incidence croissante des lésions cérébrales traumatiques sont des facteurs majeurs de la croissance du marché de la surveillance du cerveau. Selon la Northern Brain Injury Association (NBIA), en Colombie-Britannique, le taux d’incidents de lésions cérébrales est d’environ 60 cas par jour. De plus, selon Headway – l’association des lésions cérébrales, au Royaume-Uni, il y a eu environ 348 934 admissions à l’hôpital pour lésions cérébrales acquises au cours de l’année 2013-2014. Selon les Centers for Disease Control & Prevention (CDC), l’AVC est la cinquième cause principale des morts aux États-Unis, tuant environ 1 30 000 Américains chaque année. De plus, les progrès technologiques dans les dispositifs de surveillance du cerveau contribuent à la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2015, l’Université de technologie de Swinburne a développé le moniteur BAR (Brain Anesthesia Response) en partenariat avec Cortical Dynamics Ltd. Ce développement permettra de mesurer l’administration d’anesthésique et de faire les ajustements nécessaires pendant les interventions chirurgicales. Il s’agit du premier appareil australien pouvant être utilisé pour mesurer les variations de l’activité cérébrale lorsque l’anesthésie administrée à un patient a été certifiée par la Therapeutic Goods Administration (TGA).

Segmentation du marché : marché des appareils de surveillance du cerveau

Le marché mondial de la surveillance du cerveau est segmenté en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la géographie.

Sur la base du produit, le marché de la surveillance cérébrale est segmenté en appareils et accessoires. Les dispositifs sont ensuite segmentés par type et procédure. Les types sont sous-segmentés en appareils d’électroencéphalographie (EEG), appareils Doppler transcrânien (TCD), magnétoencéphalographie (MEG), appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils de surveillance du sommeil, appareils de tomographie informatisée (CT), oxymètres cérébraux, tomographie par émission de positrons ( Appareils PET) et appareils d’électromyographie (EMG).

Sur la base de l’application, le marché de la surveillance cérébrale est segmenté en accidents vasculaires cérébraux, traumatismes crâniens (TBI), maux de tête, démence, épilepsie, Parkinson et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la surveillance du cerveau est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire (ASC), ambulances, centres neurologiques et centres de diagnostic.

Segmentation géographique: marché des appareils de surveillance cérébrale

Sur la base de la géographie, le marché des appareils de surveillance du cerveau est segmenté en 5 régions géographiques, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique. Les régions géographiques sont en outre segmentées en 24 grands pays tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, la Belgique, la Turquie, le Japon, la Chine, Singapour, le Brésil, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud et bien d’autres. En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché de la surveillance cérébrale avec 47,0 % de part de marché, suivie de l’Europe et de l’APAC. Cependant, la région APAC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2017 à 2024. Le marché asiatique est sur le point de connaître la croissance la plus élevée, attribuée à des facteurs tels que l’augmentation de la population vieillissante, la disponibilité de main-d’œuvre à faible coût et de main-d’œuvre qualifiée. , augmentation des revenus disponibles,

