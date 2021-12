Marché de la stérilisation des dispositifs médicaux Marge brute, tendance, demande future, analyse par principal acteur et prévisions jusqu’en 2028

Les principaux objectifs du rapport commercial persuasif Marché de la stérilisation des dispositifs médicaux comprennent l’étude et la prévision de la taille du marché sur le marché mondial. Il définit, explique et prévoit le marché par divers segments tels que le type, l’application, l’utilisation finale et la région. En outre, le rapport analyse les principaux acteurs du marché via une analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs. Il étudie et compare l’état du marché et les prévisions entre les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est et le reste du monde. Ce rapport de recherche donne des réponses à de nombreuses questions et défis commerciaux critiques et s’avère être une solution incontournable.

Ce rapport analyse également des scénarios concurrentiels tels que les développements, les accords, les nouveaux produits de lancement et les acquisitions de marché. En outre, le rapport dresse le profil stratégique des principaux acteurs et analyse en profondeur leurs stratégies de croissance.

Le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux est en croissance avec un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 7 665,99 millions USD d’ici 2028 contre 4 102,43 millions USD en 2020. La prévalence croissante des maladies chroniques et l’escalade du nombre de chirurgies sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Stérilisation des dispositifs médicaux

Le paysage concurrentiel du marché de la stérilisation des dispositifs médicaux fournit des détails par le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et la largeur, la dominance des applications, la courbe de la ligne de vie de la technologie. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de l’entreprise sur le marché de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Avec le rapport d’activité convaincant du marché de la stérilisation des dispositifs médicaux, il devient facile de gagner et de réduire le temps qui serait autrement nécessaire pour la recherche d’entrée de gamme qui comprend principalement l’identification de la croissance du marché, la taille du marché, les principaux acteurs et segments du marché de la stérilisation des dispositifs médicaux. Ce rapport sur le marché donne des explications sur le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour l’industrie. Pour ce rapport, les analystes du marché ont étudié les différents produits sur le marché et ont offert une opinion impartiale sur les facteurs susceptibles de stimuler le marché ou de le restreindre. La dynamique clé du marché de l’industrie est la partie essentielle d’un rapport d’étude de marché complet sur la stérilisation des dispositifs médicaux.

Points clés couverts par les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse de marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Scénario de marché de la stérilisation des dispositifs médicaux

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la stérilisation des dispositifs médicaux dans la région Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux. Les leaders du marché sont STERIS, 3M, Merck KGaA et Getinge AB, qui représentent une part de marché estimée à environ 55 % à 60 %. La société a réalisé des ventes exceptionnelles grâce à la stérilisation des dispositifs médicaux.

Développement récent : –

En janvier 2021, STERIS a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Cantel Medical. Grâce à cette acquisition, STERIS complète et étend ses offres de produits et de services, sa portée mondiale et ses clients. Cette acquisition a augmenté les ventes et les demandes du produit et a stimulé la croissance.

En février 2021, 3M a lancé le programme de badges certifiés 3M Clean & Protect. Il s’agit d’un nouveau système complet de nettoyage, de surveillance et de protection des installations. Cette stratégie devrait renforcer la présence de l’entreprise sur le marché et accélérer sa trajectoire de croissance, en particulier à long terme.

En octobre 2020, Getinge AB a annoncé le lancement d’une stérilisation rentable avec le nouveau stérilisateur à vapeur Solsus 66 de Getinge. Le nouveau stérilisateur est facile à utiliser et à installer et est économe en énergie. Ce lancement de produit a élargi le portefeuille de produits de l’entreprise et a stimulé la croissance du marché.

Acteurs majeurs : –

· Getinge AB,

· Cardinal Santé,

· STÉRIS,

3M,

· Biobase Biodusty (Shandong), Co., Ltd.,

· Midmark Corporation,

Merck KGaA,

· Dentsply Sirona,

· GROUPE MATACHANA,

· W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH,

· SciCan Ltée,

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG,

· Groupe MMM,

· Sterigenics US, LLC,

· ASP,

· Tuttnauer,

· Steelco SpA,

· Belimed SA,

· Systec GmbH

entre autres parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Short Segmentation:-

Global Medical Device Sterilization Market, By Product (Instruments, Reagents, and Services), By Technology (Thermal Sterilization, Ionizing Radiation Sterilization, Filtration Sterilization, and Gas and Chemical Sterilization), By End-User (Pharmaceutical Companies, Hospitals, Clinics, Laboratories, Academic, and Research Institutes, Medical Device Manufacturers and Others), By Distribution Channel (Direct Tenders, Retail Sales and Third-Party Distributor) By Country (The U.S., Canada, Mexico, Germany, U.K., France, Italy, Spain, Russia, Netherlands, Switzerland, Turkey, Belgium and Rest of Europe, China, Japan, India, South Korea, Australia, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines and Rest of Asia-Pacific, South Africa, Saudi Arabia, UAE, Egypt, Israel and Rest of the Middle East and Africa, Brazil, Argentina and Rest of South America) Industry Trends and Forecast to 2028.

Sterilization refers to the statistically complete destruction of all microorganisms, inclusive of the most resistant bacteria and spores.

Sterilization destroys all microorganisms on the surface of an article or in a fluid to stave off disease transmission related to the usage of an item. At the same time, the use of insufficiently sterilized critical items indicates a high risk of transmitting pathogens. This is likely due to the broad margin of safety associated with the sterilization processes used in healthcare facilities. The different types of sterilizers used widely in healthcare facilities include steam sterilization, flash sterilization, low-temperature sterilization technologies, ethylene oxide « gas » sterilization, hydrogen peroxide gas plasma, peracetic acid sterilization.

The global medical device sterilization market report provides details of market share, new developments, and product pipeline analysis, the impact of domestic and localised market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, product approvals, strategic decisions, product launches, geographic expansions, and technological innovations in the market.

Table of Contents-Snapshot

– Executive Summary

Chapter 1 Industry Overview

Chapter 2 Industry Competition by Manufacturers

Chapter 3 Industry Production Market Share by Regions

Chapter 4 Industry Consumption by Regions

Chapter 5 Industry Production, Revenue, Price Trend by Type

Chapter 6 Industry Analysis by Applications

Chapter 7 Company Profiles and Key Figures in Industry Business

Chapter 8 Industry Manufacturing Cost Analysis

Chapter 9 Marketing Channel, Distributors and Customers

Chapter 10 Market Dynamics

Chapter 11 Industry Forecast

Chapter 12 Research Findings and Conclusion

Chapter 13 Methodology and Data Source

Global Medical Device Sterilization Market Scope and Market Size

The global medical device sterilization market is segmented on the basis of product, technology, end-user, and distribution channel. The growth among segments helps you analyse niche pockets of growth and strategies to approach the market and determine your core application areas and the difference in your target markets.

On the basis of product, the global medical device sterilization market is segmented into instruments, reagents, and services. In 2021, the instruments segment is expected to dominate the market due to the increasing prevalence of chronic diseases.

On the basis of technology, the global medical device sterilization market is segmented into thermal sterilization, ionizing radiation sterilization, filtration sterilization, and gas & chemical sterilization. In 2021, the thermal sterilization segment is expected to dominate the market because of the escalating number of surgeries and increasing healthcare expenditure.

On the basis of end-users, the global medical device sterilization market is segmented into pharmaceutical companies, hospitals, clinics, laboratories, academic and research institutes, medical device manufacturers, and others. In 2021, the hospital’s segment is expected to dominate the market because of the rising demand for sterilizers in the healthcare sector.

On the basis of distribution channels, the global medical device sterilization market is segmented into direct tenders, retail sales, and third-party distributors. In 2021, the direct sales segment is expected to dominate the market because of the rising pool of the geriatric population.

Rising Healthcare Expenditure and High Prevalence of Hospital Acquired Infections (HAI’s) in the Global Medical Device Sterilization Market is Creating New Opportunities for Players in the Global Medical Device Sterilization Market

Global medical device sterilization market also provides you with detailed market analysis for every country growth in particular industry with the medical device sterilization market sales, impact of advancement in the global medical device sterilization market and changes in regulatory scenarios with their support for the medical device sterilization market. The data is available for historic period 2010 to 2018.

