Marché de la spectroscopie Raman Croissance notable du TCAC +7% d’ici fin 2027 | Horiba, Thermo, Renishaw, B&W Tek, Bruker, Kaiser Optical, WITec, Ocean Insight

La spectroscopie Raman est une technique spectroscopique utilisée pour observer et mesurer la longueur d’onde de la lumière diffusée. La lumière diffusée à son tour est utilisée pour mesurer les modes d’énergie vibratoire d’un échantillon. En d’autres termes, la spectroscopie Raman est basée sur l’interaction de la lumière avec des liaisons chimiques dans une molécule.

Le marché de la spectroscopie Raman affichera un TCAC de +7% pour la période de prévision 2021-2027.

Nommée d’après un scientifique indien C.V Raman, la spectroscopie Raman fournit des informations / données chimiques et structurelles telles que des informations sur la structure et l’identité chimiques, la phase et le polymorphisme, le stress / déformation intrinsèque et la contamination et l’impureté.

La demande croissante et l’adoption de la spectroscopie basée sur le cloud sont responsables de la croissance sans précédent du marché de la spectroscopie Raman. L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement créera davantage d’opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché de la spectroscopie Raman.

Acteurs Clés

Horiba, Thermo, Renishaw, B&W Tek, Bruker, Kaiser Optical, WITec, Ocean Insight, Smiths Detection, JASCO, Agilent Technologies, TSI, Analyseurs en Temps réel, Zolix, Sciaps, GangDong.

La prévalence croissante de l’analyse en temps réel d’échantillons dans des conditions difficiles, associée aux progrès technologiques croissants, est également responsable de la croissance du marché de la spectroscopie Raman.

Une concentration accrue sur la spectroscopie macromoléculaire induira davantage une croissance de la valeur marchande de la spectroscopie Raman.

Le développement technologique continu de la nanotechnologie et des recherches théoriques et expérimentales approfondies ont considérablement élargi la portée de la diffusion Raman améliorée en surface et entraîné une augmentation de sa demande en recherche pharmaceutique, en sciences de la vie et en science des matériaux.

En outre, la technique d’échantillonnage SERS peut être utilisée pour amplifier des signaux Raman faibles, en particulier lorsque les signaux utilisent une excitation de lumière visible et qu’un faible nombre de photons diffusés sont disponibles pour la détection.

Par conséquent, la diffusion Raman améliorée en surface trouve son application dans l’administration de médicaments, la détection de traces d’agents de menace chimique et biologique, les dispositifs de diagnostic médical au point de service (POC) et les tests médico-légaux sur le terrain.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport donne au poursuivant une idée et une compréhension complètes du marché et du scénario de valeur et de volume au niveau régional et national et des éléments essentiels pour l’industrie. Les informations actuelles sur le marché au niveau régional sont étudiées et centrées lors de l’estimation du marché, donnant ainsi au lecteur une idée et des plans spécialisés, des avancées financières ainsi que des avancées récentes du marché à l’échelle mondiale.

