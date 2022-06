Marché de la spectroscopie moléculaire 2022 Part, taille, tendance régionale, croissance future, mises à jour des principaux acteurs

Un rapport d’enquête sur le marché mondial de la spectroscopie moléculaire Aide à mieux situer l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour créer une veille concurrentielle et formuler et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Il a soigneusement compilé les informations pertinentes pour l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les segments de marché appropriés et se préparer aux évolutions et fluctuations futures du marché. Avec ce rapport marketing, recevez des éclaircissements sur les initiatives commerciales qui incluent des recherches exclusives sur les entreprises, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Le document d’étude de marché sur la spectroscopie moléculaire le plus engageant permet d’éviter les risques de marché et d’investissement qui peuvent cartographier et profiler de manière exhaustive les concurrents ainsi que l’environnement macroéconomique.

Analyse et taille du marché mondial de la spectroscopie moléculaire

On estime que le marché de la spectroscopie moléculaire augmentera rapidement au cours de la période de prévision. La spectroscopie moléculaire utilise plusieurs types de rayonnements, tels que l’absorption, l’émission ou la diffusion d’ondes électromagnétiques par des atomes ou des molécules, pour les examiner qualitativement ou quantitativement. La réponse spectrale des molécules lors de leur interaction avec diverses fréquences et énergies est mesurée par analyse par spectroscopie moléculaire. Diverses entreprises, notamment pharmaceutiques, biotechnologiques et autres, utilisent la méthode. Par conséquent, l’augmentation de la demande de spectroscopie moléculaire sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la spectroscopie moléculaire était évalué à 6,73 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,83 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Par technologie (spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, spectroscopie UV-Visible, spectroscopie infrarouge, spectroscopie proche infrarouge, spectroscopie de mesure des couleurs, spectroscopie Raman, autres technologies),

Par application (applications pharmaceutiques, tests d’aliments et de boissons, applications biotechnologiques et biopharmaceutiques, tests environnementaux, recherche universitaire, autres applications)

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont :

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Bruker (États-Unis), PerkinElmer, Inc. (États-Unis), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Eurofins Scientific (Luxembourg), Danaher (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Medtronic (Irlande), ABB (Suisse), B&W Tek. (États-Unis), Digilab Inc …. Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique



Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Principaux faits saillants de la table des matières :

Couverture de l’étude de marché sur les dépenses en spectroscopie moléculaire :

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché des dépenses en spectroscopie moléculaire, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Résumé analytique du marché des dépenses en spectroscopie moléculaire: il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, ainsi que des indicateurs macroscopiques.

Production du marché des dépenses en spectroscopie moléculaire par région Le profil du marché des dépenses en spectroscopie moléculaire des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés couverts dans le rapport sur le marché des dépenses en spectroscopie moléculaire:

Aperçu, définition et classification des dépenses en spectroscopie moléculaire Facteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché des dépenses en spectroscopie moléculaire par les fabricants

Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché des dépenses en spectroscopie moléculaire

Capacité de dépenses en spectroscopie moléculaire, production, revenus (valeur) par région (2022-2029)

Offre de dépenses en spectroscopie moléculaire (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

Production de dépenses en spectroscopie moléculaire, revenus (valeur), tendance des prix par type {}

Analyse du marché des dépenses en spectroscopie moléculaire par application {spectroscopie vie et moléculaire, assurance IARD,}

Dépenses en spectroscopie moléculaire Profils/analyse des fabricants Dépenses en spectroscopie moléculaire Analyse des coûts de fabrication, analyse de la chaîne d’approvisionnement/industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.

Portée du marché mondial de la spectroscopie moléculaire

Le marché de la spectroscopie moléculaire est segmenté en fonction de la technologie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire

Spectroscopie UV-Visible

Spectroscopie infrarouge

Spectroscopie infrarouge proche

Spectroscopie de mesure des couleurs

Spectroscopie Raman

Autres technologies

Basé sur la technologie, le marché de la spectroscopie moléculaire est segmenté en spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, spectroscopie UV-visible, spectroscopie infrarouge, spectroscopie proche infrarouge, spectroscopie de mesure des couleurs, spectroscopie Raman et autres technologies. Le segment de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire est sous-segmenté en spectroscopie RMN à transformée de Fourier, spectroscopie RMN à onde continue et spectroscopie RMN à l’état solide. Le segment de spectroscopie UV-visible est sous-segmenté en spectroscopie UV-visible à faisceau unique, spectroscopie UV-visible à double faisceau et spectroscopie UV-visible à matrice. Le segment de spectroscopie infrarouge est sous-segmenté en spectre et en type. Le segment de spectre est en outre divisé en spectroscopie infrarouge à ondes moyennes, spectroscopie infrarouge à ondes courtes et spectroscopie infrarouge à ondes lointaines. Le segment de type est en outre divisé en paillasse, microscopie infrarouge, portable et portable, avec trait d’union et térahertz. Le segment de spectroscopie proche infrarouge est sous-segmenté en spectroscopie proche infrarouge à balayage, spectroscopie proche infrarouge à transformée de Fourier et spectroscopie NIR à filtre/spectroscopie NIR à filtre accordable acoustique-optique. Le segment de spectroscopie Raman est sous-segmenté en technique et type d’échantillonnage. Le segment de la technique d’échantillonnage est en outre divisé en diffusion Raman améliorée en surface, diffusion Raman améliorée en pointe et autres techniques de spectroscopie Raman. Le segment de type est en outre divisé en spectroscopie micro-Raman, spectroscopie Raman à sonde et spectroscopie FT-Raman. Le segment de spectroscopie proche infrarouge est sous-segmenté en spectroscopie proche infrarouge à balayage, spectroscopie proche infrarouge à transformée de Fourier et spectroscopie NIR à filtre/spectroscopie NIR à filtre accordable acoustique-optique. Le segment de spectroscopie Raman est sous-segmenté en technique et type d’échantillonnage. Le segment de la technique d’échantillonnage est en outre divisé en diffusion Raman améliorée en surface, diffusion Raman améliorée en pointe et autres techniques de spectroscopie Raman. Le segment de type est en outre divisé en spectroscopie micro-Raman, spectroscopie Raman à sonde et spectroscopie FT-Raman. Le segment de spectroscopie proche infrarouge est sous-segmenté en spectroscopie proche infrarouge à balayage, spectroscopie proche infrarouge à transformée de Fourier et spectroscopie NIR à filtre/spectroscopie NIR à filtre accordable acoustique-optique. Le segment de spectroscopie Raman est sous-segmenté en technique et type d’échantillonnage. Le segment de la technique d’échantillonnage est en outre divisé en diffusion Raman améliorée en surface, diffusion Raman améliorée en pointe et autres techniques de spectroscopie Raman. Le segment de type est en outre divisé en spectroscopie micro-Raman, spectroscopie Raman à sonde et spectroscopie FT-Raman. Le segment de la technique d’échantillonnage est en outre divisé en diffusion Raman améliorée en surface, diffusion Raman améliorée en pointe et autres techniques de spectroscopie Raman. Le segment de type est en outre divisé en spectroscopie micro-Raman, spectroscopie Raman à sonde et spectroscopie FT-Raman. Le segment de la technique d’échantillonnage est en outre divisé en diffusion Raman améliorée en surface, diffusion Raman améliorée en pointe et autres techniques de spectroscopie Raman. Le segment de type est en outre divisé en spectroscopie micro-Raman, spectroscopie Raman à sonde et spectroscopie FT-Raman.

Application

Applications pharmaceutiques

Tests d’aliments et de boissons

Applications biotechnologiques et biopharmaceutiques

Essais environnementaux

Recherche académique

Autres applications

Sur la base des applications, le marché de la spectroscopie moléculaire est segmenté en applications pharmaceutiques, tests d’aliments et de boissons, applications biotechnologiques et biopharmaceutiques, tests environnementaux, recherche universitaire et autres applications.

