Marché de la spectroscopie de masse Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la spectrométrie de masse devrait subir un TCAC de 4,54 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 2,50 milliards USD en 2021, atteindrait 10,40 milliards USD d’ici 2029. « Industrie pharmaceutique » domine le segment des utilisateurs finaux du marché de la spectrométrie de masse en raison de la croissance de l’industrie pharmaceutique et de la présence de directives réglementaires strictes pour le développement de médicaments. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le nombre croissant de compétences en recherche et développement impliquant l’application d’outils analytiques a ouvert la voie à la croissance du marché. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en 2018, en Allemagne, environ 3,13 % du PIB ont été consacrés à la recherche et au développement et ces investissements dans les activités de recherche et développement devraient augmenter la demande de spectromètre de masse en Allemagne. développement de médicaments, protéomique et produits pharmaceutiques.

Segmentation:-

Marché mondial de la spectroscopie de masse, par technologie (spectrométrie de masse hybride, spectrométrie de masse unique, autres technologies), application (recherche en sciences de la vie, découverte de médicaments, tests environnementaux, tests alimentaires, industries appliquées, diagnostics cliniques, autres), utilisateur final (industrie pharmaceutique, Industrie de la biotechnologie, instituts de recherche et universitaires, industrie des tests environnementaux, industrie des tests d’aliments et de boissons, industrie pétrochimique, autres utilisateurs finaux) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Spectroscopie de masse

Le paysage concurrentiel du marché de la spectrométrie de masse fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises liée au marché de la spectrométrie de masse.

Principaux acteurs : –

Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis), SCIEX (États-Unis) Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Waters Corporation (États-Unis), PerkinElmer Inc. (États-Unis), Shimadzu Corporation (Japon), Bruker (États-Unis), Analytik Jena ( Allemagne), JEOL (Japon), Rigaku (Japon), DANI Instruments (Italie), LECO (États-Unis), Hiden Analytical (Royaume-Uni), Kore Technology (Royaume-Uni), Extrel CMS (États-Unis), MassTech Inc. (États-Unis), AMETEK Process Instruments (États-Unis), MKS Instruments (États-Unis), Advion (États-Unis) et Teledyne FLIR LLC (États-Unis), entre autres.

Définition du marché mondial de la spectroscopie de masse

La spectroscopie de masse est une technologie médicale utilisée pour analyser un échantillon donné et identifier les quantités de composé dans cet échantillon donné. Cette technologie est utilisée pour mesurer et identifier les composants et composés inconnus à l’aide d’électrons.

Dynamique du marché de la spectroscopie de masse

Conducteurs

Avancées technologiques en hausse

Les avancées technologiques croissantes dans les spectromètres de masse sont l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. La spectroscopie de masse joue un rôle important pour l’industrie pharmaceutique. Par conséquent, un financement accru pour développer l’infrastructure pharmaceutique influencera directement la croissance du marché.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées par les pays pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour l’intégration de technologies de pointe dans les établissements de santé soutiennent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler le taux de croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les initiatives croissantes prises par le gouvernement concernant les tests environnementaux et les réglementations strictes imposées sur la pollution de l’environnement augmentent également la valeur marchande. De plus, le rendement élevé des investissements assuré par les activités de recherche jouera également en faveur du marché.

De plus, les initiatives du gouvernement pour sensibiliser, en particulier dans les économies en développement, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits technologiques dans les hôpitaux, l’augmentation des cas d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie et d’obésité, affectent positivement le taux de croissance du marché. .

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, la consommation croissante de produits du tabac et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires, le mode de vie mauvais et malsain des individus, l’augmentation des cas de maladie pulmonaire obstructive chronique et de diabète de type 2 et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial de la spectroscopie de masse

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées et le fait que les développements technologiques ont augmenté les prix des systèmes devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, la nécessité d’investissements en capital élevés pour la mise en place d’installations de production et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision de 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la spectrométrie de masse fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Impact du COVID-19 sur le marché de la spectroscopie de masse

Le COVID-19 a eu un impact significatif et positif sur le marché. Cette pandémie a entraîné une augmentation de la demande de spectromètres de masse technologiquement avancés de la part des industries pharmaceutiques et biotechnologiques. En 2020 en Inde, des chercheurs de grands instituts tels que l’Institut de génomique et de biologie intégrative (IGIB) basé à Delhi et le Centre national de contrôle des maladies (NCDC) ont pu trouver un nouveau coronavirus (COVID-19) avec une sensibilité de 95% et 100% en utilisant un spectromètre de masse. Les nouveaux développements de médicaments dans cette pandémie ont augmenté, ce qui a encore favorisé le taux de croissance du marché. L’adoption accrue du secteur des aliments et des boissons a encore ouvert la voie à la croissance.

Développement récent

En octobre 2020, Shimadzu a étendu ses activités en établissant sa succursale à Copenhague, au Danemark. Cette expansion a permis à l’entreprise de se concentrer sur la fourniture de sa gamme complète de solutions d’instrumentation analytique dans la région.

En avril 2020, la société de diagnostic britannique MAP Sciences a annoncé le développement d’un test rapide pour le virus COVID-19.

Portée du marché mondial de la spectroscopie de masse

Le marché de la spectrométrie de masse est segmenté en fonction de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Spectrométrie de masse hybride

Spectrométrie de masse unique

Autres technologies

Sur la base de la technologie, le marché de la spectrométrie de masse est segmenté en spectrométrie de masse hybride, spectrométrie de masse unique et autres technologies. La spectrométrie de masse hybride est sous-segmentée en spectrométrie de masse triple quadripôle, quadripôle tof et transformée de Fourier. La spectrométrie de masse unique est sous-segmentée en piège à ions, quadripôle et temps de vol

Application

Recherche en sciences de la vie

Découverte de médicament

Essais environnementaux

Tests alimentaires

Industries appliquées

Diagnostic clinique

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de la spectrométrie de masse est segmenté en recherche en sciences de la vie, découverte de médicaments, tests environnementaux, tests alimentaires, industries appliquées, diagnostics cliniques, etc.

Utilisateur final

Industrie pharmaceutique

Industrie de la biotechnologie

Instituts de recherche et universitaires

Industrie des essais environnementaux

Industrie des tests d’aliments et de boissons

Industrie pétrochimique

Autres utilisateurs finaux

En fonction de l’utilisateur final, le marché de la spectrométrie de masse est segmenté en industrie pharmaceutique, industrie biotechnologique, instituts de recherche et universitaires, industrie des tests environnementaux, industrie des tests alimentaires et des boissons, industrie pétrochimique et autres utilisateurs finaux.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la spectroscopie de masse

Le marché de la spectrométrie de masse est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la spectrométrie de masse sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la spectrométrie de masse en raison de la base solide des établissements de santé, de l’augmentation des investissements des acteurs clés dans la croissance des dispositifs avancés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments, des programmes de financement gouvernementaux favorables pour les études de recherche qui utilisent la spectrométrie de masse, scénario réglementaire rigoureux dans l’industrie pharmaceutique et nombre croissant d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, l’augmentation du tourisme médical, la croissance des activités de recherche dans la région, la croissance des taux d’utilisation de la spectrométrie de masse dans les industries pharmaceutiques et dans les processus d’analyse des aliments et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la spectrométrie de masse vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la spectrométrie de masse, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché de la spectrométrie de masse. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

