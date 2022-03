Marché de la solution d’engagement des patients 2021: recherche approfondie sur la part de l’industrie, les facteurs de croissance, les régions, les plans d’affaires | IBM, McKesson, athenahealth, Cerner, Lincor

Un rapport mondial sur les solutions d’engagement des patients contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses entreprises liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la taille, la demande, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Le marché des solutions d’engagement des patients devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 47,17 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 16,90 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les médecins et les patients des avantages associés à l’utilisation de solutions et de pratiques d’engagement a eu un impact direct sur la croissance du marché des solutions d’engagement des patients.

Aperçu du marché des solutions d’engagement des patients

Les solutions d’engagement des patients sont apprises comme une théorie qui fusionne la conscience, les capacités, la force et l’enthousiasme des patients pour maintenir leur bien-être, leur santé et leur forme physique à travers le processus et les méthodes destinés à améliorer les activités de santé et à soutenir la confiance des patients à travers leurs performances.

L’entrée du marché des solutions d’engagement des patients sera catapultée dans le champ de croissance avec l’augmentation du nombre de personnes âgées. L’accélération du taux de gériatrie devrait stimuler le marché, dans un espace prévu de sept ans. Cette expansion du marché des solutions d’engagement des patients est entièrement soutenue par la croissance croissante des progrès technologiques dans les solutions informatiques de soins de santé et l’innovation des dispositifs médicaux. Les appareils portables de surveillance de la santé associés à des activités et à des jeux de santé contribuent à atteindre l’objectif fixé de croissance stratégique du marché. La tendance du tourisme médical dans les économies émergentes inexploitées stimule également la croissance du marché de manière exponentielle à travers le monde.

Analyse PESTLE du marché mondial des solutions d’engagement des patients

• Politique (politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

• Économique (taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coûts des matières premières

et taux de change)

• Social (évolution de la démographie familiale , niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitudes et de modes de vie)

• Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

• Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité,

réglementation internationale et commerciale et restrictions)

• Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, déchets

élimination et durabilité)

La concurrence sur le marché mondial des solutions d’engagement des patients par les TOP Players est,

McKesson Corporation

Allscripts Healthcare, LLC

IBM

athenahealth, Inc

Groupe de sociétés Orion Health

Société Cerner

GetWellNetwork, Inc.

Lincor, Inc.

MEDHOST Cloud Services, Inc.

Elsevier

Obtenez une vraie santé

…..

Sur la base du produit, l’étude de marché sur les solutions d’engagement des patients affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par utilisateur final (fournisseurs, payeurs, patients, autres)

Par application (gestion de la santé, gestion de la santé à domicile, gestion sociale et comportementale, gestion de la santé financière)

Sur la base des utilisateurs finaux, l’étude de marché des solutions d’engagement des patients se concentre sur l’état et les perspectives des principales applications, la consommation (ventes), la part de marché et le taux de croissance de chaque application, y compris

Par composant (matériel, logiciel, services)

Par mode de livraison (solutions sur site, solutions basées sur le cloud, basées sur le Web)

Ce rapport sur le marché des solutions d’engagement des patients étudie les principaux producteurs et consommateurs, se concentre sur la capacité, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance des produits dans ces régions clés, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée du marché mondial de la solution d’engagement des patients et taille du marché

Le marché des solutions d’engagement des patients est segmenté en fonction du composant, du mode de livraison, de l’application, de la thérapeutique et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des composants, le marché des solutions d’engagement des patients est segmenté en matériel et logiciel. La section des logiciels est en outre sous-segmentée en logiciels autonomes, logiciels intégrés.

Sur la base du mode de livraison, le marché des solutions d’engagement des patients est segmenté en solutions sur site, solutions basées sur le cloud, basées sur le Web.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des solutions d’engagement des patients est divisé en fournisseurs, payeurs, patients, autres.

Sur la base de l’application, le marché des solutions d’engagement des patients est fragmenté en gestion de la santé, gestion de la santé à domicile, gestion sociale et comportementale, gestion de la santé financière.

Sur la base thérapeutique, le marché des solutions d’engagement des patients est divisé en maladies chroniques, santé des femmes, forme physique, autres. La section des maladies chroniques est en outre divisée en diabète, maladies cardiovasculaires, obésité, autres.

