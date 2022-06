Marché de la soie à l’analyse de l’industrie mondiale en 2029 par les principales entreprises clés | Anhui Silk (Chine), Eastern Silk Industries Ltd. (Inde), ERIS GLOBAL (Inde), Ongetta srl ​​(Italie), Wensli (Chine)

Le marché mondial de la soie était évalué à 16,94 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 32,06 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marché mondial de la soie rapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

Avec un rapport Silk réaliste, les entreprises peuvent créer un espace unique dans l’industrie mondiale et être identifiées comme le partenaire de croissance le plus cohérent et le plus dévoué pour les études de marché, la formulation de stratégies et le développement organisationnel durable. Le rapport propose des programmes de croissance durables et tournés vers l’avenir, afin d’assurer le succès de l’entreprise, ce qui est impératif pour les organisations. Lors de la création du rapport marketing Silk, la compétence commerciale du client est bien comprise pour identifier les opportunités de croissance tangibles. De plus, un modèle stratégique autour de l’objectif de croissance est conçu par des analystes, avec une analyse détaillée de la voie d’accès au marché, des compétences à exploiter et à développer, ainsi que les éventuels pièges.

Définition du marché

La soie est une fibre naturelle obtenue à partir du cocon de vers à soie. Ainsi, le processus de culture des vers à soie pour obtenir et produire de la soie s’appelle la sériciculture. Dans le passé, la soie était utilisée pour fabriquer des parachutes, mais maintenant elle est utilisée pour fabriquer des vêtements. La fibre protéique de la soie est composée de fibroïne. La meilleure soie est obtenue à partir de cocons de larves d’un ver à soie du mûrier Bombyx mori. La vraie soie est très chère car il faut environ 10 000 cocons pour obtenir cette qualité de soie. La soie peut également être utilisée de manière inattendue, comme les pneus de vélo, les médicaments, etc. L’été est le meilleur temps pour porter de la soie en raison de sa nature absorbante et de ses faibles propriétés conductrices. La soie offre du confort, est extrêmement douce et ajoute de l’élégance. Le textile est devenu l’application la plus rapide et la plus importante de la soie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Soie

Le paysage concurrentiel du marché de la soie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la soie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la soie sont

Soie d’Anhui (Chine)

Eastern Silk Industries Ltd. (Inde)

ERIS GLOBAL (Inde)

Wujiang First Textile Co., Ltd. (Chine)

Kraig Biocraft Laboratories, Inc. (États-Unis)

Zhejiang Jiaxin Silk Co., Ltd. (Chine)

Ongetta srl ​​(Italie)

Sichuan Nanchong Liuhe (Group) Corp. (Chine)

ShengKun Silk Manufacturing Co., Ltd. (Chine)

Jiangsu Sutong Cocoon & Silk Co. (Chine)

Wensli (Chine)

Wujiang Wanshiyi Silk Co. Ltd. (Chine)

Portée du marché mondial de la soie

Le marché de la soie est segmenté en fonction du processus de production, du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Processus de production

Production de cocon

Tourner, lancer

Tissage et teinture

Taper

Soie de mûrier

Soie de Tussar

Eri Soie

Soie d’araignée

Application

Textile

Cosmétique et Médecine

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la soie

Le marché de la soie est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, processus de production, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la soie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique est le plus grand détenteur de parts de marché et devrait également prospérer au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte demande de produits en soie et de matières premières en provenance de Chine, d’Inde et d’Ouzbékistan. L’expansion rapide de l’industrie textile favorise la croissance de ce marché dans les pays de la région.

La section par pays du rapport sur le marché de la soie fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Soie?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la soie?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Soie?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Soie ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la soie auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales de la soie?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché de la soie : il comprend six sections, la portée de la recherche, les principaux fabricants couverts, les fragments de marché par type, les parts de marché de la soie par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché de la soie: ici, l’opposition sur le marché mondial de la soie est disséquée, par valeur, revenu, transactions et part du gâteau par organisation, taux du marché, paysage de circonstances impitoyables et modèles les plus récents, consolidation, développement, obtention et parties de l’ensemble de l’industrie des grandes organisations.

Profils de soie des fabricants : Ici, les acteurs moteurs du marché mondial de la soie sont considérés comme dépendants de la région des transactions, des éléments clés, de l’avantage net, du revenu, du coût et de la création.

État du marché de la soie et perspectives par région : dans ce segment, le rapport examine la marge nette, les transactions, les revenus, la création, la part de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial de la soie est examiné en profondeur en fonction de régions et de nations comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application Silk ou utilisateur final: Ce segment de l’étude d’exploration montre à quel point des sections client final / application extraordinaires s’ajoutent au marché mondial Silk.

Prévisions du marché de la soie : côté production : dans cette partie du rapport, les créateurs se sont concentrés sur les conjectures d’estime de la création et de la création, la jauge des principaux fabricants et l’estimation de l’estime de la création et de la création par type.

Résultats et conclusion de la recherche sur la soie: C’est l’un des derniers segments du rapport où les découvertes des enquêteurs et la fin de l’étude d’exploration sont données.

