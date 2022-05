Marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR | Prévisions avec structure de la chaîne industrielle, paysage concurrentiel, nouveaux projets et analyse des investissements

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR, qui était évalué à 19,36 milliards USD en 2021, devrait atteindre une valeur de 21,75 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 14,20% au cours de la période de prévision de 2022 jusqu’en 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

La dernière a publié une étude de marché sur la taille du marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR , la part, le rapport de l’industrie avec des tableaux de données, un graphique à secteurs, des chapitres qualitatifs de haut niveau et des graphiques est disponible maintenant pour fournir une évaluation complète du marché mettant en évidence l’évolution des tendances, des mesures repris par les acteurs, analyse des scénarios actuels et futurs et facteurs de croissance validés avec des points de vue extraits via des experts et des consultants de l’industrie.

Le rapport comprend des données historiques, les tendances actuelles et futures du marché, l'environnement, l'innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l'industrie DBMR.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR sont:

Bayer SA (Allemagne)

Syngenta Crop Protection AG (Suisse)

Cortéva (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Adama (Israël)

FMC Corporation (États-Unis)

Nufarm (Australie)

UPL Limited (Inde)

Groupe Isagro (Italie)

Valent BioSciences LLC (États-Unis)

Hansen (Danemark)

Fixe USA LLC (États-Unis)

Marrone Bio Innovations, Inc. (États-Unis)

AMVAC Chemical Corporation (États-Unis)

Technologie Crop IQ (Royaume-Uni)

Real IPM Kenya (Kenya)

Groupe Horizon (Inde)

AgriLife (Inde)

Crop IQ Technology Ltd (Royaume-Uni)

Stanes & Company Limited (Inde)

Portée du marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR

Le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR est segmenté en fonction du type, du processus, des caractéristiques et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Elevage conventionnel

Autres

Sur la base du type, le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR est segmenté en sélection conventionnelle et autres.

Processus

Sélection

Hybridation et sélection par mutation

Autres

Sur la base du processus, le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR est segmenté en sélection, hybridation et sélection par mutation et autres.

Trait

Herbicide

Tolérance

Résistance aux maladies

Amélioration du rendement

Sur la base des caractéristiques, le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR est segmenté en herbicide, tolérance, résistance aux maladies et amélioration du rendement.

Application

Céréales et graines

Graines oléagineuses et légumineuses

Fruits et légumes

Autres types de cultures

Le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR est également segmenté sur la base de l’application dans les céréales et les céréales , les graines oléagineuses et les légumineuses, les fruits et légumes et d’autres types de cultures.

Public cible du marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Spécialiste du capital risque

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Investisseurs

Réponses aux questions clés :

Quels sont les principaux moteurs du marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR?

Quel segment devrait recueillir la part du roi sur le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR?

Quelle sera la taille du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR de la région leader?

Quelle entreprise devrait réaliser une part sérieuse du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR?

Quelles sont les stratégies de choix adoptées sur le marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR?

Divers facteurs socio-économiques ayant un impact immédiat ou indirect sur le statut de l'industrie sont évalués

Divers facteurs socio-économiques ayant un impact immédiat ou indirect sur le statut de l’industrie sont évalués

Les événements de lancement de produits, les fusions et acquisitions, les tendances et les approbations réglementaires de la sélection végétale et des plantes CRISPR sont indiqués.

Les études comparatives, la veille concurrentielle sur la sélection végétale et les plantes CRISPR par Data Bridge Market research, l’analyse des utilisateurs finaux, l’analyse des partenaires et les optimisations de portefeuille sont les principaux avantages de nos rapports.

Les acteurs vedettes de l'industrie de la sélection végétale et des plantes CRISPR, les leaders émergents, les acteurs omniprésents et les participants sont également étudiés de manière approfondie

Les études de marché sur les ponts de données offrent également une personnalisation pour réaliser une plongée plus approfondie dans des applications spécifiques, des segments de marché de niche, une géographie particulière et pour tout client ou entreprise.

Les contiguïtés connues ayant un impact sur le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR et les partenaires cibles sont étudiées

Nous étudions l'évaluation de la technologie, le nouveau développement, la sélection végétale et les stratégies d'entrée sur le marché des plantes CRISPR

