Marché de la sécurité routière: analyse approfondie par perspectives régionales, dernière tendance, analyse des parts, application de croissance et prévisions jusqu’en 2029

Le marché mondial de la sécurité routière devrait atteindre un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Analyse de la concurrence :

Certains des principaux concurrents ou fabricants inclus dans l’étude sont Jenoptik, Kapsch AG, Sensys Gatso Group AB, American Traffic Solutions, 3M, Redflex Traffic Systems, INC., FLIR SYSTEMS, INC., Motorola Solutions,

Méthodologie de la recherche

Cette étude de recherche implique l’utilisation intensive de sources secondaires, d’annuaires et de bases de données (telles que Hoovers, Bloomberg, Business week, Factiva et OneSource) pour identifier et collecter des informations utiles pour cette étude technique, orientée marché et commerciale du marché mondial. Marché de la sécurité routière. Des entretiens approfondis ont été menés avec divers répondants principaux, qui comprennent des participants clés de l’industrie, des experts en la matière (PME), des cadres de niveau C des principaux acteurs du marché et des consultants de l’industrie, afin d’obtenir et de vérifier des informations qualitatives et quantitatives critiques, et d’évaluer les perspectives futures du marché. La figure suivante montre la méthodologie d’étude de marché appliquée pour réaliser ce rapport sur le marché mondial de la sécurité routière.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Par solution (application des feux rouges, application de la vitesse, système de détection d’incidents, conformité des voies de bus, solutions automatisées, violations de processus, traitement des données des passagers, solutions semi-automatisées et autres),

Service (professionnel et géré),

Géographie:

Amérique du Nord,

Amérique du Sud,

L’Europe ,

Asie-Pacifique,

Moyen-Orient et Afrique

Dynamique du marché mondial de la sécurité routière :

Développements de produits :

En mars, Jenoptik a lancé une nouvelle solution de trafic au salon TRAFFEX. La solution de trafic consiste en un nouveau produit de vitesse ponctuelle et de feux rouges. En mars, Jenoptik a lancé un système de contrôle de la vitesse moyenne nommé SPECS3 VECTOR au salon TRAFFEX. SPECS3 VECTOR est conçu pour réduire les accidents de la route causés par la vitesse élevée.



En octobre, FLIR Systems Inc. a lancé un nouveau système pour les drones de surveillance. Il est principalement conçu pour les agences militaires et gouvernementales.



En avril, Motorola Solutions a lancé des applications mobiles de sécurité publique pour la communication et la collaboration.

Le rapport d’étude de marché sur la sécurité routière prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les principaux revenus des commerçants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications. Pour un aperçu du marché exploitable et des stratégies commerciales lucratives, un rapport d’étude de marché irréprochable doit être là. Il devient également facile d’analyser les actions des acteurs clés et leurs effets respectifs sur les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs CAGR. Ces données sont utiles aux entreprises pour caractériser leurs stratégies individuelles.

Chapitres pour afficher en profondeur le marché mondial de la sécurité routière.

Introduction à la sécurité routière

Taille du marché de la sécurité routière (ventes) Part de marché par type (catégorie de produit) en 2017

Marché de la sécurité routière par application/utilisateurs finaux

Ventes de sécurité routière (volume) et comparaison des parts de marché par applications

(2013-2023) tableau défini pour chaque application/utilisateurs finaux

Ventes et taux de croissance de la sécurité routière (2013-2023)

Concours de sécurité routière par joueurs/fournisseurs, région, type et application

Tableau de sécurité routière (volume, valeur et prix de vente) défini pour chaque zone géographique définie.

Profils des acteurs/fournisseurs de la sécurité routière et données sur les ventes ……………..

De plus, les informations de base de la société, la base de fabrication et la liste des concurrents sont fournies pour chaque fabricant répertorié.

Tableau des ventes, des revenus, des prix et de la marge brute du marché pour chaque type de produit, notamment le type de produit I, le type de produit II et le type de produit III

Analyse des coûts de fabrication de la sécurité routière

Analyse des matières premières clés de la sécurité routière

Chaîne de sécurité routière, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, analyse de la chaîne industrielle

Prévisions du marché (2018-2023)

……..et plus dans la table des matières complète

Questions clés auxquelles répond ce rapport

Quelle sera la taille du marché en 2026 et quel sera le taux de croissance

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quel est le moteur du marché de la sécurité routière?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de l’espace Market ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché de la sécurité routière?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché Sécurité routière ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché Sécurité routière? Obtenir des détails détaillés sur les facteurs influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC et de l’EMEA ?

