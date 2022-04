Marché de la sécurité du réseau intelligent par chiffre d’affaires mondial de l’industrie, tendance actuelle, taille, part, concurrence, croissance, prix, bénéfice, capacité et prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché de Smart Grid Security pour 2027, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial de la sécurité des réseaux intelligents augmentera à un rythme de plus de 8 % au cours de la période de prévision 2019-2025.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les secteurs de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un vaste marché pour la sécurité des réseaux intelligents.

Titre du rapport: Marché mondial de la sécurité du réseau intelligent par déploiement (sur site et basé sur le cloud) ‘par type de sécurité (base de données’ application’ réseau’ point de terminaison’ et autres)’ par application (application intelligente des compteurs intelligents’ ressources économes en énergie’ et Autres)’ et par géographie (Amérique du Nord’ Europe’ APAC’ et RoW) – Prévisions mondiales jusqu’en 2025

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR25

Ce rapport d’étude de marché comprend une segmentation détaillée du marché mondial de la sécurité des réseaux intelligents par déploiement (sur site et dans le cloud)’ par type de sécurité (base de données’ application’ réseau’ endpoint’ et autres)’ par application (compteurs intelligents’ smart application’ ressources économes en énergie’ et autres)’ et par géographie (Amérique du Nord’ Europe’ APAC’ et RdM). Le rapport d’étude de marché identifie Cisco Systems’ Inc.’ N-Dimension Solutions Inc.’ Elster Solutions’ Intel Corporation’ IBM Corporation’ Oracle’ Symantec Corporation’ Siemens AG’ BAE Systems’ et Leidos en tant que principaux fournisseurs opérant sur le marché mondial de la sécurité des réseaux intelligents.

Aperçu du marché

mondial de la sécurité des réseaux intelligents Selon Infoholic Research, le marché mondial de la sécurité des réseaux intelligents augmentera à un taux de plus de 8 % au cours de la période de prévision 2019-2025. Le marché de la sécurité des réseaux intelligents est stimulé par l’augmentation de la demande de consommation d’énergie efficace et de ressources énergétiques renouvelables à travers le monde. L’intégration de technologies innovantes et de mise en réseau ainsi que la modernisation offrent au marché de la sécurité du réseau intelligent une opportunité d’améliorer les options de sécurité. Cependant, diverses directives relatives à la cybersécurité entravent la croissance du marché.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR25

La demande croissante de consommation d’énergie efficace et de ressources énergétiques renouvelables à travers le monde fait partie des principaux facteurs qui animent le marché. Le développement et l’intégration continus de nouvelles technologies innovantes et de mise en réseau améliorent les mesures de sécurité. Compte tenu de la complexité du réseau intelligent en raison de la complexité du réseau, il y a une augmentation des facteurs de risque, y compris la sécurité, la « confidentialité des données » et les vulnérabilités.

Cela pourrait entraîner une augmentation des attaques en pénétrant dans le réseau et en accédant au logiciel et en modifiant les conditions de charge pour perturber le réseau, ce qui entraînerait une augmentation de la demande de solutions de sécurité du réseau intelligent. En outre, l’augmentation des initiatives gouvernementales en faveur de la technologie de réseau intelligent pour numériser le secteur de l’électricité orientera la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cela permet d’améliorer la distribution et l’utilisation tout en réduisant la perte de transmission lors de la fourniture d’énergie.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR25

Selon l’analyse du marché de la sécurité des réseaux intelligents, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché mondial de la sécurité des réseaux intelligents en 2018. Avec la présence du plus grand nombre d’innovateurs technologiques et l’adoption croissante de la sécurité des réseaux intelligents dans cette région, on s’attend à ce que dominer le marché au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide en raison du besoin croissant d’une alimentation électrique sûre et fiable.

Marché de la sécurité du réseau intelligent : analyse concurrentielle et principaux fournisseurs

Le rapport couvre et analyse le marché mondial de la sécurité des réseaux intelligents. Les principaux fournisseurs de différents secteurs verticaux développent de plus en plus de produits et d’investissements sur ce marché et, par conséquent, le marché de la sécurité des réseaux intelligents devrait croître à un rythme décent dans les années à venir. Les principaux acteurs du marché de la sécurité des réseaux intelligents adoptent diverses stratégies de croissance organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et les partenariats, les coentreprises et quelques autres stratégies pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR25

Quelques-uns des principaux fournisseurs sur le marché de la sécurité des réseaux intelligents :

> BAE Systems PLC

> IBM Corporation

> Cisco Systems’ Inc.

> Intel Corporation

> Siemens AG

> Symantec Corporation

> N-Dimension Solutions

> Elster Solutions

Ces sociétés fournissent divers matériels et logiciels produits associés aux systèmes de sécurité du réseau intelligent. Il existe de nombreux autres fournisseurs qui ont été étudiés sur la base de la génération de revenus des canaux de marketing et de distribution du portefeuille et des investissements importants en R&D pour l’analyse de l’ensemble de l’écosystème.

Marché de la sécurité du réseau intelligent par déploiement

> Sur site

> Basé sur le cloud

Sur la base du modèle de déploiement, le marché de la sécurité du réseau intelligent est segmenté en local et basé sur le cloud. Le segment cloud devrait connaître un taux de croissance important au cours de la période de prévision 2019-2025.

?

Marché de la sécurité du réseau intelligent par type de

sécurité> Sécurité de la base de données> Sécurité des

applications

> Sécurité du réseau

> Sécurité des terminaux

> Autres

En fonction du type de sécurité, le marché de la sécurité du réseau intelligent est segmenté en sécurité des bases de données, sécurité du réseau, sécurité des applications, sécurité des terminaux et autres.

Demander une remise – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR25

Marché de la sécurité du réseau intelligent par application

> Compteurs intelligents >

Application intelligente

> Ressources énergétiques renouvelables > Ressources

écoénergétiques

> Autres

En fonction du type d’application, le marché de la sécurité du réseau intelligent est segmenté en applications intelligentes des compteurs intelligents, ressources énergétiques renouvelables, ressources économes en énergie. et d’autres.

Avantages du marché de la sécurité du réseau intelligent

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché de la sécurité du réseau intelligent. Des facteurs tels que les préoccupations croissantes en matière de sûreté et de sécurité et les progrès technologiques dans les appareils intelligents ont un impact positif sur la demande de sécurité des réseaux intelligents à l’échelle mondiale. Les récents lancements de produits indiquent que cette technologie approche de la commercialisation.

Les cyberattaques et autres menaces croissantes sur les infrastructures critiques stimulent la demande de solutions de sécurité des réseaux intelligents. Les fournisseurs mondiaux ont une forte présence sur le marché de la sécurité des réseaux intelligents. Les autres acteurs du marché sont les revendeurs des fournisseurs de services de sécurité des entreprises de services publics, des gouvernements des États, des fournisseurs de services cloud et des fournisseurs de technologie. Le rapport traite du marché en termes d’applications et de régions de type de sécurité de déploiement. En outre, le rapport fournit des détails sur les principaux défis ayant une incidence sur la croissance du marché.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR25

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Amérique du Nord’ Europe’ APAC’ et Reste du monde

Principaux acteurs couverts dans le rapport

BAE Systems PLC

IBM Corporation

Cisco Systems’ Inc.

Intel Corporation

Siemens AG

Symantec Corporation

Solutions N-Dimension Solutions

Elster

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Accédez au rapport complet, ici : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR25

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/