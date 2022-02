Marché de la sécurité des bases de données 2022 Chiffre d’affaires, taux de croissance, valeur des ventes, innovation technologique jusqu’en 2028

Le marché mondial de la sécurité des bases de données est sur le point de croître à une valeur TCAC élevée. Le rapport sur le marché de la sécurité des bases de données fournit une approche holistique de la valeur du marché, de la taille, des prévisions, des dernières tendances, des moteurs de croissance du marché, des contraintes, des opportunités et des défis. Le rapport comprend également une analyse des fournisseurs d’environ 10 fournisseurs.

Le rapport sur le marché de la sécurité des bases de données comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT par composant (logiciels et services), application (PME et grandes entreprises) et secteur vertical (BFSI, informatique et télécommunications, fabrication, soins de santé, gouvernement, vente au détail , et d’autres). En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Le marché de la sécurité des bases de données devrait atteindre 16 273,8 millions de dollars US d’ici 2028 contre 6 396,5 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 14,3 % de 2021 à 2028.

Principaux joueurs clés : –

Datasparc Inc.

SAP SE

Grille d’échelle

MICROFOCUS

Thalès

Oracle Corporation

Société IBM

McAfee

Fortinet

Trustwave

Les entreprises maintiennent une vaste base de données comprenant des dossiers clients, des dossiers financiers et bien d’autres. Des audits réguliers sont nécessaires pour surveiller précisément ces bases de données et les protéger des cyberattaques. Les menaces de cybersécurité pour les bases de données dépendent de facteurs tels que la sécurité du réseau, l’authentification et le chiffrement.

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

Dimensionnement du marché de la sécurité des bases de données

Prévisions du marché de la sécurité des bases de données

Analyse de l’industrie du marché de la sécurité des bases de données

Rapport sur le marché de la sécurité des bases de données par type de segmentation :

PME et Grande Entreprise

Rapport sur le marché de la sécurité des bases de données par application de segmentation :

BFSI, informatique et télécommunications, fabrication, soins de santé, gouvernement, vente au détail et autres

Informations clés couvertes :

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de Covid-19 sur le marché de la sécurité des bases de données

Variables, tendances et moteurs du marché de la sécurité des bases de données

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

Points clés couverts dans le rapport sur le marché de la sécurité des bases de données :

– Aperçu de la sécurité de la base de données, définition et classification des perspectives du marché, facteurs déterminants et demandes

– Concurrence sur le marché de la sécurité des bases de données par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact du marché de la sécurité des bases de données Covid-19on

– Part de la sécurité de la base de données, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché de la sécurité des bases de données par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Approvisionnement, consommation, exportation, importation de la sécurité des bases de données par pays

– Stratégie par principaux fabricants / acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

La promulgation de nouvelles réglementations sur la sécurité des bases de données renforce la croissance du marché de la sécurité des bases de données

Les principales lois et réglementations sur la protection des données déployées dans le monde incluent le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Europe ; la norme mondiale de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) ; et la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la Federal Information Security Management Act of 202 (FISMA), la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) et la Gramm–Leach–Bliley Act (GLBA) des États-Unis. Le NIST SP 800-53, le NIST Cybersecurity Framework, la série ISO 27000 et le BS 10012 sont parmi les cadres les plus populaires adoptés par la plupart des entreprises dans le monde.

