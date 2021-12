Marché de la sécurité BYOD Bancaire 2021 Prévisible Pour Assister à une Évolution durable Sur 2028 Acteurs clés – Microsoft Corporation, Cisco Systems Inc. La société de conseil Tata Consultancy Services Limited, Blackberry Limited, Infosys Limited, IBM Corporation, SAP SE, Tech Mahindra Limited, AT&T

La sécurité Bring your own device (BYOD) pour le secteur bancaire a considérablement évolué en termes de productivité pour les organisations. Cela a entraîné une augmentation de l’adoption des propres appareils des employés tels que les ordinateurs portables, les appareils mobiles et les tablettes dans le secteur financier. Les solutions de sécurité Banking BYOD permettent la gestion à distance des appareils mobiles utilisés à des fins bancaires. De plus, les données organisationnelles sont accessibles via des solutions de déploiement basées sur le cloud et les solutions de sécurité BYOD bancaires jouent un rôle important pour sécuriser les données confidentielles sur les appareils mobiles des institutions financières.

Global Banking BYOD Security Market report est une étude ciblée sur divers facteurs affectant le marché et une enquête complète de l’industrie couvrant des aspects majeurs tels que les types de produits, diverses applications, les principales régions, l’analyse de la croissance, le potentiel du marché, les défis pour les investisseurs, les évaluations d’opportunités, les principaux moteurs et les principaux fournisseurs.

Les Principaux Fournisseurs du Marché de la Sécurité Bancaire BYOD :-

Microsoft Corporation, Cisco Systems Inc., Blackberry Limited, Infosys Limited, IBM Corporation, Tata Consultancy Services Limited, SAP SE, Tech Mahindra Limited, AT&T et Capgemini

Déploiement du marché de la Sécurité BYOD Bancaire:

Basé sur le Cloud

Sur site

Services bancaires du marché de la Sécurité BYOD:

Services Gérés

Services Professionnels

Logiciel de marché de la Sécurité BYOD Bancaire:

Gestion des Appareils Mobiles

Gestion des Données Mobiles

Gestion Des Applications Mobiles

Gestion de Messagerie Mobile

Autres

Sécurité Bancaire BYOD Sécurité du marché:

Sécurité de l’Appareil

Sécurité des Courriels

Sécurité des Applications

Sécurité du Contenu Mobile

Sécurité Réseau

Autres

Raisons d’acheter est

– Comprendre les décisions d’achat des consommateurs et comment celles-ci influenceront le marché de la sécurité BYOD bancaire au cours des prochaines années.

– Améliorer l’engagement des clients en reconnaissant ce qui est le plus important pour eux et comment les assureurs peuvent adapter leurs produits et services pour répondre à leurs besoins.

– Découvrez quels prestataires ouvrent la voie dans l’espace de l’assurance médicale privée.

– Adaptez votre stratégie de distribution pour vous assurer qu’elle répond toujours aux comportements d’achat des clients.

Ce rapport étudie l’état et les perspectives du marché de la sécurité BYOD bancaire des régions mondiales et majeures, sous l’angle des acteurs, des pays, des types de produits et des industries finales; ce rapport analyse les principaux acteurs du marché mondial et divise le marché de la sécurité BYOD bancaire par type de produit et applications / industries finales.

Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous le faire savoir et nous vous offrirons le rapport comme vous le souhaitez.

