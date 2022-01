Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la sauce soja prévoit un TCAC de 7,56 % pour la période de prévision 2021-2028. La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, la demande croissante d’assaisonnements, d’arômes et de vinaigrettes, la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits alimentaires de haute qualité et nutritionnels tels que le soja, et l’augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont les principaux facteurs attribuables à la croissance. du marché de la sauce soja.

Aussi connue sous le nom de sauce brune, la sauce soja est obtenue par fermentation de graines de soja, de saumure, de koji et de grains torréfiés. La sauce de soja a un goût salé et piquant et est largement populaire dans la région de l’Asie de l’Est. Comme toute autre vinaigrette, la sauce soja est utilisée pour rehausser la saveur de l’aliment. La sauce de soja est disponible dans une large gamme de saveurs via des modes de distribution en ligne et hors ligne.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Sauce soja

Le paysage concurrentiel du marché sauce soja fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la sauce de soja.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la sauce de soja sont OTAFUKU SAUCE Co., Ltd., YAMASA Corporation USA., Lee Kum Kee., Bourbon Barrel Foods, Masan Group., Kikkoman Corporation., Foshan Haitian flavoring & Food Co.Ltd. (Haïtien), Amrapali Biotech., Sing Cheung Co., PRB BIO-TECH CO.,LTD, ABC USA., Aloha Shoyu Company., HIGETA SHOYU, SAN-J, Eden Foods, Kodanmal Group., SHODA SHOYU CO., LTD., DREAM FOODS, Monggo Foods Co., Ltd. et Cargill, Incorporated parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Effet du COVID-19 :

Le rapport sur le marché de la sauce de soja étudie les effets du coronavirus (COVID-19). Depuis décembre 2020, l’infection au COVID-19 s’est propagée dans près de 180 pays à travers le monde, l’Organisation mondiale de la santé la qualifiant de crise de bien-être général. Les effets mondiaux de l’infection à Covid 2021 (COVID-19) commencent maintenant à se faire sentir et influenceront essentiellement le marché Sauce soja en 2021.

Analyse régionale pour le marché Sauce soja (personnalisable):

Cette phase du rapport comprend des connaissances détaillées disponibles sur le marché dans de nombreux domaines. Chaque région offre une longueur de marché unique car chaque État a d’autres polices d’assurance pour les cadres et d’autres éléments.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Enfin, tous les segments ont été analysés en fonction des tendances présentes et futures. De manière pertinente, le rapport et les profils des entreprises précisent les principaux moteurs qui ont un impact sur la demande sur le marché mondial de la sauce soja.

