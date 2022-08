Marché de la sauce de poisson avec taille, partage des tendances mondiales de l’industrie et analyse des prévisions de revenus

Marché mondial de la sauce de poisson, par type de produit (sauce de poisson coréenne, sauce de poisson japonaise, sauce de poisson d’Asie du Sud-Est, sauce de poisson occidentale, autres), composition (de base, premium), application (usage domestique, restaurants, industries alimentaires ), canal de distribution ( Supermarché et hypermarché, dépanneurs, magasins spécialisés, détaillants en ligne) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029″ Data Bridge Market research a récemment publié une étude approfondie intitulée Fish Sauce Market garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents.

Analyse et taille du marché

L’assaisonnement est devenu un élément essentiel de nombreuses cultures autour des tables à manger du monde. Parmi tous les assaisonnements, la sauce de poisson devrait être populaire dans les années à venir. La demande croissante d’assaisonnements stimule la croissance du marché de la sauce de poisson.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la sauce de poisson a augmenté d’une valeur de 15,38 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 20,79 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 3,84 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (sauce de poisson coréenne, sauce de poisson japonaise, sauce de poisson d’Asie du Sud-Est, sauce de poisson occidentale, autres), composition (basique, premium), application (usage domestique, restaurants, industries alimentaires), canal de distribution (supermarché et hypermarché, dépanneurs , magasins spécialisés, détaillants en ligne) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts TANG SANG HA CO. Ltd (Thaïlande), Masan Group (Vietnam), ThaiPreeda Group (Thaïlande), Shantou Haimao Foodstuff Factory Co., Ltd. (Chine), Teo Tak Seng Fish Sauce Factory Co., Ltd. (Thaïlande), Thai Fish sauce Factory (Squid Brand) Company Limited (Thaïlande), Rayong Fish Sauce Industry Co. Ltd (Thaïlande), Pichai Fish Sauce Co. Ltd (Thaïlande), Halcyon Proteins (Australie), Hung Thanh Co. Ltd (Vietnam) Opportunités Les fabricants ont tenté d’inclure plus de produits dans la gamme de sauces de poisson

Les leaders du marché développent des sauces utilisables directement dans les aliments

Les clients sont plus sensibles aux produits authentiques et sont prêts à payer des prix plus élevés pour eux

Définition du marché

Le terme « sauce de poisson » fait référence à un liquide de couleur ambrée issu de la fermentation de poisson enrobé de sel. Il est utilisé comme condiment dans une variété de cuisines. C’est un ingrédient essentiel de la cuisine thaïlandaise. Ils sont fabriqués dans des usines et contiennent un mélange d’édulcorants, de conservateurs , d’essence de poisson, de colorants et d’arômes. Comme la sauce de poisson est une bonne source d’azote, elle est nutritive et bénéfique pour la santé.

Dynamique du marché de la sauce de poisson

Conducteurs

Large disponibilité de sauces de poisson en raison de la popularité croissante

Le désir de commodité de la population croissante a entraîné la disponibilité de sauces de poisson dans les supermarchés/hypermarchés. Les circuits commerciaux modernes ont occupé le devant de la scène, ce qui s’est traduit par des parts de marché croissantes pour les supermarchés et les hypermarchés. La variété d’options de produits disponibles sous un même toit a donné à ce canal un avantage.

Forte demande de diverses industries d’utilisateurs finaux

En raison des nombreux nutriments présents dans le poisson, tels que les oméga-3 , la vitamine D et la vitamine B2, les consommateurs se tournent vers la viande de poisson pour remplacer le poulet et la viande rouge . Cela oblige les fabricants à introduire une variété de jus de poisson emballés prêts à l’emploi. Ceux-ci sont principalement disponibles sous forme de poudre dans des sachets pour offrir un goût et une commodité optimaux aux consommateurs, en particulier dans les pays développés aux modes de vie plus actifs.

En conséquence, la demande de sauce de poisson, un ingrédient clé dans la préparation de ces plats, augmente. De plus, les consommateurs des pays développés sont plus enclins à essayer de nouveaux aliments et saveurs, ce qui augmente les ventes de sauces de poisson.

Occasion

Les fabricants ont tenté d’inclure davantage de produits dans la gamme de sauces de poisson, car les gens du monde entier l’utilisent comme assaisonnement dans divers aliments. Alors que les habitudes alimentaires des gens changent et que la sauce de poisson remplace le sel sur la table du dîner, les leaders du marché développent des sauces qui peuvent être utilisées directement dans les aliments. Les clients sont plus sensibles aux produits authentiques et sont prêts à payer des prix plus élevés pour eux. Cela augmente la demande mondiale de sauces de poisson de qualité supérieure.

TABLE DES MATIÈRES

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de recherche

Partie 04 : Paysage du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Dimensionnement du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Client Paysage

Partie 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Paysage des fournisseurs

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

