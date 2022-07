Marché de la santé en aquaculture Analyse, segmentation, taille, part, tendance, demande future et mises à jour des principaux acteurs par prévision jusqu’en 2029

Le meilleur rapport d’étude de marché peut aider à atteindre l’un des objectifs les plus recherchés pour toute industrie qui est la réalisation d’un retour sur investissement (ROI) maximal. Les informations sur le marché de ce rapport orienteront vers des idées exploitables, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales. La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Le rapport est principalement livré sous forme de PDF et de feuilles de calcul, tandis que PPT peut également être fourni en fonction de la demande du client. Pour obtenir un succès inévitable dans l’entreprise, ce rapport de marché gagnant joue un rôle important.

Le marché mondial des soins de santé en aquaculture devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 1 229,30 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 5,74 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La demande croissante de protéines de poisson au sein de la population a entraîné le développement du marché des soins de santé en aquaculture.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des soins de santé en aquaculture sont Benchmark Holdings Plc., Alltech, Elanco, Bayer CropScience Limited, Merck & Co. Inc., Virbac SA, ADM, Pfizer, Inc., le groupe AKVA, Apex Frozen Foods Ltd., Kemin Industries, Inc., AquaBounty Technologies, Inc., Arcadia Biosciences, Mologic, Cellana Inc., Innovafeed., Kepley BioSystems Inc., Secure Harvests Limited, genedrive plc, Calysta, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Santé aquacole

Le paysage concurrentiel du marché des soins de santé en aquaculture fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins de santé en aquaculture.

En août 2018, le groupe AKVA a introduit le concept de livraison d’aliments au nom d’un aliment flexible, qui permettrait aux agriculteurs d’envoyer et de nourrir la bête dans n’importe quelle cage, facilitant ainsi l’utilisation de différents types et tailles d’aliments. Grâce à cela, l’entreprise a amélioré son image sur le marché.

L’aquaculture est aussi appelée pisciculture. L’aquaculture est principalement une pratique d’élevage d’animaux aquatiques tels que les crustacés et les poissons dans des conditions favorables à l’élevage. L’aquaculture est également sujette à diverses maladies infectieuses sous des nutriments et une eau de mauvaise qualité. La reproduction et l’élevage d’animaux aquatiques avec le contrôle des maladies animales est l’objectif principal des soins de santé en aquaculture.

La croissance des maladies et des parasites chez les animaux d’aquaculture tels que les poissons et les crustacés est le principal moteur du marché des soins de santé en aquaculture. Une augmentation de la recherche et du développement dans le domaine de l’aquaculture pour l’avancement des mesures de santé est la principale opportunité pour le marché des soins de santé en aquaculture.

La désaffection pour les poissons d’élevage est un défi pour le marché de la santé en aquaculture. Cependant, le manque de connaissances sur les maladies liées aux animaux aquatiques et la croissance de la résistance aux antibiotiques due à une utilisation généralisée devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des soins de santé en aquaculture fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des soins de santé en aquaculture de Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des soins de santé en aquaculture et taille du marché

Le marché des soins de santé en aquaculture est segmenté en fonction du type de produit, de l’infection, de la voie d’administration, de l’espèce et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des soins de santé en aquaculture est segmenté en vaccins, médicaments et additifs alimentaires médicamenteux. Les vaccins sont ensuite subdivisés en vaccins tués inactivés et en vaccins vivants modifiés. Les médicaments sont ensuite subdivisés en anti-inflammatoires, parasiticides et anti-infectieux. Les additifs alimentaires médicamenteux sont en outre segmentés en prébiotiques et probiotiques, enzymes, hormones, antibiotiques, antioxydants, minéraux, vitamines et acides aminés.

Sur la base des infections, le marché des soins de santé en aquaculture est segmenté en infections fongiques, infections virales, infections bactériennes et infections parasitaires.

Le marché des soins de santé en aquaculture est également segmenté en fonction de la voie d’administration, en injectable, oral et topique.

Sur la base des espèces, le marché de la santé aquacole est segmenté en crustacés et poissons. Les crustacés sont ensuite segmentés en crevettes et crevettes. Les poissons sont ensuite subdivisés en espèces marines, espèces d’eau douce et espèces diadromes.

Sur la base du canal de distribution, le marché des soins de santé en aquaculture est segmenté en magasins de détail/aquatiques, magasins en ligne et distributeurs.

Analyse au niveau du pays du marché des soins de santé en aquaculture

Le marché des soins de santé en aquaculture est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, infection, voie d’administration, espèce et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins de santé en aquaculture sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique est susceptible de dominer le marché des soins de santé en aquaculture. La sensibilisation accrue à l’importance des soins de santé en aquaculture stimule le marché des soins de santé en aquaculture dans le pays. L’augmentation du financement de la recherche et du développement propulse également la croissance du marché des soins de santé en aquaculture dans la région. Le marché en Europe devrait afficher un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la demande du marché des protéines de poisson et de la salmoniculture. Les techniques d’élevage avancées d’animaux aquatiques devraient également faire croître le marché.

La section par pays du rapport sur le marché des soins de santé en aquaculture fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des soins de santé en aquaculture vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des soins de santé en aquaculture, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la santé aquacole. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

