Marché de la santé des femmes: tendances, statistiques commerciales mises à jour et méthodologie de recherche

Le marché mondial de la santé des femmes devrait enregistrer un TCAC stable de 4,96 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux préoccupations croissantes des gouvernements de diverses régions pour promouvoir de meilleurs services de santé pour les femmes dans un contexte de prévalence croissante de maladies centrées sur les femmes. comme le cancer du sein, la ménopause et autres.

Principaux concurrents du marché :

Eli Lilly and Company, Novartis AG, Pfizer Inc., Merck & Co., Inc., Novo Nordisk A/S, Amgen Inc., Lupin Pharmaceuticals, Inc., AstraZeneca, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., GlaxoSmithKline plc, Bayer AG, Theramex, Agile Therapeutics, Blairex Laboratories, Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Ferring BV, Abbott, Enteris BioPharma, Evestra, Inc., Gedeon Richter, HRA Pharma, JDS Therapeutics , LLC, Neurocrine Biosciences, Inc., Noven Pharmaceuticals, Inc., Radius Health, Inc., TherapeuticsMD, Inc., Bausch Health, Vertical Pharmaceuticals, LLC, Veru Inc., BD et AbbVie Inc., entre autres.

Marché mondial de la santé des femmes par type de produit (dispositifs, médicaments, pipeline pharmaceutique), type de traitement (traitement hormonal, traitement non hormonal, chirurgies), diagnostic (densitométrie osseuse, tests d’imagerie diagnostique, biopsies, tests d’ovulation, autres), indication de la maladie ( Cancer, santé reproductive, hypothyroïdie, syndrome post-ménopausique, troubles urologiques, autres), utilisateurs finaux (hôpitaux et cliniques, centres de gynécologie, instituts de recherche, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen Est et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial de la santé des femmes

La santé des femmes comprend l’ensemble des thérapeutiques, des médicaments, des offres chirurgicales, des mesures de précaution pour les divers troubles associés à la population féminine. Ces troubles varient de la nutrition, l’oncologie, la reproduction, la ménopause, l’urologie ainsi que d’autres applications de soins de santé. La santé des femmes est axée sur une meilleure gestion des maladies et l’amélioration de la santé globale de la population féminine.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la santé des femmes est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la santé des femmes pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

L’augmentation de la prévalence de la prévention des troubles de santé liés aux femmes par la population et les autorités devrait promouvoir la valeur marchande

L’augmentation des niveaux d’initiatives de recherche et développement entreprises par divers fabricants pour fournir de meilleurs services de santé aux femmes devrait avoir un effet positif sur la croissance du marché

Le manque de services de santé de qualité pour les femmes des régions sous-développées du monde devrait fournir de meilleurs domaines pour la croissance de la valeur marchande

Les changements de mode de vie des individus couplés à de mauvais apports nutritionnels sont des facteurs moteurs de la croissance du marché

Contraintes du marché

L’expiration de certains brevets de produits pharmaceutiques devrait entraver la croissance du marché

Les coûts financiers importants associés aux services cliniques devraient freiner la croissance du marché

Certains effets secondaires associés à l’utilisation de ces médicaments devraient également freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la santé des femmes

Par type de produit

Dispositifs Dispositifs intra-utérins Anneaux vaginaux Implants Préservatifs féminins

Drogues Médicaments pour la ménopause Médicaments contre les bouffées de chaleur de la ménopause

Pipeline pharmaceutique

Par type de traitement

Traitement hormonal Thérapie aux œstrogènes Thérapie progestative Thérapie combinée Thérapie de remplacement de la thyroïde Hormonothérapie parathyroïdienne Les autres

Traitement non hormonal Médicaments thérapeutiques ciblés Antibiotiques Bisphosphonates Les autres

Chirurgies

Par diagnostic

La densitométrie osseuse

Tests d’imagerie diagnostique

Biopsies

Test d’ovulation

Les autres

Par indication de maladie

Cancer Cancer du sein Cancer du col de l’utérus Cancer des ovaires

La santé reproductive Infertilité Endométriose Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) Contraceptifs

Hypothyroïdie

Syndrome post-ménopausique Ostéoporose Ménopause

Troubles urologiques Incontinence urinaire Fibrome utérin Infections des voies urinaires (IVU)

Les autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux & Cliniques

Centres de gynécologie

Instituts de recherche

Les autres

Par géographie

Développements clés sur le marché :

En juin 2019, AbbVie Inc. a annoncé avoir convenu avec ALLERGAN d’acquérir les actifs disponibles auprès d’ALLERGAN pour environ 63 milliards USD. Cette acquisition est une étape stratégique pour les organisations car les capacités combinées fourniront de vastes domaines d’applications pour les organisations pharmaceutiques et stimuleront les innovations sur le marché applicable. Cette acquisition fournira également une injection de liquidités dans les opérations, ce qui fournira davantage de domaines de génération de revenus.

En février 2018, CVC VI a annoncé avoir créé une nouvelle société connue sous le nom de Theramex qui s’occupera de fournir des produits thérapeutiques à la population féminine pour le traitement des contraceptifs, de la fertilité, de la ménopause et de l’ostéoporose. L’entreprise sera située à Londres, en Angleterre. Les offres opérationnelles disponibles à la disposition de la société comprennent des actifs acquis après l’acquisition des offres de santé féminine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

