Marché de la santé à domicile Avec l’analyse d’impact de Covid-19 et les perspectives de la demande 2029

Marché européen des soins de santé à domicile par type (appareils, services, logiciels), maladie (maladies cardiaques, hypertension, maladies osseuses et articulaires, diabète, maladies pulmonaires obstructives chroniques, obésité, démence/maladie d’Alzheimer, maladies infectieuses (VIH/sida), maladie de Parkinson , tabagisme, asthme, dépression), canal de distribution (appels d’offres directs, ventes au détail), pays (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Norvège, Irlande, Autriche, Lituanie, Pologne, Hongrie, reste de l’Europe) Tendances du marché et prévisions jusqu’en 2027.

Analyse et aperçu du marché : marché européen des soins de santé à domicile

Le marché des soins de santé à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 137 425,45 millions USD d’ici 2027 contre 73 851,16 millions USD en 2019. L’augmentation des cas de maladies chroniques entraînant une utilisation croissante des appareils de soins de santé à domicile sont les facteurs de croissance du marché.

Les soins à domicile offrent aux patients des installations de traitement satisfaisantes avec des soins de santé et des services sociaux à domicile de haute qualité. L’augmentation de la population gériatrique atteinte de maladies augmente régulièrement dans de nombreux pays européens, ce qui est la principale raison de la demande de soins à domicile dans la région Europe.

Analyse au niveau du pays du marché des soins de santé à domicile

Le marché des soins de santé à domicile est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, maladie et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins à domicile sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège, l’Irlande, l’Autriche, la Lituanie, la Pologne, la Hongrie et le reste de l’Europe.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Augmentation de la population gériatrique

Le marché des soins de santé à domicile vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des dispositifs médicaux avec les ventes de soins de santé à domicile, l’impact du développement technologique dans le secteur des soins de santé et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des soins de santé à domicile.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Soins de santé à domicile, Inc.,

Solutions de soins à domicile,

Société OMRON.,

Royal Philips SA,

Air Liquide,

B.Braun Melsungen AG

Diavérum

Cardinal Santé

Medtronic et

BPL Technologies

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Santé à domicile

Le paysage concurrentiel du marché des soins de santé à domicile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins de santé à domicile.

De nombreuses coentreprises et développements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché de la santé à domicile.

Par exemple,

En avril 2018, Air Liquide a conclu une acquisition avec EOVE qui est une société basée en France. Cette acquisition a conduit la société à renforcer son expertise en ventilation à domicile pour l’insuffisance respiratoire chronique. Cette acquisition a permis à l’entreprise d’améliorer ses activités dans le secteur des soins à domicile. .

En mai 2016, Koninklijke Philips NV (Pays-Bas) a introduit la plateforme de capteurs connectés CareSensus en entrant en partenariat avec Right to home. Avec cet accord de partenariat, l’entreprise a introduit les avantages de l’Internet des objets (IoT) dans les foyers des seniors. Cela peut aider l’entreprise à renforcer sa position sur le marché.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il permet également à l’organisation d’améliorer son offre de soins à domicile grâce à une gamme de modèles élargie.

Le marché européen des soins de santé à domicile devrait croître de 7,0 %, des facteurs tels que l’augmentation des cas de maladies chroniques entraînant la croissance du marché des soins de santé à domicile. Le marché européen des soins à domicile a montré une pénétration exceptionnelle dans des pays tels que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Bien que les problèmes de sécurité tels que les risques professionnels, les blessures par objets tranchants puissent limiter la croissance du marché européen des soins à domicile.

Scénario de marché des soins de santé à domicile

Selon Data Bridge Market Research, le marché des soins de santé à domicile, la société Air Liquide domine le marché avec la plus grande part qui est d’environ 21,00% à 23,00%. La société s’occupe de diverses divisions telles que les grandes industries, l’industrie marchande, la santé, l’électronique, le gaz et les services, les marchés mondiaux et les technologies. La société a pris diverses décisions stratégiques afin d’améliorer son activité et a également généré des revenus élevés.

Par exemple,

En janvier 2018, Air Liquide (France) finalise l’acquisition de Thimar Al Jazirah Company (Arabie Saoudite) en Arabie Saoudite et entre dans le royaume du marché de la santé à domicile et étend son activité de santé au Moyen-Orient.

Tendances impactant le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions Air Liquide, OMRON Corporation, Koninklijke Philips NV, B. Braun Melsungen AG ciblent ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché européen des soins aux personnes âgées et les leaders du marché ciblant l’Allemagne et la France comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des soins à domicile devient chaque année plus compétitif avec des sociétés comme Air Liquide, OMRON Corporation, Koninklijke Philips NV, B. Braun Melsungen AG sont les leaders du marché des soins à domicile. Les nouveaux rapports d’étude de marché sur le pont de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des soins de santé à domicile.

Nouveau développement du marché des soins de santé à domicile

En septembre 2017, Air Liquide a lancé Chronic Care Connect qui est une solution de télésurveillance pour aider les patients atteints de maladies chroniques à domicile grâce au numérique.

Portée du marché de la santé à domicile

Toutes les analyses du marché des soins de santé à domicile sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale en trois autres segments. Sur la base des produits, le marché européen des soins de santé à domicile est segmenté en produits de test, de dépistage et de surveillance, de produits thérapeutiques et de soins de mobilité à domicile. Sur la base des services, le marché européen des soins de santé à domicile est segmenté en services de soins non qualifiés, services de thérapie de réadaptation, services de soins infirmiers de courte durée, services de soins palliatifs et de soins palliatifs, services de thérapie par perfusion, services d’inhalothérapie, services d’aide à domicile, services de soins de grossesse et d’autres. Sur la base des logiciels, le marché européen des soins de santé à domicile est segmenté en systèmes de gestion clinique, logiciels d’agence et solutions de soins palliatifs.

Points clés couverts en Europe Tendances et prévisions de l’industrie du marché des soins de santé à domicile jusqu’en 2027

La taille du marché

Cadre réglementaire et évolutions

Développements récents pour les concurrents du marché

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs

Compétitivité de la chaîne d’approvisionnement

