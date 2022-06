Marché de la robotique industrielle – Les principaux géants de la technologie sont à nouveau en vogue | Yaskawa électrique ; FANUC ; KUKA SA

Quoi de neuf sur le marché mondial de la robotique industrielle ? Comparez-vous avec les étapes stratégiques et les conclusions récemment publiées par The Insight Partners.

La dernière étude publiée sur le marché mondial de la robotique industrielle , offre un aperçu détaillé des facteurs influençant la portée commerciale mondiale. Le rapport d’étude de marché de la robotique industrielle présente les dernières informations sur le marché avec les tendances à venir et la répartition des produits et services. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part et les facteurs de croissance de la robotique industrielle. L’étude couvre les données des acteurs émergents, notamment : la situation concurrentielle, les ventes, les revenus et la part de marché mondiale des principaux fabricants. Les principaux acteurs du marché sont :ABB Ltd ; Kawasaki Heavy Industries, Ltd. ; Yaskawa Electric Corporation ; FANUC Corp ; KUKA SA ; Mitsubishi Electric Corporation ; Denso Corp.; Nachi-Fujikoshi Corp. ; Comau SPA ; et Universal Robots A/S .

Présentation de la robotique industrielle : La taille du marché de la robotique industrielle devrait atteindre 48 166,9 millions de dollars US d'ici 2025 contre 16 847,6 millions de dollars US en 2017 ; il devrait connaître une croissance saine du marché de 14,2 % CAGR au cours de la période 2018-2025.







Le marché de la robotique industrielle évolue dans un marché hautement concurrentiel. Alors que les principales entreprises du marché de la robotique industrielle continuent d’élargir leur marché adressable en élargissant leur portefeuille de produits actuel, en diversifiant leur clientèle et en développant de nouvelles applications et de nouveaux marchés, tous les acteurs de premier plan sont confrontés à un niveau de concurrence croissant, tant de la part des acteurs régionaux que des les principales entreprises mondiales à travers le monde. Des entreprises telles qu’ABB investissent de manière agressive dans la technologie robotique de nouvelle génération ; Récemment, KUKA AG a été racheté par Midea Group Co. of China, l’un des principaux fabricants de matériel électrique. Cette tendance peut être observée dans un large éventail d’entreprises de robotique.

En examinant l’état actuel du marché mondial de la robotique industrielle, nous avons tiré des conclusions sur la façon dont le marché prendra forme au cours de la prochaine décennie? La croissance significative du marché de la robotique industrielle jusqu’en 2027 présentera des opportunités et des défis majeurs pour les fabricants, les nouveaux entrants, les sociétés de financement captives et les concessionnaires. En particulier, les acteurs clés trouveront dans ce rapport des informations qui peuvent les aider à redéfinir la priorité de leurs clients et de leurs stratégies dans un paysage concurrentiel volatil.

Points saillants de l' étude de marché sur la robotique industrielle :

CAGR du marché au cours de la période de prévision 2018-2025

Des informations détaillées sur les facteurs qui accéléreront la croissance.

Aperçu des tendances à venir et des changements de comportement des consommateurs

Découvrir le paysage concurrentiel du marché

Des informations complètes sur les facteurs qui mettront à l’épreuve la croissance

Les régions incluses sont : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Océanie, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Réponses aux questions clés

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial de la robotique industrielle ?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de la robotique industrielle ?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial de la robotique industrielle ?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?



