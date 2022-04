Marché de la robotique en nuage Opportunités multi-industrielles , segments clés, objectifs potentiels et recommandations d’ici 2028

La croissance du marché de la robotique en nuage est tirée par la croissance accrue de l’utilisation des téléphones intelligents et des technologies sans fil et la croissance du besoin de technologies IoT et d’apprentissage

automatique Taille du marché – 4,44 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 0,1342, marché Tendances – Pénétration des technologies IoT.

Le marché de la robotique en nuage devrait passer de 4,44 milliards USD en 2020 à 12,13 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 0,1342 au cours de la période de prévision. Le moteur de la croissance est la croissance accrue de l’utilisation des téléphones intelligents et des technologies sans fil et la pénétration croissante de l’IOT.

La robotique cloud est une partie de la robotique qui utilise des technologies cloud telles que le stockage cloud, le cloud computing, etc. Elle est utilisée pour le traitement et le partage d’informations provenant d’autres machines ou humains. Avec l’avancement de la technologie et l’implication de l’IoT, la robotique cloud est devenue une partie importante de la vie quotidienne. Il a facilité la vie humaine par sa facilité d’utilisation pour mettre en œuvre des tâches grâce à l’implication du réseau. Les fonctionnalités du cloud computing permettent au système de robot de mettre en œuvre le travail plus rapidement en réduisant les coûts et en aidant à construire des robots à faible coût, légers et plus intelligents. De nombreuses industries utilisent la robotique cloud afin de développer leur activité pour un monde plus intelligent et plus avancé.

Les acteurs auront besoin d’investissements accrus pour relever ces défis et faciliter la croissance dans les années à venir. Ce rapport comprend les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis relatifs au marché de la robotique cloud ; et une analyse approfondie de la chaîne de valeur, une analyse des brevets, une analyse de la capacité de fabrication actuelle et de l’état de la technologie, du potentiel de commercialisation dans différents appareils, ainsi que des prévisions de la taille du marché jusqu’en 2026.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1082

Certains des principaux acteurs du marché de la robotique cloud sont Google (États-Unis), CloudMinds (États-Unis), IBM (États-Unis), Hit Robot Group (États-Unis), C2RO (Canada), Amazon Robotics (États-Unis), V3 Smart Technologies (Singapour), Microsoft (États-Unis), Huawei (Chine), Ortelio (Royaume-Uni) et Tend (États-Unis).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de la robotique en nuage devrait passer de 4,44 milliards USD en 2020 à 12,13 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 0,1342 au cours de la période de prévision.

Le moteur de la croissance est la croissance accrue de l’utilisation des téléphones intelligents et des technologies sans fil et la pénétration croissante de l’IOT.

En fonction du type de déploiement, le marché est segmenté en cloud privé, cloud public et cloud hybride. Le déploiement cloud utilise des algorithmes moins coûteux pour fonctionner avec les caractéristiques d’être flexible, facile et assez abordable, ce qui en fait le type de déploiement à croissance plus rapide accepté par diverses industries que le déploiement sur site. Le coût d’installation et de maintenance est également abordable que sur site

Basé sur le type d’application, le marché est segmenté en industriel, militaire, grand public et commercial. Les secteurs industriel et militaire utilisent à la fois des robots aériens et terrestres. Les robots sont utilisés pour effectuer de nombreuses tâches répétitives et dangereuses. L’adoption et l’utilisation de la robotique cloud augmenteront rapidement à l’avenir en raison de l’implication de l’IoT et de l’IA.

Les types d’industries sont la finance et la banque, l’informatique, la santé, la vente au détail, l’éducation, le gouvernement, les télécommunications et la logistique, l’hôtellerie et les sciences de la vie. La robotique cloud devient populaire avec l’implication de l’IoT et de l’IA. Il contribue à rendre les fonctions d’un robot simple plus efficaces en utilisant le cloud computing comme source supplémentaire de mémoire et de traitement. La robotique cloud dans le domaine de la santé et des sciences de la vie devrait apporter la plus forte croissance de 4 %. Il est utilisé à plusieurs fins telles que la tenue des dossiers médicaux électroniques, la surveillance de l’état de santé d’un patient, les services d’analyse, les solutions cliniques, etc. Le robot peut se connecter au cloud pour fournir une assistance clinique aux patients. De plus, il peut également fournir un service de collaboration en partageant les informations entre médecins et patients.

Le rapport « Cloud Robotics Market 2028 » est disponible dès maintenant pour les clients Reports and Data et peut également être acheté directement sur : https://www.reportsanddata.com/report-detail/cloud-robotics-market

Aux fins du présent rapport, le marché a été segmenté sur la base du mode de déploiement, du type d’application, de l’industrie et de la région :

modèle de déploiement ( Chiffre d’affaires, millions de dollars ; 2018-2028)

Cloud privé Cloud

public Cloud

hybride

Type d’application (chiffre d’affaires, millions de dollars ; 2018-2028)

Industriel

Militaire

Consommateur

Commercial

Industrie (chiffre d’affaires, millions de dollars ; 2018-2028)

Services bancaires et financiers

Informatique et télécommunications

Santé et sciences de la vie

Gouvernement

Éducation

Défenses

Perspectives régionales (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Reste du monde

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1082

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières:

Aperçu du marché de la robotique en nuage

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial ( Production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Analyse des facteurs d’effet de marché

Cloud Prévisions du marché de la robotique En

conclusion, tous les aspects du marché de la robotique en nuage sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports