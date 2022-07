Marché de la robotique de réadaptation 2021 Segments et analyse de la dynamique d’ici 2027 Nipro, B. Braun Melsungen, DaVita Healthcare Partners, Covidien, Clinique de dialyse

Le marché mondial de la robotique de réadaptation devrait valoir 9,45 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. L’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de l’incidence de troubles tels que la polyarthrite rhumatoïde, les blessures à la colonne vertébrale, la paralysie cérébrale et d’autres troubles liés à l’âge devraient stimuler la croissance mondiale du marché de la robotique de réadaptation au cours de la période de prévision. En outre, la croissance du marché devrait être encore alimentée par des initiatives initiées par les hôpitaux pour offrir la neuroréadaptation aux patients.

L’étude sur le marché mondial de la robotique de réadaptation est le dernier rapport couvrant l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours. La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché de la robotique de réadaptation a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport fournit un aperçu détaillé de la façon dont la pandémie a affecté les segments clés de l’industrie du marché de la robotique de rééducation. Le rapport comprend une analyse d’impact approfondie de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie globale du marché de la robotique de réadaptation.

En outre, le rapport est en phase avec les derniers changements du marché et le paysage économique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. La crise a affecté la structure de la demande et de l’offre, ainsi que les tendances de l’industrie. Cela a également entraîné un ralentissement économique qui a affecté les activités des principaux fabricants de l’industrie. Le rapport estime l’impact de cette crise sur le scénario actuel et les perspectives futures et fournit un scénario de marché post-COVID.

Les principaux acteurs du marché sont :

Baxter International, Nipro, B. Braun Melsungen, DaVita Healthcare Partners, Covidien, Dialysis Clinic, Fresenius Medical Care, Diversified Specialty Institute Holdings, Medical Components, Huaren Pharmaceutical, NephroPlus, Northwest Kidney Centers, Satellite Healthcare, NxStage Medical, Renal Services, Sandor, Sichuan Kelun Pharmaceutical et US Renal Care, entre autres.

Quelques faits saillants clés du rapport ;

Le segment thérapeutique détenait la plus grande part de marché de 51,6% en 2019 sur le marché de la robotique de rééducation en raison des développements technologiques en croissance continue dans le système de robotique thérapeutique.

Avec la prévalence croissante des accidents vasculaires cérébraux et d’autres troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson, les traitements curatifs devraient augmenter, ce qui devrait stimuler la demande de réadaptation des membres supérieurs.

Le segment de la thérapie de la marche devrait dominer le marché avec un TCAC plus élevé de 20,6 % au cours de la période de prévision en raison de l’incidence élevée des handicaps neurologiques et du besoin de systèmes robotiques de rééducation thérapeutique de la marche à haute intensité pour les patients neurologiques gravement touchés.

Le segment des applications neurologiques devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de l’incidence croissante des maladies neurologiques et du vieillissement de la population.

En raison de la prolifération d’une industrie robotique bien établie ainsi que de la mise en œuvre croissante du traitement robotique d’assistance avancé et de la réadaptation robotique, la région de l’Amérique du Nord représentait le plus grand marché avec une part de 35,4 % en 2019 sur le marché de la robotique de réadaptation.

Le rapport s’efforce d’offrir des informations authentiques sur la taille, la part, le portefeuille de produits, les estimations de revenus et le taux de croissance du marché de la robotique de réadaptation. Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies ainsi qu’à des données vérifiées et fiables obtenues auprès d’experts et de professionnels de l’industrie.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la robotique de rééducation en fonction du type, de la partie du corps, de la thérapie, de l’application et de la région :

revenu, milliards USD ; 2017-2027

)

Type

rééducation

Outlook

(Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

inférieurs

supérieurs des membres

Perspectives de la thérapie

Balance

Gait

Limb Mobility

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027

Neurologie

Orthopédie

Autres

)Signaler? Cliquez ici @

Segmentation régionale du marché de la robotique de réadaptation ;

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

