Marché de la robotique de manutention des matériaux Évolution des besoins des entreprises par analyse SWOT et méthodologies de croissance clés d’ici 2027

Mis en évidence avec 107 tableaux et 120 figures, ce rapport de 253 pages «Marché mondial de la robotique de manutention de matériaux 2020-2027 par offre, type de robot, charge utile de produit, application, secteur vertical et région: prévision de tendance et opportunité de croissance» est basé sur une analyse complète recherche de l’ensemble du marché mondial de la robotique de manutention et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées. Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le marché mondial de la robotique de manutention devrait atteindre 46,52 milliards de dollars d’ici 2027 en termes de systèmes de robots (y compris le matériel, les logiciels et les services), ce qui représente un TCAC 2019-2026 de 10,65 % révisé en tenant compte de l’impact du COVID-19. Le marché des logiciels augmentera de 12,3 % par an au cours des années de prévision, plus rapidement que les segments du matériel et des services. L’expédition annuelle devrait afficher un TCAC révisé par COVID-19 de 14,2 % au cours de la même période, passant à 484 000 unités d’ici 2027.

Le rapport fournit des données historiques sur le marché pour 2017-2019, des estimations de revenus pour 2020 et des prévisions de 2021 à 2027 avec 2019 comme année de référence. (Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison si nécessaire, de sorte que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans au-delà de l’année de référence.)

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

• Structure du marché

• Moteurs de croissance

• Contraintes et défis

• Tendances des produits émergents et opportunités de marché

• Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice en raison de l’impact du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial de la robotique de manutention dans tous les aspects de la classification du point de vue de l’offre, du type de robot, de la charge utile du produit, de l’application, de l’industrie verticale et de la région.

Sur la base de l’offre, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec un chiffre d’affaires annuel (en millions de dollars) pour 2017-2027 (historique et prévisionnel) inclus dans chaque section.

• Matériel

• Logiciel

• Service après vente

Sur la base du type de robot, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en millions de dollars) et des expéditions (en milliers d’unités) pour 2017-2027 (historique et prévisionnel) inclus dans chaque section.

• Robots articulés

• Robots cartésiens

• Robots SCARA

• Robots parallèles

• Robots collaboratifs

• Autres types de robots

Sur la base de la charge utile du produit, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en millions de dollars) et des expéditions (en milliers d’unités) pour 2017-2027 (historique et prévisionnel) inclus dans chaque section.

• Faible charge utile (< 10 kg)

• Charge utile moyenne (10-100 kg)

• Charge utile élevée (> 100 kg)

Sur la base de l’application, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en millions de dollars) et des expéditions (en milliers d’unités) pour 2017-2027 (historique et prévisionnel) inclus dans chaque section.

• Choisissez et placez

• Palettisation et dépalettisation

• Emballage et conditionnement

• Transfert de pièces

• Entretien des machines

• Autres applications

Sur la base de la verticale de l’industrie, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en millions de dollars) et des expéditions (en milliers d’unités) pour 2017-2027 (historique et prévisionnel) inclus dans chaque section.

• Industrie automobile

• Chimie, caoutchouc et plastiques

• Électricité et électronique

• Machines et métaux

• Nourriture et boissons

• Autres secteurs verticaux de l’industrie

Géographiquement, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés sont entièrement étudiés :

• APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Taïwan, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Australie, Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Philippines)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Pays-Bas, Suisse, Pologne, Suède, Belgique, Autriche, Irlande, Norvège, Danemark et Finlande)

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

• MEA (EAU, Arabie Saoudite, Afrique du Sud)

Pour chacune des régions et des pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (millions de dollars) et les expéditions (milliers d’unités) sont disponibles pour 2017-2027. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et la répartition des principaux marchés nationaux/locaux par type de robot, application et secteur vertical au cours des années de prévision sont également incluses.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Plus précisément, les risques potentiels associés à l’investissement dans le marché mondial de la robotique de manutention sont évalués quantitativement et qualitativement par le biais du système d’évaluation des risques de GMD. Selon l’analyse et l’évaluation des risques, les facteurs critiques de succès (CSF) sont générés en tant que

des conseils pour aider les investisseurs et les actionnaires à identifier les opportunités émergentes, à gérer et à minimiser les risques, à développer des modèles commerciaux appropriés et à prendre des stratégies et des décisions judicieuses.

Joueurs clés:

ABB Ltd.

Comau S.p.A.

Société Denso

Équipement intelligent EFORT

Estun Automatisation

Fanuc Corp.

Robotique Hyundai

Robotique Kawasaki Inc.

KUKA (Groupe Midea)

Mitsubishi Electric Corp.

Nachi Fujikoshi Corp.

Omron Corporation (Omron Adept Technologies)

Reis Robotique

Rockwell Automation Inc.

Seiko Epson Corporation (Epson Robotique)

SIASUN Robot & Automation Co., Ltd.

Staubli International SA

Société électrique STEP

Toshiba Machine Co., Ltd.

Robots universels

Yaskawa Electric Corp.

