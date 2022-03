Marché de la robotique de la volaille Nouvelle recherche de l’industrie sur l’état actuel et les perspectives de croissance et d’analyse futures jusqu’en 2028

Un nouveau rapport d’étude de marché de The Insight Partners sur le marché Robotique de volaille a été publié avec des informations fiables et des prévisions précises pour une meilleure compréhension des scénarios de marché actuels et futurs. Le rapport propose une analyse approfondie du marché mondial, y compris des informations qualitatives et quantitatives, des données historiques et des projections estimées sur la taille et la part du marché au cours de la période de prévision.

La robotique avicole est un robot conçu pour être utilisé dans les poulaillers afin d’améliorer le bien-être des animaux et de réduire le besoin d’un producteur de marcher constamment dans les poulaillers pour effectuer une surveillance. Des facteurs tels que l’augmentation des investissements dans l’automatisation de l’industrie avicole créent des opportunités rentables pour la robotique avicole. marché au cours de la période de prévision.

Qu’est-ce que la robotique avicole ?

L’intégration croissante de la robotique pour optimiser les erreurs de production afin de gagner du temps et de l’espace est le moteur de la croissance du marché de la robotique avicole. La rareté de la main-d’œuvre qualifiée peut freiner la croissance du marché de la robotique avicole. En outre, l’augmentation des investissements dans l’automatisation de l’industrie avicole devrait créer des opportunités de marché pour le marché de la robotique avicole au cours de la période de prévision.

Les principaux moteurs du marché pour le marché de la robotique de volaille comprennent l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde ainsi qu’une augmentation significative de la population à mobilité réduite. De plus, l’augmentation des dépenses de santé dans les pays développés devrait également alimenter la croissance du marché. Considérant que, moins de sensibilisation à Poultry Robotics dans les pays à faible revenu devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les acteurs émergents sur le marché de la robotique avicole comprennent : ABB Ltd, Denso Corporation, Fanuc Corporation, Kuka AG, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Seiko Epson Corporation, Stäubli International AG, Universal Robots A/S, Yaskawa Electric Corporation

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact du COVID 19 sur le marché de la robotique avicole qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie de la robotique avicole, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, Covid -19 Impact sur les régions clés et proposition aux acteurs de la robotique avicole pour lutter contre l’impact du Covid-19.

Le marché mondial de la robotique avicole est segmenté en fonction des équipements. Sur la base des équipements, le marché est segmenté en robots collecteurs d’œufs, système de surveillance à distance, système d’imagerie thermique, réseau d’éclairage intelligent, automatisation de l’alimentation, etc.

Des facteurs tels que la demande croissante de salles de classe numériques ainsi que la demande croissante des joueurs en ligne contribuent à la croissance du marché. En outre, l’adoption croissante de Poultry Robotics dans le secteur de la vente au détail et l’augmentation de l’engagement des utilisateurs avec l’aide de Poultry Robotics pour des applications telles que la recherche de chemin stimuleront la croissance du marché Poultry Robotics au cours de la période de prévision.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2021-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Robotique de volaille au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché Poultry Robotics?

Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Robotique de volaille dans différentes régions?

Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché de la robotique de volaille?

Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

