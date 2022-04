Marché de la robotique chirurgicale demande mondiale, le scénario commercial, la croissance, les applications, les types et les prévisions

2020-2027 Le rapport, publié par Emergen Research, est une compilation détaillée des aspects cruciaux du Marché de la robotique chirurgicale y compris les offres de produits des principaux acteurs, la large gamme d’applications de ces produits, les principaux segments de marché, les principaux concurrents du marché, leurs profils d’entreprise, les stratégies de tarification, les capacités de production, les programmes de génération de revenus, les avancées technologiques et bien d’autres.

Le marché mondial de la robotique chirurgicale devrait atteindre 9,59 milliards USD en 2027. L’augmentation de l’automatisation dans le secteur de la santé, la forte demande de traitements peu invasifs et l’adoption de technologies de pointe dans les économies développées et en développement devraient stimuler la robotique chirurgicale et la navigation. la croissance du marché. La principale raison de la non-conformité des interventions chirurgicales est la douleur assistée par méthode invasive. Pour acquérir les principaux acteurs du marché de l’acceptation des utilisateurs sur le marché de la robotique chirurgicale et de la navigation, ils se concentrent davantage sur le développement d’une plate-forme robotique non invasive et portable.

Plusieurs développements de plates-formes robotiques conviviales et technologiquement développées pour combler les besoins sont l’un des principaux moteurs de la croissance du marché. Par exemple, Senhance Surgical Robotic System, une société basée aux États-Unis, a reçu l’approbation japonaise pour son dispositif de chirurgie assistée par robot Senhance de TransEnterix pour plusieurs procédures. Cependant, la majorité des chirurgiens ne sont pas conscients de l’utilisation de la robotique dans les soins de santé, et les défaillances mécaniques associées aux chirurgies sont susceptibles de restreindre le marché.

Les principaux fournisseurs clés du marché de la robotique chirurgicale sont: Medrobotics, Procept BioRobotics, Verb Surgical, DePuy Synthes, BrainLab, Titan Medical, Zimmer Biomet, Globus Medical, Auris Health, TransEnterix, Globus Medical, CMR Surgical, Getinge, Blue Belt Technologies et ELMED Medical, entre autres.

Quelques points saillants du rapport

Les centres de soins ambulatoires pour leur utilisation la plus élevée et la prolifération étendue des nouveaux ASC dans les pays développés sont les facteurs qui stimulent considérablement la croissance du marché.

En février 2020, Midland Health s’était associé à des neurochirurgiens locaux et au Midland Memorial Hospital pour fournir une petite chirurgie de la colonne vertébrale assistée par robot. Le système de navigation robotique Mazor X Stealth a été utilisé dans l’opération car il aide à l’analyse préopératoire basée sur l’image et fournit des conseils peropératoires pendant la chirurgie.

Medtronic a acquis en 2018 Mazor Robotics dans une plateforme de chirurgie assistée par robot. Medtronic, l’acquisition visait à développer une planification chirurgicale entièrement intégrée, afin d’unir les technologies de la colonne vertébrale au système robotique Mazor. Mazor X a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA, Mazor X et Stealth sont utilisés ensemble dans la chirurgie assistée par robot.

L’Amérique du Nord a obtenu une part importante du marché de la robotique chirurgicale d’environ 47,2 % en raison de l’augmentation du nombre d’hôpitaux adoptant des chirurgies assistées par robot, de l’augmentation du revenu par habitant et des initiatives gouvernementales pour les inventions robotiques.

De plus, le rapport donne deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celle du consommateur. Il offre également de précieuses recommandations aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des systèmes chirurgicaux mini-invasifs. Il fournit également des informations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des systèmes chirurgicaux mini-invasifs.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la robotique chirurgicale :

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la robotique chirurgicale en fonction du type de produit, des applications, de l’utilisation finale et de la région :

Type Perspectives (Revenus : milliards USD ; 2017-2027)

Neurochirurgie

Chirurgie rachidienne Chirurgie

ORL Chirurgie

orthopédique

Système de radiochirurgie robotique

Autres

Applications Perspectives (Revenus : milliards USD ; 2017-2027)

Pédiatrie

Adultes

Gériatrie

Perspectives d’utilisation finale (Revenus : milliards USD ; 2017-2027 )

Hôpitaux

Centres de soins ambulatoires

Autres

performances par région de l’industrie du marché de la

robotique chirurgicale en Amérique du Nord Les prévisions du marché de la robotique chirurgicale en Amérique du Nord devraient rester significativement positives en termes de part des revenus entre 2020 et 2028. En outre, la part des revenus du marché des mots clés en Amérique du Nord devrait rester comparativement plus grand que celui des autres marchés régionaux de 2020 à 2027.

L’Asie-Pacifique a enregistré le TCAC de revenus le plus rapide en 2020, et les prévisions du marché de la robotique chirurgicale indiquent que cette tendance devrait se poursuivre. Les prévisions du marché indiquent que la contribution de la part des revenus de la Chine, de l’Inde et de la Corée du Sud devrait rester robuste jusqu’en

Les prévisions du marché de la robotique chirurgicale en Europe sont actuellement positives, avec une croissance des revenus qui devrait rester stable entre 2020 et 2027. Accent mis sur les initiatives de recherche et développement par les grandes entreprises et l’évolution des tendances et de la démographie dans les pays de la région sont des facteurs qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché de la robotique chirurgicale

Quel est l’objectif du rapport ?

Sur la base de divers indicateurs, la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée sont proposés.

Un aperçu du marché basé sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs est présenté dans le rapport.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et la portée future du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les différents paramètres accélérant la croissance de Market sont intégrés dans le rapport de recherche.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché au cours de la période de prévision.

