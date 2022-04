Marché de la robotique aérospatiale 2022 Tendances des technologies, des développements, des acteurs clés et de l’industrie d’utilisation finale jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de la robotique aérospatiale était de 3,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la robotique aérospatiale devrait atteindre 8,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La technologie de la robotique aérospatiale est largement utilisée pour fabriquer des avions dans l’industrie aérospatiale. La technologie effectue plusieurs tâches, telles que le perçage de trous de moteur, le soudage de pièces métalliques et la peinture de cellules.

Facteurs influençant le marché

Les avantages de la robotique aérospatiale, tels que la haute précision, l’automatisation flexible et la production à grande vitesse, alimenteront la croissance du marché mondial de la robotique aérospatiale au cours de la période de prévision.

L’adoption rapide et croissante de la technologie automatisée fera avancer le marché.

Des entreprises de fabrication de premier plan, telles que Boeing Company, GKN Aerospace, Pratt & Whitney et Airbus, déploient des robots pour améliorer le processus de fabrication. Par exemple, Airbus a lancé sa chaîne d’assemblage de structure de fuselage hautement automatisée pour les avions de la famille A320 en 2019 à Hambourg. Cette nouvelle installation de l’entreprise comprend 20 robots, un système d’acquisition de données numériques, un positionnement automatisé par mesure laser et un nouveau concept logistique. Ainsi, le déploiement croissant de la technologie accélérera la croissance du marché mondial de la robotique aérospatiale.

Les applications de la robotique dans le carnet de commandes d’avions contribueront également à la croissance du marché.

Le manque de main-d’œuvre qualifiée peut limiter la croissance du marché mondial de la robotique aérospatiale.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial de la robotique aérospatiale. En raison de la pandémie, les gouvernements du monde entier ont annoncé un confinement strict et interdit l’import-export de matières premières. La réglementation est restée pendant plus de 2 ans, ce qui a entravé les activités de fabrication dans l’industrie aérospatiale. En conséquence, il a stoppé la croissance du marché mondial de la robotique aérospatiale. De plus, la demande en aérospatiale a également considérablement diminué en raison de la baisse du trafic aérien, ce qui a entravé la croissance du marché de la robotique aérospatiale.

Analyse régionale

Le marché de la robotique aérospatiale Asie-Pacifique affichera le TCAC le plus élevé. Cela est dû à l’intérêt croissant des gouvernements pour le secteur de l’aérospatiale et de la défense. Les organismes gouvernementaux de la région investissent massivement dans ce secteur. De plus, le nombre croissant de projets augmente la demande de technologies efficaces. En conséquence, cela profitera au marché de la robotique aérospatiale de l’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

ABB

AV&R

Électroimpact inc.

Fanuc Corporation

JH Robotics, Inc.

KUKA SA

Mitsubishi Electric Corporation

Robotique OC

Robots universels A/S

Yaskawa Electric Corporation

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la robotique aérospatiale se concentre sur la technologie, l’application, le type et la région.

Par technologie

Traditionnel

Collaboratif

Par demande

Forage

Soudage

Peinture

Inspection

Les autres

Par type

Articulé

cartésien

Les autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

