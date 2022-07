Marché de la résistance aux antibiotiques Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché de grande envergure fournit également une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Cela aide non seulement à prendre des décisions éclairées, mais aussi à travailler intelligemment. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR, la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Il ne fait aucun doute que les entreprises augmenteront leur durabilité et leur rentabilité grâce à ce rapport d’analyse de marché. document est également une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Dans ce rapport, les tendances de l’industrie sont formulées au niveau macro, ce qui aide les entreprises à comprendre le paysage du marché et les éventuels problèmes futurs. En outre, les avis sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont affichés dans ce rapport de marché. Ce rapport de marché couvre le profilage des entreprises des principaux acteurs du marché, analysant soigneusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Des études de recherche qualitatives et transparentes sont menées avec dévouement pour offrir un document d’étude de marché exceptionnel pour la niche.

Le marché mondial de la résistance aux antibiotiques croît à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des dépenses de recherche et développement et la forte demande de nouvelles thérapies sont quelques-uns des facteurs qui alimentent la croissance du marché.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques connexes @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-antibiotic-resistance-market

Principaux acteurs du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la résistance aux antibiotiques sont Achaogen, Inc, Nabriva Therapeutics plc, BioVersys AG, Johnson & Johnson Services, Inc, Destiny Pharma plc, Armata Pharmaceuticals, Inc, Westway Health, NEMESIS BIOSCIENCE LTD, Tetraphase Pharmaceuticals , The Medicines Company, ALLERGAN, Merck & Co., Inc., Pfizer Inc, CARB-X, MELINTA THERAPEUTICS, INC, , Novartis AG, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, GlaxoSmithKline Plc, AbbVie Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd et autres .

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la résistance aux antibiotiques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial de la résistance aux antibiotiques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de la résistance aux antibiotiques

Les antibiotiques sont des médicaments largement utilisés pour le traitement de divers types d’infections. La résistance aux antibiotiques se développe lorsque les infections cessent de répondre aux antibiotiques existants. Elle devient un enjeu sanitaire et économique majeur de santé publique mondiale. Il est potentiellement menacer pour le traitement efficace des infections infectieuses.

Selon les statistiques publiées par Johnson & Johnson Services, Inc, la résistance aux antibiotiques serait responsable de plus de 700 000 décès chaque année dans le monde dont plus de 50 000 aux États-Unis et en Europe. L’augmentation des cas de taux de prévalence, les progrès des antibiotiques et de la vaccination et l’accélération de la demande de nouvelles thérapies sont les moteurs de la croissance du marché.

Marché mondial de la résistance aux antibiotiques par type de maladie (infection des voies urinaires, infections intra-abdominales, infections de la circulation sanguine, infections à Clostridium difficile et autres), type d’agent pathogène (Acinetobacter Baumannii, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Streptococcus Pneumoniae et autres) Classe de médicaments (Oxazolidinones, Lipoglycopeptides, tétracyclines et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Facteurs de marché

L’augmentation des cas de taux de prévalence des maladies infectieuses dans le monde est un moteur de la croissance du marché

Les progrès de la nutrition, des antibiotiques et de la vaccination accélèrent la croissance du marché

Accélérer la demande de nouvelles thérapies améliore la croissance du marché

La prévalence des infections intérieures et extérieures propulse la croissance du marché

Contraintes du marché

Un traitement efficace est soit indisponible, soit inabordable, ce qui freine la croissance du marché

L’expiration des brevets de nombreuses entreprises et l’introduction de médicaments génériques devraient freiner la croissance du marché.

Le manque de personnel qualifié et les règles de sécurité strictes entravent la croissance du marché

Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Veuillez cliquer ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-antibiotic-resistance-market

Segmentation : Marché mondial de la résistance aux antibiotiques

Par type de maladie

Infection urinaire

Infections intra-abdominales

Infections de la circulation sanguine

Infections à Clostridium difficile

Les autres

Par type d’agent pathogène

Acinetobacter baumannii

Pseudomonas Aeruginosa

Staphylococcus aureus

Streptocoque pneumoniae

Les autres

Par classe de médicaments

Oxazolidinones

Lipoglycopeptides

Tétracyclines

Les autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Par géographie

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Développements clés sur le marché :

En août 2019, Nabriva Therapeutics plc a reçu l’approbation de la FDA pour Xenleta (léfamuline), un antibiotique pleuromutiline semi-synthétique de première classe indiqué comme monothérapie de première ligne pour le traitement de la pneumonie bactérienne d’origine communautaire (PAC) chez l’adulte. L’approbation de Xenleta par la FDA est une étape importante pour la société afin de faire face à la menace croissante de la résistance aux antimicrobiens et de fournir des options de traitement efficaces aux patients atteints de pneumonie bactérienne d’origine communautaire (PAC).

En mai 2018, CARB-X a conclu une collaboration de recherche avec MELINTA THERAPEUTICS, INC pour développer la pyrrolocytosine, une nouvelle classe d’antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes résistantes aux médicaments. Selon les termes de l’accord, MELINTA THERAPEUTICS, INC a reçu 2,3 ​​millions de dollars et est éligible pour recevoir jusqu’à 3,9 millions de dollars lors de la réalisation de certaines étapes futures. La collaboration améliorera considérablement le développement et les approches innovantes pour faire face à la menace croissante de la résistance aux médicaments dans le monde.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la résistance aux antibiotiques sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com