Marché de la résistance à puce 2021 Développements récents, données segmentées et analyse des données d’exploitation commerciale d’ici 2030

Le marché des résistances à puce représentait 1 050 USD . 3 millions en 2021 et devrait atteindre 1 661 USD . 4 millions d’ ici 2030 , enregistrant un CAGR de 5 . 9 % de 2022 à 2030 . Les résistances à puce limitent le courant continu ou alternatif . Ils contrôlent le flux de courant dans un appareil ou un système et chutent la tension ou maintiennent le courant à un certain niveau . Ils sont utilisés dans diverses applications telles que l’industrie automobile, les appareils électroniques grand public, etc. Ils peuvent être utilisés pour faire fonctionner, protéger ou contrôler des circuits . Les résistances à puce peuvent améliorer et même remplacer les solutions technologiques existantes au sein des chaînes d’approvisionnement des entreprises et modifier la structure de l’environnement de travail . Les entreprises qui fabriquent des résistances à puce présentent des cas d’utilisation qui augmentent l’efficacité, la conformité et la productivité du lieu de travail, ce qui est estimé être rentable lorsque la technologie arrive à maturité .

Une poussée des tendances et de la technologie dans l’électronique grand public et les applications automobiles devrait générer des opportunités pour le marché des résistances à puce à l’avenir . Les nouveaux appareils électroniques et électriques tels que les appareils de journalisation automobile, les téléviseurs intelligents, l’éclairage RVB des ordinateurs portables haut de gamme et autres, et leur utilisation dans la vie quotidienne devraient augmenter la demande de résistances à puce .

L’augmentation de l’utilisation des appareils électroniques grand public et l’augmentation de la numérisation des résistances à puce sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial des résistances à puce . Cependant, le coût de fabrication élevé associé aux résistances à puce devrait constituer une menace majeure pour le marché des résistances à puce . De plus, les avancées technologiques dans le secteur de la santé et l’augmentation des applications dans le secteur de l’automobile et des transports devraient offrir des opportunités rentables pour le marché mondial des résistances à puce .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des résistances à puce

La crise du COVID – 19 provoque une incertitude sur le marché boursier, un immense ralentissement de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique accrue parmi les segments de clientèle . L’impact de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries manufacturières, y compris les résistances à puce et bien d’autres . Les barrières commerciales limitent les perspectives de l’offre et de la demande . Le processus de production est affecté négativement car les gouvernements de différents pays ont déjà annoncé un verrouillage total et un arrêt temporaire des industries .

La pandémie de COVID – 19 a gravement touché les secteurs de l’électronique grand public, de l’automobile et des transports et de l’industrie à l’échelle mondiale . La demande de divers produits d’utilisation finale tels que les smartphones , les tablettes, les dispositifs médicaux et les applications industrielles a été affectée à l’échelle mondiale, en raison du confinement dans plusieurs pays . Le COVID – 19 a également perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale des principaux acteurs clés opérant sur le marché . Cependant, début 2021, le marché des résistances à puce devrait connaître une croissance en raison de la reprise de diverses opérations dans la chaîne d’approvisionnement .

Dynamique du marché mondial des résistances à puce

Moteurs : montée en puissance de la numérisation

Les nouvelles tendances et avancées technologiques telles que les téléviseurs intelligents, les smartphones, les voitures de luxe et autres stimulent la croissance du marché des résistances à puce . Les développements dans les capteurs, la connectivité, la puissance de calcul et autres permettent aux organisations d’améliorer les matériaux qui améliorent l’efficacité de la production et des services . Ces systèmes avancés utilisent des résistances à puce en raison de leur utilisation croissante pour un fonctionnement efficace du système ou des dispositifs . Par conséquent, l’augmentation du niveau de numérisation stimule la croissance du marché des résistances à puce . Yageo Corporation, en 2018, a annoncé le lancement d’une nouvelle résistance appelée SR High – power Series, une résistance à puce anti – surtension haute puissance .

Contraintes : Coût élevé de la matière première

Le coût des matières premières telles que le cuivre, le nickel, l’aluminium, le zinc et autres utilisés dans les résistances à puce est élevé . De plus, les nouveaux développements des appareils électroniques pour les rendre respectueux de l’environnement augmentent le coût des résistances à puce . Le coût des matières premières nécessaires à la production de résistances à puce est élevé, ce qui entraîne une augmentation du coût de fabrication global . Ainsi, le coût élevé des matières premières limite la croissance du marché des résistances à puce .

Opportunités : Avancées technologiques dans le secteur de la santé

Les progrès technologiques et les avancées dans le secteur de la santé, tels que l’émergence de nouvelles technologies de santé mobiles appelées mHealth, les appareils portables et sans fil pour l’identification des patients, les appareils ECG, les moniteurs de détection, qui ont une résistance à puce pour limiter le flux de courant et maintenir le la fréquence stimule la croissance du marché des résistances à puce . Les robots ont rendu les procédures médicales pour les activités quotidiennes telles que la pulvérisation de désinfectants et la réalisation de diagnostics plus sûres . Ainsi, l’amélioration technologique et les progrès dans le secteur de la santé favorisent la croissance du marché des résistances à puce .

Portée de la résistance à puce

L’étude classe le marché des résistances à puce en fonction du type et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Couche épaisse

Couche mince

Les autres

À la fin – Perspectives d’utilisation ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Électronique grand public

Industriel

Médical & Santé

Télécommunication

Aérospatial et Défense

Les autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des couches épaisses devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Par type, le marché des résistances à puce est divisé en couches épaisses, couches minces et autres . En 2021, le segment des couches épaisses était le plus gros contributeur du marché, avec 56 . 0 % de part de marché . Les résistances à puce à couche épaisse consistent en une couche résistive d’une base en céramique, qui est produite en cuisant une pâte spéciale sur le substrat . La partie la plus prolifique utilisée dans les appareils électriques et électroniques est constituée de résistances à couches épaisses qui offrent précision, bonnes performances et efficacité à un coût abordable .

L’avancement des technologies dans divers secteurs et une concentration accrue sur les projets de villes intelligentes stimulent considérablement la croissance du marché des résistances à couche épaisse . L’augmentation de la demande de circuits électroniques dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires, l’augmentation de l’adoption des réseaux 4G et 5G et l’augmentation des produits de télécommunication sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des résistances à puce à couche épaisse .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

La segmentation par région du marché des résistances à puce est la suivante : Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique . L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6 . 7 % au cours de la période de prévision . L’ Asie – Pacifique occupe une part de marché considérable sur le marché mondial des résistances à puce . Cela est attribué à l’augmentation des progrès technologiques dans les pays en développement comme l’Inde, la Chine et le Japon . L’augmentation de l’urbanisation dans les pays en développement d’Asie –La région du Pacifique augmente la demande d’appareils et de produits électroniques intelligents, ce qui stimule la croissance du marché des résistances à puce .

L’augmentation de l’adoption de la technologie dans les appareils électroniques utilisés dans les soins de santé, la fabrication numérique et la défense est le principal facteur qui alimente la croissance du marché Asie – Pacifique des résistances à puce . Plusieurs marchés d’Asie – Pacifique adoptent largement les nouvelles technologies, en particulier les smartphones, qui sont des facteurs de croissance remarquables sur le marché Asie – Pacifique . Les prochains projets de villes intelligentes dans les pays asiatiques nécessitent des produits électriques tels que des compteurs intelligents, des machines industrielles et autres, ce qui stimule la croissance du marché des résistances à puce dans cette région .

Principaux acteurs du marché

Le marché des résistances à puce est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Yageo Corporation, Vishay Intertechnology Inc, Panasonic Corporation, Rohm Semiconductor, CTS Corporation, TE Connectivity, Samsung Electro – Mechanics Co Ltd, Bourns Inc, AVX Corporation et SUSUMU Co Ltd.