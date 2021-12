Marché de la réparation orthopédique des tissus mous 2021 : étude approfondie par des acteurs clés – BD, J&J, LifeCell, Smith & Nephew | Prévu jusqu’en 2028

Aperçu du marché mondial de la réparation orthopédique des tissus mous :

Le marché mondial de la réparation des tissus mous orthopédiques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,00 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 11,42 milliards de dollars d’ici 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, les tissus mous orthopédiques peuvent être appelés les cellules qui relient les muscles, les ligaments, le fascia, le cartilage, la peau et les tissus fibreux. Les lésions tissulaires peuvent être réparées à l’aide de dispositifs orthopédiques de réparation des tissus mous. La réparation des tissus mous orthopédiques est réalisée soit par des procédures chirurgicales ouvertes, soit par des procédures mini-invasives complètes comme l’arthroscopie.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la réparation des tissus mous orthopédiques sont l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation des dépenses de santé et le manque d’alternatives, l’augmentation de la prévalence des lésions des tissus mous.

Segmentation globale du marché de la réparation orthopédique des tissus mous :

Sur la base du site Therapeutic, le marché de la réparation orthopédique des tissus mous est segmenté en genou, épaule, hanche et autres.

En fonction du type de produit, le marché de la réparation orthopédique des tissus mous est segmenté en dispositifs de fixation, patch tissulaire et instruments laparoscopiques.

Sur la base de la procédure, le marché de la réparation orthopédique des tissus mous est segmenté en ligament croisé antérieur, coiffe des rotateurs, prolapsus vaginal, épicondylite latérale, tendon d’Achille, tendon fessier, ténodèse du biceps, arthroscopie de la hanche, réparation des ligaments croisés, prolapsus des organes pelviens.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la réparation orthopédique des tissus mous est segmenté en hôpitaux, centres ambulatoires et cliniques orthopédiques.

L’Amérique du Nord domine le marché de la réparation orthopédique des tissus mous en raison de la hausse des dépenses de santé. L’APAC devrait observer une croissance significative du marché de la réparation orthopédique des tissus mous en raison de l’augmentation de l’incidence des troubles musculo-squelettiques. De plus, l’augmentation du revenu disponible devrait en outre propulser la croissance du marché de la réparation orthopédique des tissus mous dans la région dans les années à venir.

Fournisseurs clés mondiaux :

Cellule de vie Services Johnson & Johnson inc. Smith & Nephew Plc BD Groupe Médical Wright NV Medtronic LifeNet Santé Société scientifique de Boston Arthrex inc. Société des sciences de la vie d’Integra Tissu Regenix Parcus Medical LLC JRF Ortho RTI Surgical Holdings Inc. Produits biologiques MTF Société CONMED DePuy Synthes Zimmer Biomet Stryker Bio-Tissu

Questions clés répondues dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché de la réparation orthopédique des tissus mous en 2028?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Réparation orthopédique des tissus mous?

Quelles sont les analyses des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants du marché Réparation orthopédique des tissus mous ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Réparation orthopédique des tissus mous?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché de la réparation orthopédique des tissus mous?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Réparation orthopédique des tissus mous auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Réparation orthopédique des tissus mous?

Quelles sont les analyses des ventes, des revenus et des prix par types et applications du marché Réparation des tissus mous orthopédiques?

Quelles sont les analyses des ventes, des revenus et des prix par régions du marché Réparation des tissus mous orthopédiques?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et l’aperçu du marché du marché Réparation orthopédique des tissus mous?

Principaux points saillants de TOC : marché mondial de la réparation des tissus mous orthopédiques

1 Aperçu du marché mondial de la réparation des tissus mous orthopédiques

2 compétitions mondiales du marché de la réparation des tissus mous orthopédiques par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) de réparation des tissus mous orthopédiques mondiaux par région (2021-2028)

4 Offre mondiale de réparation des tissus mous orthopédiques (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2028)

5 Production mondiale de réparation des tissus mous orthopédiques, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché de la réparation des tissus mous orthopédiques par application

7 profils/analyses mondiaux de fabricants de réparation de tissus mous orthopédiques

8 Analyse des coûts de fabrication de la réparation orthopédique des tissus mous

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 Prévisions du marché mondial de la réparation des tissus mous orthopédiques (2021-2028)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

