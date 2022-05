Marché de la régénération du cartilage 2022-2029 Connaître le taux de croissance, les tendances, la segmentation et les acteurs clés – Osiris Therapeutics, Smith+Nephew

Présentation du marché mondial de la régénération du cartilage :

Le rapport sur le marché de la régénération du cartilage est une source précieuse pour les meilleures solutions de marché et commerciales pour l’industrie de la santé sur ce marché en évolution rapide. Les stratégies des concurrents telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions couvertes par ce rapport aident le secteur de la santé à prendre de meilleures mesures pour vendre des biens et des services. La segmentation du marché a également été largement réalisée sur la base de divers paramètres, notamment les applications, les secteurs verticaux, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Les données et informations clés utilisées lors de la construction du rapport sur le marché de la régénération du cartilage ont été recueillies à partir de sources cohérentes allant de revues, sites Web, documents de recherche, études de cas et magazines.

Le marché mondial de la régénération du cartilage devrait croître à un TCAC de 12,90 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les paramètres de marché du rapport d’enquête de classe mondiale sur le marché de la régénération du cartilage comprennent, mais sans s’y limiter, les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les informations et l’innovation. Un certain nombre de sources fiables telles que des revues, des sites Web et des rapports annuels des entreprises, des livres blancs et des fusions ont été consultées pour rassembler les données et informations mentionnées dans ce rapport de l’industrie. Le rapport estime également les valeurs du TCAC (taux de croissance annuel composé) ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision définie. Le rapport d’activité de Régénération du cartilage met à disposition des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Selon l’analyse du rapport de marché, la régénération du cartilage est essentielle pour le traitement des articulations qui ont endommagé le cartilage mais qui sont en bonne santé et gagne également en popularité au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les progrès de la recherche dans les biomatériaux avec des résultats in vivo capables ont a ouvert de nouvelles perspectives dans le développement de méthodologies de réparation du cartilage qui soutiennent fortement la croissance du marché de la régénération du cartilage au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la régénération du cartilage sont l’augmentation rapide de l’incidence de l’arthrose, l’augmentation du financement et des investissements dans la recherche, l’augmentation rapide de l’obésité au sein de la population, la croissance des troubles articulaires et osseux chez les personnes, l’avancement de la régénération du cartilage, le coût- l’efficacité de la transplantation de chondrocytes, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des investissements en R&D.

Le marché mondial de la régénération du cartilage est segmenté en fonction du type, de la modalité de traitement, du type de traitement, du site d’application, de la procédure chirurgicale et de l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché mondial de la régénération du cartilage est segmenté en fibrocartilage, cartilage hyalin, cartilage élastique et autres.

Sur la base de la modalité de traitement, le marché de la régénération du cartilage est segmenté en basé sur les cellules et non basé sur les cellules.

Sur la base du type de traitement, le marché de la régénération du cartilage est segmenté en stimulus de réparation palliatif et intrinsèque.

Sur la base du site d’application, le marché de la régénération du cartilage est divisé en genou, colonne vertébrale, cheville, hanche et autres.

Sur la base de la procédure chirurgicale, le marché de la régénération du cartilage est segmenté en chondroplastie et microfracture, implantation de chondrocytes autologues, greffe d’autogreffe ostéochondrale, greffe d’allogreffe ostéochondrale, fragments d’allogreffe juvénile et autres.

Sur la base du segment des utilisateurs finaux du marché de la régénération du cartilage, il est segmenté en centres chirurgicaux ambulatoires, hôpitaux et cliniques, centres chirurgicaux et autres.

En termes d’analyse géographique, la région Amérique du Nord est en tête du marché de la régénération du cartilage en raison de la prévalence croissante des maladies musculo-squelettiques, de la présence importante de la population cible et de l’évolution du mode de vie des individus au Canada et aux États-Unis. L’Europe devrait connaître une croissance significative. taux sur la période de prévision de 2020 à 2029 en raison de l’incidence croissante de l’ostéoporose en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.

Objectifs du marché mondial de la régénération du cartilage:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Régénération du cartilage

2 Analyser et prévoir la taille du marché Régénération du cartilage, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché de la régénération du cartilage pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché de la régénération du cartilage en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché de la régénération du cartilage

Les principaux fabricants clés sont : Osiris Therapeutics, Inc., Smith + Nephew, AlloSource, Vericel, DePuy Synthes, Zimmer Biomet, Medtronic, Stryker, Anika Therapeutics, Inc., B. Braun Melsungen AG, Orthocell Ltd., Geistlich Pharma AG, Takeda Pharmaceutical Company Limited, CONMED Corporation, The Future of Biotechnology, MEDIPOST, Bio-Tissue, LifeNet Health, RTI Surgical et Arthrex, Inc. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de la régénération du cartilage dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial de la régénération du cartilage : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la régénération du cartilage par régions

5 Analyse du marché mondial de la régénération du cartilage par type

6 Analyse du marché mondial de la régénération du cartilage par applications

7 Analyse du marché mondial de la régénération du cartilage par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la régénération du cartilage

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la régénération du cartilage 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

