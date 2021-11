Marché de la régénération des catalyseurs TCAC exceptionnel +7% d’ici 2028 | BASF SE, Axens, Bayer AG, Al Bilad Catalyst Company, REMONDIS, Tai Fung Group., Coalogix, Cormetech, Eco-Rigen S.r.l., EURECAT INDIA Catalyst Services Pvt Ltd

Le marché de la régénération des catalyseurs devrait atteindre 10181 Mn USD à un TCAC +7% d’ici 2028.

La régénération continue du catalyseur (RCC) fait partie du processus de reformage catalytique dans une raffinerie où l’hydrogène et le naphta sont mis à réagir pour créer les produits finaux souhaités. Le catalyseur utilisé dans la réaction circule en continu dans les réacteurs puis est régénéré.

La régénération est un processus de restauration de l’activité catalytique d’un catalyseur usé. Il s’agit normalement d’un traitement thermique pour éliminer les revêtements de surface et / ou les espèces absorbées. Si le catalyseur a été désactivé par contamination de surface, il peut être possible de régénérer le catalyseur.

En prolongeant la durée de vie utile du catalyseur usé, la régénération élimine le besoin d’élimination du catalyseur. Si un catalyseur est trop endommagé pour être réutilisé et doit être éliminé, il peut être nettoyé par ultrasons pour éliminer tous les poisons.

La désactivation du catalyseur a généralement deux causes principales, à savoir la formation de carbone et l’empoisonnement au soufre. Un dépôt de carbone plus faible est généralement observé dans le reformage autothermique par rapport au reformage à la vapeur.

Acteurs Clés-

Société de catalyseurs Al Bilad, REMONDIS SE & Co. KG, Groupe Tai Fung., Coalogix Inc., Cormetech Inc., EBINGER Katalysatorservice GmbH & Co. KG, Eco-Rigen S.r.l., EURECAT INDIA Catalyst Services Pvt Ltd, Haldor Topsoe A/S, Nippon Ketjen Co., Porocel, STEAG ENERGY SERVICES, FUJIBO HOLDINGS, INC., Advanced Catalyst System, LLC, Albemarle Corporation, Criterion Inc, UOP LLC, Johnson Matthey, BASF SE, Axens, Bayer AG

Le rapport d’évaluation offre un point de vue exquis sur le secteur d’activité du secteur de la régénération des catalyseurs, y compris le bit de l’entreprise générale, l’estime, la rémunération, le taux d’avancement, la création par type. Il arrange et démonte les pièces en fonction du type, de la zone et de l’application. De plus, à un niveau très basique, il tourne autour de l’application en inspectant le taux d’avancement et l’utilisation de chaque application individuelle. Le secteur des affaires scène de la partie commerciale et producteur de conduite offre un véritable statut de scène et de progression du marché, y compris le tableau de chaque acteur du marché.

Il donne des informations sur les cinq forces de Porter, y compris les substituts, les concurrents probables, les acheteurs, les prétendants de l’industrie et les fournisseurs avec des données certifiées pour la compréhension du secteur commercial mondial de la régénération des catalyseurs. En outre, il offre des informations détaillées sur les vendeurs, y compris le profil, les déterminations d’articles, les transactions, les applications, l’exécution annuelle de l’entreprise, les spéculations, les acquisitions et les fusions, la taille de la publicité, le revenu, la part du gâteau, et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Segmentation du marché:

• Sur la base du type, le marché de la régénération des catalyseurs est segmenté en régénération hors site et en régénération sur site.

• Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la régénération des catalyseurs est segmenté en raffinage du pétrole, synthèse chimique, environnement et polymère.

* Sur la base de l’application, le marché de la régénération des catalyseurs est segmenté en centrales à charbon, cimenteries, aciéries et autres.

En outre, il offre des informations complètes sur les vendeurs, y compris le profil, les détails de l’article, les applications, l’exécution annuelle de l’entreprise, les transactions, les revenus, les entreprises, les acquisitions et les fusions, la taille de la publicité, la part du gâteau, et le ciel est la limite à partir de là. Le rapport a fait le rapport du secteur des entreprises dans le monde entier avec une inclusion du diagramme point par point de l’industrie mondiale de la régénération des catalyseurs, y compris les offres de création mondiales, les revenus mondiaux et le TCAC.

Le rapport sur le secteur d’activité de la régénération du catalyseur transmet une enquête interne et externe sur la taille du marché, la taille du marché au niveau national, les paramètres régionaux, le développement de la publicité de la division, une partie de l’industrie globale, l’examen des transactions, l’amélioration de la chaîne d’estime, les acteurs de vitrine, la scène sérieuse, les tournures tardives des événements, l’enquête sur le développement du marché vital, les directives d’échange, l’examen des ouvertures, les envois d’articles, les avancées mécaniques et l’extension du centre commercial de la zone. Les rapports sur le secteur d’activité de Catalyst Regeneration transmettent les informations sur la rivalité du marché entre les vendeurs à travers la division locale des secteurs d’activité en ce qui concerne le potentiel d’âge de revenu, les ouvertures d’entreprises, la demande et la flexibilité sur la période prévue.

Le rapport d’exploration a rédigé le rapport avec les contributions de la valeur, du type de création, de l’obtention et des fusions, de la taille du secteur d’activité de régénération des catalyseurs, de l’ensemble de l’industrie, de l’enquête sur les transactions, de la rationalisation de la chaîne d’estime, des directives d’échange, des développements mécaniques, de l’examen des ouvertures et des acteurs du marché. Le rapport présente l’enquête moderne sur la chaîne, les acheteurs en aval et les sources de matières premières ainsi que les expériences précises des éléments du secteur de la régénération des catalyseurs.

À la fin, le Rapport d’Enquête Professionnelle sur le Marché de la Régénération des Catalyseurs 2021 comprend: – Méthodologie, Introduction aux Analystes et Fourniture de Statistiques. Enfin, l’examen contient une investigation SWOT de régénération de catalyseur, un examen de partialité d’entreprise, une spéculation intégrant un examen de propension au travail innovant.

