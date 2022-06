Marché de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain explorant la croissance future 2021-2028 et des acteurs clés comme Sensory Inc., STMicroelectronics, HARMAN International,

La part de marché des principaux concurrents au niveau mondial est étudiée où des domaines clés tels que l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud sont pris en compte dans ce rapport d'étude de marché.

Discours en champ lointain et reconnaissance vocaleLe rapport sur le marché englobe les principaux développements du marché par rapport au scénario actuel et aux avancées à venir. Tous les paramètres de ce rapport peuvent être explorés pour analyser l'état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l'entrée, les canaux de vente et les distributeurs.

Le marché de la reconnaissance vocale et de la parole en champ lointain devrait passer de sa valeur initiale estimée de 969,25 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 5400,17 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 23,95% au cours de la période de prévision 2019-2026.

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont:

Synaptics Incorporé,

Instruments incorporés au Texas,

Andréa Electronics,

Cirrus Logic, Inc.,

Microsemi, GROUPE DSP,

Qualcomm Technologies, Inc,

Sensory Inc.,

STMicroelectronics,

Structure unique du rapport: marché mondial de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain

Marché mondial de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain par composant (microphones, processeurs de signal numérique (DSP), logiciel), solution de microphone (microphone unique, réseaux linéaires, réseaux circulaires), application (automobile, Smart TV / STB, haut-parleurs intelligents, robotique , Autres), Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain dans le monde, le marché mondial de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents du secteur : Marché mondial de la reconnaissance vocale et de la parole en champ lointain Synaptics Incorporated, Texas Incorporated Instruments, Andrea Electronics, Cirrus Logic, Inc., Microsemi, DSP GROUP, Qualcomm Technologies, Inc, Sensory Inc., STMicroelectronics, HARMAN International, Meeami Technologies Private Limited, Alango Technologies Ltd., XMOS – Queens Quay, MightyWorks, Inc., MATRIX, Fortemedia, Inc., VOCAL Technologies, Vesper Technologies, Inc.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

La demande croissante de haut-parleurs intelligents à commande vocale stimule la croissance de ce marché

Les progrès et le développement technologiques dynamisent le marché

Développements clés sur le marché: marché mondial de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain

En mars 2017, Conexant a annoncé le lancement de son kit de développement à 4 microphones qui réduit la complexité de la conception du frontal audio. Il dispose d’un localisateur de source intelligent qui est utilisé pour identifier la voix du client et fournit également une suppression du bruit à 360 degrés. Le processeur vocal AudioSmart™ CX2094 de Conexant aide la voix à s’imposer même dans la musique forte.

En janvier 2018, Amazon a annoncé le lancement de son kit de développement vocal Amazon Alexa Premium Far-Field, spécialement conçu pour les services vocaux Amazon Alexa, qui facilitera l’activation des produits Alexa par les OEM. L’essentiel est d’apporter plus de produits compatibles Alexa aux consommateurs.

Cependant, le coût élevé des produits de reconnaissance vocale et vocale en champ lointain est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain au cours de la période de prévision.

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

le rapport sur le marché mondial de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain peut être personnalisé pour répondre aux exigences du client.

marché mondial de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain