Marché de la reconnaissance faciale – Étude récente comprenant des facteurs de croissance, des applications, une analyse régionale, des acteurs clés et des prévisions

Le marché mondial de la reconnaissance faciale devrait connaître un TCAC sain de 17,10 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Perspectives d’avenir et analyse des principaux acteurs clés NEC Technologies India Private Limited, Aware, Inc., Gemalto NV, Ayonix Face Technologies, Cognitec Systems GmbH, NVISO SA., Daon, StereoVision Imaging, Inc., Techno Brain., Neurotechnology, Innovatrics, id3 Technologies, IDEMIA, Animetrics, Crunchbase Inc., Aurora Computer Services Limited, Nuance Communications, Inc., FaceFirst

Marché mondial de la reconnaissance faciale : analyse de segment

Par technologie

Reconnaissance faciale 2D

Reconnaissance faciale 3D

Analytique faciale

Par composant

Matériel Numériseurs Appareils photo Appareils manipulés Appareils intégrés

Logiciel

Par applications

La sécurité intérieure

Enquête criminelle

Gestion des identifiants

Sécurité physique

Signalisation intelligente

Application Web

L’intelligence d’entreprise

Indexation et tri des photos

Les autres Reconnaissance VIP Automobile et Téléphone PC Connexion bancaire



Par les utilisateurs finaux

Gouvernement et transport

Militaire & Défense

BFSI

Vendre au détail

Hospitalité

Les autres

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Facteurs de marché:

Les initiatives gouvernementales devraient contribuer à stimuler la croissance du marché

La demande croissante de systèmes de surveillance pour améliorer la sûreté et la sécurité augmente l’adoption de systèmes de reconnaissance faciale

L’adoption croissante de la reconnaissance faciale dans l’électronique grand public alimente la croissance du marché

Les réglementations obligatoires imposées par le gouvernement pour l’adoption de la technologie stimulent la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le manque de précision entrave quelque part la croissance du marché

Le coût élevé de mise en œuvre de la technologie de reconnaissance faciale entrave la croissance du marché

Développements clés sur le marché de la reconnaissance faciale:

En juillet 2019, le National Crime Records Bureau (NCRB) a publié une demande de proposition pour un système automatisé de reconnaissance faciale (AFRS) à utiliser par les policiers à travers le pays. Le système de reconnaissance faciale aidera la police à retrouver les personnes disparues, les cadavres non identifiés et à reconnaître les criminels

En juin 2019, Vuzix Blade et NNTC Digital combineront leurs techniques pour aider les forces de l’ordre à Dubaï. L’idée est de fusionner des lunettes intelligentes pour capturer les criminels avec un système de reconnaissance faciale. Ces lunettes n’ont pas besoin de lien Internet ; chaque paire de lunettes est livrée avec un serveur portable. Ce partenariat contribuera à l’amélioration du produit et augmentera la croissance du marché

Les nouvelles stratégies commerciales, défis et politiques sont mentionnés dans la table des matières

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché mondial de la reconnaissance faciale incluent:

Quelle sera la part de marché de la reconnaissance faciale et les prévisions pour 2020-2027 ?

Quels sont les facteurs clés qui motivent le marché mondial de la reconnaissance faciale?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie mondiale de la reconnaissance faciale?

Quels sont les facteurs ayant un impact sur la croissance des revenus et de la production du marché Reconnaissance faciale?

Quelles sont les opportunités et les défis de l’industrie de la reconnaissance faciale ?

