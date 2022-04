Marché de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels

2028 industriels jusqu’endernière analyse par Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché des véhicules électriques lourds et de la recharge des équipements industriels peut être attribuée aux initiatives croissantes des gouvernements du monde entier pour réduire la pollution environnementale. Les gouvernements du monde entier investissent considérablement dans l’infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE) afin de créer des opportunités pour les équipementiers d’étendre leurs activités et leurs revenus. Des régions telles que l’Asie-Pacifique et l’Europe sont en tête en termes d’adoption de ces véhicules pour réduire le niveau de pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, l’essence (essence et diesel) représente le pourcentage majoritaire du carburant utilisé dans le secteur des transports et l’utilisation intensive de ces carburants entraîne des niveaux élevés d’émissions de gaz à effet de serre nocifs. Les véhicules électriques sont actuellement l’alternative la plus appropriée pour réduire l’utilisation de carburants conventionnels et réduire l’impact environnemental.

L’utilisation croissante des véhicules électriques pour le transport public et de marchandises est un facteur important qui stimule la croissance des revenus du marché mondial des véhicules électriques lourds et de la recharge d’équipements

industriels croissance des revenus du marché de la recharge d’équipements. Avec l’avènement de l’industrie 4.0, plusieurs industries connaissent une efficacité accrue, une production accrue, des offres personnalisées, des avantages à moindre coût et le développement de nouveaux modèles commerciaux. Tout cela est réalisé grâce à l’utilisation d’équipements automatisés, ce qui aide à rationaliser les processus et offre des opportunités de nouvelles idées à mettre en œuvre. La plupart des équipements automatisés, en particulier les équipements mobiles, nécessitent des batteries pour fonctionner, ce qui stimule la demande de solutions de recharge d’équipements industriels.

Delta Energy Systems

ElectReon

WAVE Inc.

BP Chargemaster

WiTricity Corporation

Momentum Dynamics

Greenlots

Robert Bosch GmbH

Siemens AG

et ABB Ltd.

Quelques faits saillants du rapport

En août 2021, Concentric, qui est une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion de l’alimentation CC pour les industries critiques de l’alimentation et de la manutention, a fait une annonce concernant l’achat de STANGCO Industrial Equipment Inc. pour fournir des solutions de charge pour diverses industries.

Parmi les segments technologiques, les revenus du segment de charge inductive devraient augmenter à un rythme très rapide au cours de la période de prévision. La technologie de charge inductive ou sans fil gagne en popularité dans la charge des véhicules électriques, car elle permet aux véhicules électriques d’être chargés sans fil lorsqu’ils se trouvent à proximité des bobines de charge. Les cas d’utilisation probables de cette technologie consistent à placer des bobines de charge inductive dans des sites publics stratégiques, tels que des places de stationnement ou des routes, pour permettre la charge des véhicules en mouvement. Cette technologie devrait réduire le besoin de bornes de recharge et donc économiser des coûts considérables sur l’infrastructure de recharge.

Parmi les segments d’application, les revenus du segment de transfert de puissance dynamique devraient enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. Le système de transfert de puissance dynamique fournit une alimentation électrique ininterrompue pour les véhicules électriques, offrant ainsi une autonomie étendue pour les véhicules lourds avec une capacité de batterie réduite. La recharge des véhicules électriques en déplacement permet une réduction substantielle de la capacité de stockage des batteries. Les systèmes de transfert de puissance dynamique peuvent être déployés avec de petites bobines segmentées posées sur les routes pour charger les véhicules électriques.

Questions clés abordées dans le rapport:

Quelle taille de marché le marché mondial de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels devrait-il atteindre au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial tout au long de la période de prévision ?

Quels facteurs clés devraient stimuler le marché mondial de la charge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels au cours de la période de prévision?

Quel segment d’application devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision ?

Quelle région devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide entre 2021 et 2028 ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT ?

ainsi que les nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels en fonction de l'application, de la technologie, de l'utilisation finale et de la région

: Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Transfert d’énergie statique de transfert d’énergie dynamique



Perspectives de la technologie Charge inductive Charge inductive résonnante



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Bus électrique Véhicules guidés automatisés Camion lourd Camion semi-remorque Véhicule de remorquage électrique Tracteur de terminal ciseaux Chariots élévateurs électriques Autres



Perspectives régionales : (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) ) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

L’étude explore en détail la tendance récente qui gagne rapidement dynamique dans les Véhicules Lourds Electriques et Ind l’industrie de la recharge d’équipements industriels en raison de facteurs comprenant, mais sans s’y limiter, la préférence croissante des clients et une augmentation soudaine de leur capacité d’achat. Les aspects attribués à la marge brute, au bénéfice, à la gestion de la chaîne d’approvisionnement et à la valeur du produit et à leur impact considérable sur le développement du marché de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels au cours de la période de prévision 2020-2027 sont soigneusement examinés au cours de la recherche.

Table des matières :

Le chapitre 1 comprend une introduction du marché mondial de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels, ainsi qu’un aperçu complet du marché , l’étendue du marché, les offres de produits et une enquête sur les moteurs du marché, les opportunités de croissance, les risques, les contraintes et d’autres facteurs vitaux.

Le chapitre 2 propose une analyse approfondie des principaux fabricants engagés dans cette verticale commerciale, ainsi que leurs estimations de ventes et de revenus.

Le chapitre 3 détaille le terrain hautement concurrentiel du marché, en mettant en évidence les principaux fabricants et fournisseurs.

Au chapitre 4, notre équipe a fragmenté le marché de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels en fonction des régions, en soulignant les ventes, les revenus et la part de marché de chaque région sur la période de prévision.

Les chapitres 5 et 6 ont mis l’accent sur la segmentation du marché de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels en fonction du type de produit et de l’application.

