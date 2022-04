Marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé 2020 : analyse par types de produits et applications ; Principaux acteurs de l’industrie, régions et aperçu

La taille du marché mondial de la réalité augmentée et virtuelle dans les soins de santé devrait atteindre 14,06 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 21,5 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les progrès technologiques dans le secteur de la santé et l’utilisation et l’intégration de nouvelles solutions plus sophistiquées dans les procédures médicales sont des facteurs qui stimulent la réalité augmentée et virtuelle dans la croissance des revenus du marché de la santé.

La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport fournit un aperçu détaillé de la façon dont la pandémie a affecté les segments clés de l’industrie de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé. Le rapport comprend une analyse d’impact approfondie de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie globale de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé.

Les revenus du segment de la réalité augmentée devraient enregistrer un taux de croissance nettement plus rapide au cours de la période de prévision grâce à l’utilisation de la RA permettant la détection de la capacité à détecter veines car cela peut être un défi pour le personnel médical traitant certains cas, par exemple lorsque les patients ont une peau pigmentée ou de petits vaisseaux sanguins. Dans de telles situations, les technologies basées sur la réalité augmentée permettent aux praticiens de visualiser des images virtuelles du système vasculaire d’un patient, ce qui permet aux professionnels de détecter une veine plus efficacement.

Parmi les principaux acteurs du rapport sur le marché mondial figurent Siemens, Koninklijke Philips NV, CAE Inc., General Electric, Laerdal, EON Reality, Firsthand Technology Inc., Intuitive Surgical Inc., WorldViz Inc. et VirtaMed AG.

En 2020, le segment de la chirurgie représentait une part de revenus significativement importante. L’application de la réalité virtuelle offre une vision de la physiologie et de l’anatomie d’un patient et aide les chirurgiens en salle d’opération. Le déploiement croissant des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans les procédures chirurgicales stimule la croissance de ce segment. Le marché en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison du déploiement croissant de la réalité augmentée et virtuelle dans le secteur de la santé. La hausse des investissements dans les activités de recherche et développement (R&D) dans le secteur de la santé stimule également la croissance du marché dans cette région. De plus, la présence d’acteurs clés du marché contribue également à la croissance du marché.

L’adoption croissante de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les applications de soins de santé peut être attribuée à la capacité accrue des prestataires de soins de santé et des chirurgiens à fournir des services de santé plus efficaces et à acquérir la capacité de former le personnel de santé de manière plus efficace et efficiente sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché. Tendance croissante à la numérisation et aux avancées technologiques dans le secteur de la santé, et capacité à étendre les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle à divers autres domaines de la gestion des soins, tels que le traitement et la recherche contre le cancer, le traitement de l’autisme, la thérapie de la dépression et la réalité virtuelle- les modèles d’organes sont efficaces pour réduire les traumatismes.

Certains facteurs clés entravant la réalité augmentée et virtuelle sur le marché des soins de santé comprennent la sécurité et les préoccupations en matière de confidentialité des données, le manque de professionnels qualifiés et le coût élevé de l’équipement. Un engagement extrême dans les écrans peut causer une fatigue oculaire. En outre, les faibles performances et le manque de capacité à déployer des technologies avancées dans le domaine de la santé sont d’autres facteurs qui entravent la croissance des revenus du marché.

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé :

aperçu complet du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé, ainsi que analyse de la dynamique changeante du marché

Croissance Évaluation de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact du COVID-19 pandémie sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et fabricants

Informations pertinentes pour les nouveaux entrants souhaitant entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion des affaires, les lancements de produits, un et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la réalité augmentée et virtuelle dans les soins de santé sur la base de la technologie, des composants, des applications, -utilisation et région :

perspectives technologiques (revenu, milliards USD ; 2018-2030)

Réalité

virtuelle

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

matériels

logiciels

de services

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

chirurgie

Formation et éducation

Thérapie comportementale

Imagerie médicale

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires , milliards USD ; 2018-2030)

Hôpitaux

Cliniques

Institut universitaire

Autres

Le rapport s’efforce de présenter au lecteur des informations approfondies sur le marché qui peuvent l’aider à prendre des décisions commerciales fructueuses et des plans d’investissement stratégiques. Il met en évidence les opportunités d’investissement lucratives et les perspectives de croissance pour aider les entreprises clés et les nouveaux entrants à capitaliser sur les opportunités émergentes et à acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport segmente davantage le marché sur la base des types de produits et du spectre d’applications proposés sur le marché. Le rapport offre également un aperçu du segment qui devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision.

Objectifs clés du rapport:

Analyse et estimation de la taille et de la part du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé pour la période projetée de 2020 à

2027 Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner un compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments prometteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de

