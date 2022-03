Marché de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM): analyse détaillée des chiffres actuels de l’industrie avec une croissance prévue d’ici 2029 | Oracle, Dassault Systèmes

Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’informations très ciblées, complètes et détaillées sur le marché afin d’avoir une idée claire du paysage du marché. Le rapport d’étude de marché sur la randomisation et la gestion de l’offre d’essais (RTSM) est généré avec une combinaison d’informations détaillées sur l’industrie et l’utilisation des derniers outils et technologies. Il aide les entreprises à décider de diverses stratégies telles que la production, le marketing, les ventes ou la promotion d’un produit particulier sur le marché ou du nouveau produit à lancer. Les données et informations incluses dans ce rapport de marché aident les entreprises à prendre des décisions judicieuses et à planifier avec plus de succès la stratégie de publicité et de promotion des ventes.

Le marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) devrait croître avec un TCAC de 17,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) sont la sensibilisation croissante des patients aux avantages actuels des solutions de gestion, l’adoption croissante de nouvelles solutions logicielles, l’augmentation du niveau des fonds du gouvernement pour soutenir essais cliniques, introduction de solutions e-cliniques pour améliorer la normalisation des données, augmentation des dépenses des sociétés pharmaceutiques pour l’allocation du pipeline de développement de médicaments.

Le marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) est segmenté en fonction du mode de livraison, de la phase d’essai clinique et de l’utilisateur final.

Sur la base du mode de livraison, le marché de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essai (RTSM) est segmenté en solutions hébergées sur le Web (à la demande), en solutions d’entreprise sous licence (sur site) et en solutions basées sur le cloud (SaaS).

Sur la base de la phase d’essai clinique, le marché de la randomisation et de la gestion de l’approvisionnement en essais (RTSM) est segmenté en essais cliniques de phase I, essais cliniques de phase II, essais cliniques de phase III et essais cliniques de phase IV.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la randomisation et de la gestion de l’approvisionnement en essais (RTSM) est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat, sociétés de services de conseil, fabricants de dispositifs médicaux, hôpitaux et instituts de recherche universitaires.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) en raison de l’augmentation des cas de maladies liées au mode de vie ainsi que de la croissance de la population et de la prévalence d’infrastructures améliorées, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé du monde. période de prévision de 2020 à 2029 en raison de la prévalence des maladies ciblées et du nombre croissant d’essais cliniques.

Objectifs du marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM):

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Randomisation et gestion de l’offre d’essais (RTSM)

2 Analyser et prévoir la taille du marché Randomization and Trial Supply Management (RTSM), en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché de la gestion de la randomisation et de l’offre d’essais (RTSM)

Les principaux fabricants clés sont : Oracle, Dassault Systèmes, Parexel International Corporation., Bioclinica., DATATRAK Int., ERT Clinical, IBM Corporation, OmniComm Systems, Inc. MaxisIT, Bio-Optronics, Inc., eClinical Solutions LLC et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) par régions

5 Analyse du marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) par type

6 Analyse du marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) par applications

7 Analyse du marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’approvisionnement des essais (RTSM)

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM) 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

