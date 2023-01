Marché de la radiothérapie: tendances, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Une étude complète de l’industrie sur le «marché mondial de la radiothérapie» publiée par Data Bridge Market research qui comprend une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Le rapport d’analyse approfondie du marché de la radiothérapie présente de nombreux avantages prévisibles pour différents aspects de l’industrie de la santé.

Le marché mondial de la radiothérapie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre l’USD. Il passera de 7,53729 milliards de dollars en 2021 à 12,19417 milliards de dollars en 2029. Stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le traitement par radiothérapie est utilisé principalement pour le traitement des maladies cancéreuses en utilisant des rayons X en combinaison avec des formes similaires de techniques de rayonnement. Dans le traitement de radiothérapie, le rayonnement à haute énergie est utilisé pour endommager les cellules cancéreuses et les empêcher de croître et de se diviser. Le traitement par radiothérapie présente de nombreux types d’avantages qui peuvent identifier avec précision et directement le cancer n’importe où dans le corps. Les procédures de radiothérapie ont évolué en termes de lancement de nouveaux logiciels de planification de traitement et de modalités de traitement avancées basées sur les fonctionnalités, et ces produits et logiciels nécessitent des professionnels hautement qualifiés et certifiés pour les utiliser facilement.

La prévalence croissante des maladies cancéreuses dans le monde a augmenté la demande de radiothérapie par rapport à l’année exacte. De plus, la préférence croissante pour les procédures non chirurgicales pour le traitement du cancer a augmenté la demande de radiothérapie. Il améliore également les soins palliatifs pour 3,5 millions de patients cancéreux supplémentaires, soit une augmentation de plus de 14 millions de nouveaux cas de cancer chaque année. Cependant, le coût élevé des appareils et des panneaux de radiothérapie peut entraver l’utilisation de la radiothérapie et devrait ralentir la croissance du marché de la radiothérapie au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs couverts dans le rapport sont CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, P-Cure, Mirada Medical Limited, ProTom International, Mevion Medical Systems, VIEWRAY TECHNOLOGIES, INC. (« VIEWRAY »), Elekta AB (pub), Accuray Incorporated, IBA Worldwide, Eckert & Zeigler BEBIG, une filiale de Xoft, iCAD, Inc., RaySearch Laboratories, Brainlab, Advanced Oncotherapy, Hitachi, LTD., Advanced Accelerator Applications (une filiale de Novartis AG), Provision Healthcare, Nordion (Canada) Inc. (des filiales de Sotera Health), Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Isoray Inc., Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd., IntraOp Medical, Inc., Ariane Medical Systems Ltd, ZEISS International, General Electric Company, SIT-SIT Sordina IORT Technologies SpA, CIVCO Radiation Therapy, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le paysage concurrentiel du marché Radiothérapie fournit des détails par concurrent. Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Marché mondial de la radiothérapie

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial de la radiothérapie

Chapitre 4: Segmentation du marché de la radiothérapie par type et application

Chapitre 5 : Répartition des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Analyse régionale du marché Radiothérapie:

APAC (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est subdivisé en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie) Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud) MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Résumé des points clés du rapport sur le marché Radiothérapie :

Examen détaillé des moteurs, des tendances, des contraintes, des contraintes, des opportunités et des principaux micro-marchés spécifiques au marché de la radiothérapie.

Évaluation complète de toutes les perspectives et menaces

Étude approfondie des stratégies de l’industrie pour la croissance des principaux acteurs du marché de la radiothérapie.

Dernières innovations et procédures clés du marché de la radiothérapie.

La technologie de pointe active et les dernières tendances du marché étonnent le marché.

Etude concluante sur la courbe de croissance du marché de la radiothérapie pour les années à venir.

