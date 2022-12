Marché de la radiothérapie peropératoire par méthode, type, application, taille et devrait atteindre 413,90 millions USD d’ici 2028

Le marché mondial de la radiothérapie peropératoire devrait atteindre 413,90 millions USD d’ici 2028, contre 246,62 millions USD en 2020, avec une croissance à un TCAC stable de 6,7 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Un rapport d’analyse international du marché mondial de la radiothérapie peropératoire joue un rôle très important pour assurer la croissance et le succès de l’entreprise sur ce marché concurrentiel pour l’industrie des soins de santé. Des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche sont mis en œuvre dans ce rapport pour fournir une analyse complète du marché avec une segmentation et des informations précises sur le marché. Ce rapport d’étude de marché fournit des informations importantes et significatives sur le marché pour l’entreprise en tenant compte de divers facteurs. Le rapport persuasif sur le marché mondial de la radiothérapie peropératoire met à disposition des données de marché pour de nombreux segments tels que les technologies, les services et les applications dans de nombreuses zones géographiques.

«

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

IntraOp Medical, Inc.,

Ariane Systèmes Médicaux Ltée,

Varian Medical Systems, Inc., C

arl Zeiss MEDITECAG,

Eckert & Ziegler. ,

Sensus Santé

iCAD inc.,

Elekta AB,

SIT – SIT Sordina IORT Technologies SpA,

REMEDI Co., Ltd.,

GMV

Brainlab AG et entre autres.

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est Varian Medical System, qui représente une part de marché estimée à environ 47,25 %. La société a réalisé des ventes exceptionnelles grâce à ses activités d’équipements, de services et de systèmes et logiciels d’automatisation. Le marché assiste à une intégration continue des produits en tant qu’acteurs clés développant leur activité.

Par exemple,

En avril 2021, Varian Medical Systems, Inc. a signé un accord avec le groupe australien Icon pour fournir 30 accélérateurs linéaires et le logiciel de traitement associé pour lutter contre le fardeau mondial du cancer. Cela aidera l’entreprise à accroître l’accès aux soins dans les zones régionales et mal desservies d’Australie et d’Asie.

Tendances ayant un impact sur le marché

Le marché de la radiothérapie peropératoire devient chaque année plus concurrentiel avec des sociétés telles que Varian Medical Systems, Inc, Carl Zeiss AG, Eckert & Ziegler, qui sont les leaders du marché de la radiothérapie peropératoire. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et les opportunités du marché de la radiothérapie peropératoire.

La radiothérapie peropératoire (IORT) est une technique qui consiste à délivrer une forte dose de rayonnement ionisant à la tumeur pendant la chirurgie. Il implique la visualisation directe du lit des tumeurs et espace les tissus normaux du lit des tumeurs, ce qui permet de maximiser la dose aux tumeurs tout en minimisant la dose aux tissus normaux. Ainsi, l’IORT est capable de délivrer une dose efficace totale plus élevée au lit des tumeurs et de faciliter l’augmentation de la dose sans augmenter de manière significative les complications tissulaires normales, améliorant ainsi le rapport thérapeutique.

Parce que le rayonnement IORT est ciblé directement sur la tumeur, la dose peut être jusqu’à 2,5 fois plus élevée qu’une dose sûre de rayonnement traditionnel. Cela aide à empêcher le cancer de revenir au même endroit.

L’IORT a démontré son efficacité dans une grande variété de tumeurs et de cancers tels que les cancers colorectaux récurrents, les cancers gynécologiques récurrents et les tumeurs des tissus mous. Récemment, il est devenu une option de traitement populaire pour certains cancers du sein à un stade précoce, en raison de la capacité à suivre l’intégralité du cycle de radiothérapie pendant la chirurgie.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire sont la prévalence croissante des maladies cancéreuses, le soutien des politiques de remboursement des patients atteints de cancer, l’augmentation de la population gériatrique la plus vulnérable au cancer, les progrès technologiques de l’IORT et la collaboration croissante des acteurs du marché de l’IORT avec les hôpitaux et autres milieux médicaux. Alors que le risque associé à l’exposition à des doses élevées de rayonnement et les défis associés à la valeur de la marque peuvent freiner la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire.

Étendue du marché de la radiothérapie peropératoire

Par méthode (dans l’IORT électronique, la curiethérapie peropératoire, l’IORT à haut débit de dose, l’IORT par rayons X et autres.), le type de produit (dispositifs de radiothérapie peropératoire, accessoires de radiothérapie peropératoire et logiciels et services) (portable et de paillasse), application (cancer du sein, tumeur au cerveau, cancer de la tête et du cou, sarcome des tissus mous, tumeurs pédiatriques, cancer gynécologique, cancers génito-urinaires, tumeurs gastro-intestinales supérieures autres cancers) utilisateur final (hôpital, centres de chirurgie ambulatoire, centre spécialisé et autres) et canal de distribution (appel d’offres direct et vente au détail)

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie de la radiothérapie peropératoire jusqu’en 2028

La taille du marché

Normes et changements du marché

Essais de marché dans différentes régions

Exigences du marché dans différentes régions

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs du marché

Portée du marché mondial de la radiothérapie peropératoire et taille du marché

Le marché mondial de la radiothérapie peropératoire est segmenté en fonction du produit, du type, de la méthode, de l’utilisateur final, du canal de distribution et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la méthode, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en IORT par électrons, curiethérapie peropératoire, IORT à haut débit de dose, IORT par rayons X et autres. En 2021, le segment IORT aux rayons X devrait dominer le marché en raison de la large acceptation de l’IORT aux rayons X, car il est capable de fournir un débit de dose élevé et précis en un minimum de temps.

Sur la base du produit, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en dispositifs de radiothérapie peropératoire, accessoires de radiothérapie peropératoire et logiciels et services. En 2021, le segment des appareils de radiothérapie peropératoire devrait dominer le marché de la radiothérapie peropératoire car il s’agit du principal équipement requis pour le traitement IORT des patients atteints de cancer.

Sur la base du type, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en portable et de paillasse. En 2021, le segment portable devrait dominer le marché en raison de la facilité de transport et des options de transport d’un endroit à un autre.

Sur la base de l’application, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en cancer du sein, tumeur cérébrale, cancer de la tête et du cou, sarcome des tissus mous, tumeurs pédiatriques, cancer gynécologique, cancers génito-urinaires, tumeurs gastro-intestinales supérieures et autres cancers. En 2021, le segment du cancer du sein devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des cas de cancer du sein dans le monde.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres spécialisés et autres. En 2021, le segment hospitalier devrait dominer le marché en raison du nombre croissant de traitements des patients atteints de cancer dans les hôpitaux.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché car il s’agit d’une option simple et pratique pour acheter le produit.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-intraoperative-radiation-therapy-market

Marché mondial de la radiothérapie peropératoire : analyse au niveau des pays

Le marché mondial de la radiothérapie peropératoire est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par région, produit, type, méthode, utilisateur final, canal de distribution et application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la radiothérapie peropératoire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande. Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

La Chine domine le marché de la radiothérapie peropératoire avec le TCAC le plus élevé et la part de marché la plus élevée en raison de l’acceptation croissante et de la large utilisation de l’IORT dans le traitement des patients atteints de cancer dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Ce rapport complet fournira :

Accroître vos connaissances de l’industrie

Vous tenir au courant des développements cruciaux du marché

Vous permettre de développer des stratégies de croissance éclairées

Construire votre vision technique

Illustrer les tendances à exploiter

Renforcer votre analyse des concurrents

Fournir une analyse des risques, vous aidant à éviter les pièges d’autres entreprises pourraient en fin de

compte vous aider à maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.

