Marché de la radiothérapie par composant, type de déploiement, taille de l’entreprise, utilisateur final, région – Applications d’accélérateur avancées (une filiale de Novartis AG), Provision Healthcare, Sumitomo Heavy Industries, Ltd

Le rapport important sur la radiothérapie est extrêmement précieux pour cartographier les stratégies liées à la production, aux lancements de produits, aux coûts, aux stocks, aux achats et au marketing. Cette analyse fournit un examen des différents segments de marché sur lesquels on s’appuie pour observer le développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Toutes les données et informations sont très utiles pour garder une longueur d’avance sur la concurrence lorsqu’elles sont mises en œuvre de manière correcte. Avec le rapport d’activité du marché de la radiothérapie , il peut également être analysé comment les actions des principaux acteurs affectent les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus et les valeurs du TCAC. Les études de marché offrent des informations exploitables sur le marché qui aident à créer des stratégies commerciales durables et rentables.

Téléchargez un échantillon exclusif (PDF de 350 pages) du rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-radiotherapy-market&AS

Principaux fabricants du marché de la radiothérapie:

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, P-Cure, Mirada Medical Limited, ProTom International, Mevion Medical Systems, VIEWRAY TECHNOLOGIES, INC. (« VIEWRAY »), Elekta AB (pub), Accuray Incorporated, IBA Worldwide, Eckert & Zeigler BEBIG, Xoft, une filiale d’iCAD, Inc., RaySearch Laboratories, Brainlab, Advanced Oncotherapy, Hitachi, LTD., Advanced Accelerator Applications (une filiale de Novartis AG), Provision Healthcare, Nordion (Canada) Inc. (une filiale de Sotera Health), Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Isoray Inc., Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd., IntraOp Medical, Inc., Ariane Medical Systems Ltd, ZEISS International, General Electric Company, SIT-SIT Sordina IORT Technologies SpA, CIVCO Radiotherapy

Analyse du segment de marché de la radiothérapie :

Par type (radiothérapie par faisceau externe, radiothérapie interne, radiothérapie systémique/radiopharmaceutiques et autres)

Par produit (radiothérapie par faisceau externe, produits de radiothérapie interne, logiciel de radiothérapie et autres)

Par application (cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, lymphome, cancer du foie, cancer de la thyroïde, cancer du cerveau, cancer du col de l’utérus, cancer de la colonne vertébrale et autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, centres de radiothérapie, cliniques spécialisées et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, ventes au détail et autres)

Aperçu du marché de la radiothérapie :

Le traitement par radiothérapie est principalement utilisé pour le traitement des maladies cancéreuses avec l’utilisation de rayons X ainsi que des formes similaires de technologie de rayonnement. Dans le traitement par radiothérapie, des rayons de rayonnement à haute énergie sont utilisés pour endommager les cellules cancéreuses et les empêcher de croître et de se diviser. Le traitement par radiothérapie présente de nombreux types d’avantages pour viser avec précision et localiser directement le cancer où qu’il se trouve dans le corps. Les procédures de radiothérapie ont connu des avancées en termes de lancement de nouveaux logiciels de planification de traitement et de modalités thérapeutiques avancées basées sur des fonctionnalités, qui nécessitent des professionnels hautement qualifiés et certifiés pour utiliser facilement ces produits et logiciels.

La demande de radiothérapie a augmenté par rapport à l’année précise avec la demande croissante de radiothérapie ainsi que la prévalence croissante des maladies cancéreuses dans le monde. En outre, la demande de radiothérapie a augmenté avec la préférence croissante pour les procédures non chirurgicales pour le traitement du cancer. il améliore également les soins palliatifs pour 3,5 millions de patients cancéreux supplémentaires, ce qui augmente de plus de 14 millions de nouveaux cas de cancer chaque année. Cependant, le coût élevé de l’appareil et des panneaux de radiothérapie peut entraver l’utilisation de la radiothérapie et devrait ralentir la croissance du marché de la radiothérapie au cours de la période de prévision.

Lire le rapport complet avec TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-radiotherapy-market&AS

avantages clés de la connaissance Est-ce que la couverture statistique de la radiothérapie?

Quelle est la taille du marché mondial de la radiothérapie et de ses segments ? Quels sont les segments et sous-segments clés du marché ?

Quels sont les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis du marché Radiothérapie et comment ils devraient impacter le marché?

Quelles sont les opportunités d’investissement attrayantes sur le marché de la radiothérapie? Quelle est la taille du marché de la radiothérapie aux niveaux régional et national? Sur quoi se concentrent les principaux acteurs du marché?

Quelles sont les stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché Radiothérapie?

Quelles sont les tendances récentes du marché de la radiothérapie?

Quels sont les défis de la croissance du marché Radiothérapie?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance de la taille du marché de la radiothérapie?

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Radiothérapie :

Certains des principaux acteurs couverts dans le rapport sont CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, P-Cure, Mirada Medical Limited, ProTom International, Mevion Medical Systems, VIEWRAY TECHNOLOGIES, INC. (« VIEWRAY »), Elekta AB (pub), Accuray Incorporated, IBA Worldwide, Eckert & Zeigler BEBIG, Xoft, une filiale d’iCAD, Inc., RaySearch Laboratories, Brainlab, Advanced Oncotherapy, Hitachi, LTD., Advanced Accelerator Applications (une filiale de Novartis AG), Provision Healthcare, Nordion (Canada) Inc. (Une filiale de Sotera Health), Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Isoray Inc., Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd., IntraOp Medical, Inc., Ariane Medical Systems Ltd, ZEISS International, General Electric Company, SIT-SIT Sordina IORT Technologies SpA, CIVCO Radiotherapy, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En mai 2020, Elekta AB a lancé un nouveau produit Leksell Gamma Knife, un optimiseur de traitement de nouvelle génération pour la radiochirurgie stéréotaxique intracrânienne. Avec le lancement d’un nouveau produit, l’entreprise a élargi son portefeuille de produits et généré des revenus adéquats

En septembre 2019, Siemens Healthcare GmbH a introduit deux systèmes CT dédiés, Somatom go.Sim et Somatom go.Open Pro pour la planification de la radiothérapie. Le nouveau système rend la planification de la radiothérapie plus précise. En lançant de nouveaux produits, la société a amélioré son portefeuille de produits et généré des revenus adéquats sur le marché

Par régions géographiques

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Avez-vous une question ou une exigence spécifique ? Demandez à notre expert de l’industrie @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-radiotherapy-market&AS

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Le pont de données est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com

Rapports associés :

Marché mondial du traitement de la peau sèche : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dry-skin-treatment-market

Marché mondial du traitement de l’encéphalite : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-encephalitis-treatment-market

Marché mondial du syndrome d’Isaac-Mertens : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-isaac-mertens-syndrome-market

Marché mondial des centrifugeuses de laboratoire : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laboratory-centrifuge-market

Marché mondial des dispositifs médicaux basés sur la nanotechnologie : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nanotechnology-based-medical-device-market

Marché mondial des solutions de cybersécurité des dispositifs médicaux : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-device-cybersecurity-solutions-market

Marché mondial de la chirurgie au laser de la prostate : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prostate-laser-surgery-market

Marché mondial des scanners CT vétérinaires : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-veterinary-ct-scanner-market