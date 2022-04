Marché de la radiothérapie 2022 | Analyse globale de l’industrie par tendances, taille, part, aperçu de l’entreprise, croissance et prévisions d’ici 2028

Le rapport sur le marché de la radiothérapie fournit une analyse détaillée de la taille du marché mondial, de la taille du marché au niveau régional et national, de la croissance du marché de segmentation, de la part de marché, du paysage concurrentiel, de l’analyse des ventes, de l’impact des acteurs du marché national et mondial, de l’optimisation de la chaîne de valeur, des réglementations commerciales, des développements récents , analyse des opportunités, analyse stratégique de la croissance du marché, lancements de produits, expansion du marché régional et innovations technologiques. Pour générer le rapport d’activité de Radiothérapie, une étude systématique, objective et exhaustive des faits liés à tout sujet dans le domaine du marketing a été réalisée. En employant plusieurs étapes, la collecte, l’analyse et l’enregistrement des données de marché ont été effectuées dans ce rapport de marché fiable. Sans parler de, divers buts ou objectifs de l’étude de marché sont gardés à l’esprit lors de la création du rapport qui aide le client à réussir dans l’entreprise. Un rapport sur le marché international de la radiothérapie aide les entreprises à adopter une approche d’analyse systématique des problèmes, de construction de modèles et d’établissement des faits qui aide finalement à la prise de décision et à la gestion du marketing des biens et services.

Le marché mondial de la radiothérapie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 12 194,17 millions d’ici 2029 contre 7 537,29 millions USD en 2021.

Télécharger un exemple de rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-raditherapy-market

Scénario de marché de la radiothérapie

Le traitement par radiothérapie est principalement utilisé pour le traitement des maladies cancéreuses avec l’utilisation de rayons X ainsi que des formes similaires de technologie de rayonnement. Dans le traitement de radiothérapie, des rayons de rayonnement à haute énergie sont utilisés pour endommager les cellules cancéreuses et les empêcher de croître et de se diviser. Le traitement par radiothérapie présente de nombreux types d’avantages pour viser avec précision et localiser directement le cancer où qu’il se trouve dans le corps. Les procédures de radiothérapie ont connu des avancées en termes de lancement de nouveaux logiciels de planification de traitement et de modalités thérapeutiques avancées basées sur des fonctionnalités, qui nécessitent des professionnels hautement qualifiés et certifiés pour utiliser facilement ces produits et logiciels.

La demande de radiothérapie a augmenté par rapport à l’année précise avec la demande croissante de radiothérapie ainsi que la prévalence croissante des maladies cancéreuses dans le monde. En outre, la demande de radiothérapie a augmenté avec la préférence croissante pour les procédures non chirurgicales pour le traitement du cancer. il améliore également les soins palliatifs pour 3,5 millions de patients cancéreux supplémentaires, ce qui augmente de plus de 14 millions de nouveaux cas de cancer chaque année. Cependant, le coût élevé de l’appareil et des panneaux de radiothérapie peut entraver l’utilisation de la radiothérapie et devrait ralentir la croissance du marché de la radiothérapie au cours de la période de prévision.

Les fabricants suivants sont couverts dans ce rapport :

CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON

P-Cure, Mirada Medical Limited

ProTom International

Systèmes médicaux Mevision

VIEWRAY TECHNOLOGIES, INC. (« VIEWRAY »)

Elekta AB (pub)

Accuray Incorporé

IBA dans le monde

Eckert & Zeigler BEBIG

Xoft

une filiale d’iCAD, Inc

Laboratoires RaySearch

Brainlab

Oncothérapie avancée

Hitachi, LTD

Advanced Accelerator Applications (une filiale de Novartis AG)

Fournir des soins de santé

Nordion (Canada) Inc. (filiale de Sotera Health)

Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Isoray Inc

Siemens Healthcare GmbH

Royal Philips SA

Panacée Medical Technologies Pvt. Ltd

IntraOp Medical, Inc

Ariane Systèmes Médicaux Ltée

ZEISS International

Compagnie générale d’électricité

SIT-SIT Mute IORT Technologies SpA

CIVCO Radiothérapie

Segmentation globale du marché de la radiothérapie par :

Par type (radiothérapie par faisceau externe, radiothérapie interne, radiothérapie systémique/produits radiopharmaceutiques, autres)

Par produit (radiothérapie externe, produits de radiothérapie interne, logiciel de radiothérapie, radiothérapie systémique et autres)

Par application (cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, lymphome, cancer du foie, cancer de la thyroïde, cancer du cerveau, cancer du col de l’utérus, cancer de la colonne vertébrale, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, centres de radiothérapie, cliniques spécialisées, autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, ventes au détail, autres)

Principales raisons d’acheter

Acquérir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du marché et de son paysage commercial.

Évaluez les processus de production, les principaux problèmes et les données validées par des experts de l’industrie après des recherches primaires et secondaires approfondies.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes du marché et leur impact sur le marché mondial.

Analyse de faisabilité et analyse d’investissement pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives et analysez les opportunités, les moteurs, les contraintes, les défis, les risques et les limites.

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives du marché et Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Outre les rapports de structure standard, nous fournissons également des recherches personnalisées en fonction d’exigences spécifiques.

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-radiotherapy-market

Points couverts dans le rapport

Les points discutés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché tels que les acteurs du marché, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc.

Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, le brut, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d’affaires, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’approvisionnement, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Ce rapport a analysé l’historique et les prévisions des données sur 12 ans.

Les facteurs de croissance du marché sont discutés en détail dans lesquels les différents utilisateurs finaux du marché sont expliqués en détail.

Des données et des informations par acteur du marché, par région, par type, par application, etc., et des recherches personnalisées peuvent être ajoutées en fonction d’exigences spécifiques.

Le rapport contient l’analyse SWOT du marché.

Enfin, le rapport contient la partie conclusion où les opinions des experts industriels sont incluses.

Opportunité de marché : marchés émergents

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévisionnelle. Comprendre les segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

Demande de personnalisation de ce rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-radiotherapy-market

À propos de Data Bridge Market Research Private Ltd :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475