Marché de la radiologie pédiatrique: analyse de la croissance, projection et prévisions de l’industrie jusqu’en 2030 |Groupe Agfa-Gevaert, Analogic Corporation, CANON MEDICAL SYSTEMS USA INC., ESAOTE SPA, FUJIFILM Holdings America Corporation

Le rapport sur le marché mondial de la radiologie pédiatrique par Absolute Markets Insights est une étude méticuleusement entreprise. Des experts aux références éprouvées et de haut niveau au sein de la fraternité de la recherche ont présenté une analyse approfondie du sujet, mettant à profit leur connaissance inégalée du domaine et leur vaste expérience de recherche. Ils offrent des informations pénétrantes sur le monde complexe de l’industrie du marché de la radiologie pédiatrique. Leur vue d’ensemble, leurs analyses complètes, leurs définitions précises, leurs classifications claires et leurs avis d’experts sur les applications font de ce rapport une présentation et un style tout simplement brillants.

Selon Absolute Market Insights, le marché mondial de la radiologie pédiatrique devrait croître à un TCAC de 7,5 % au cours de la période 2022-2030 et atteindre une valorisation de 13 835,84 millions de dollars américains d’ici 2030.

Principaux acteurs influençant le marché de la radiologie pédiatrique :

Groupe Agfa-Gevaert, Analogic Corporation, CANON MEDICAL SYSTEMS USA INC., ESAOTE SPA, FUJIFILM Holdings America Corporation, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Hitachi Healthcare Americas, Koninklijke Philips NV, Medtronic, Mindray DS USA Inc., SAMSUNGHEALTHCARE.COM, Shimadzu Medical Systems États-Unis et Siemens Medical Solutions USA Inc.

Le rapport documenté vise à offrir une stratégie organisée et méthodique pour les aspects importants qui ont affecté le marché ces dernières années et les futures opportunités de marché auxquelles les entreprises peuvent faire confiance. Il donne aux lecteurs des études de marché claires pour un meilleur jugement et une meilleure prise de décision sur l’opportunité d’investir ou non. Le rapport fournit une analyse et un aperçu de la dynamique future avec une analyse approfondie des acteurs les plus importants susceptibles de contribuer à la croissance du marché mondial de la radiologie pédiatrique au cours de la période de prévision.

Le rapport de marché fournit également une évaluation correcte des stratégies d’entreprise et des modèles commerciaux que les entreprises mettent en œuvre pour rester sur le marché et diriger. Certaines des mesures les plus importantes prises par les entreprises sont les fusions et acquisitions, les partenariats et les collaborations pour étendre leur portée régionale et mondiale. De plus, les acteurs lancent également une nouvelle gamme de produits pour enrichir leur portefeuille en utilisant les dernières technologies et en les mettant en œuvre dans leur entreprise.

Le rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 en cours. La pandémie a affecté de manière dynamique les segments clés du marché et a modifié le modèle de croissance et les demandes du marché Radiologie pédiatrique. Le rapport couvre une analyse approfondie de ces changements et fournit une estimation prévisionnelle précise de la croissance du marché après l’impact de la pandémie.

Segmentation globale du marché Radiologie pédiatrique :

En offrant

SystèmesImagerie par résonance magnétique (IRM)Tomodensitométrie pédiatrique (CT)UltrasonsImagerie moléculaireSystèmes de fluoroscopieSystèmes à rayons XAutres

ServicesServices d’assistance et de maintenanceServices de formation et d’éducationAutres

Par groupe d’âge

Nouveau-nés (de la naissance aux 28 premiers jours)Nourrissons (29 jours à moins de 2 ans)Enfants (2 ans à moins de 12 ans)Adolescents (12 ans à moins de 19 ans)

Par condition clinique

CardiologieOncologieOrthopédie/TraumatologieNeurologieUrologiePulmonaire

GastroentérologieAutres

Par les utilisateurs finaux

HôpitauxCliniques pédiatriquesCentres de diagnosticAutres

Le rapport a classé le marché en segments, y compris le type de produit et l’application. Chaque segment est évalué en fonction de sa part et de son taux de croissance. Par ailleurs, les analystes ont étudié les régions potentielles qui pourraient s’avérer valorisantes pour les constructeurs dans les années à venir. L’analyse régionale comprend des prévisions fiables sur la valeur et le volume, aidant ainsi les acteurs du marché à acquérir des connaissances approfondies sur l’ensemble du secteur.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la radiologie pédiatrique en fonction du type et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2030 pour le marché global de la radiologie pédiatrique en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions à l’échelle mondiale ainsi que les tendances et opportunités actuelles qui prévalent dans la région.

