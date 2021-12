Marché de la radiologie de perfusion 2021-2028 Connaître le taux de croissance, les tendances, la segmentation et les acteurs clés – GE, Spectrum Health, RamSoft, Carl Zeiss, FUJIFILM

Aperçu du marché mondial de la radiologie de perfusion :

Le marché mondial de la radiologie de perfusion devrait atteindre une valeur estimée à 8198,28 millions de dollars et croître à un TCAC de 6,67% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon une étude de marché, l’imagerie par perfusion est un type de test d’imagerie non invasif qui montre comment le sang circule dans les organes ou les tissus. Ce test est utilisé pour le diagnostic de nombreux troubles chroniques. Il aide également à identifier l’apport sanguin nutritif à un élément de tissu. Ils peuvent générer à la fois des mesures de perfusion et des cartes de perfusion de la région d’intérêt.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la radiologie de perfusion sont la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et respiratoires, le nombre croissant de transplantations d’organes, la croissance croissante de la population vieillissante, l’incidence croissante des défaillances d’organes multiples, les initiatives croissantes du gouvernement et des ONG pour encourager les don, augmentation des investissements dans la recherche cellulaire, augmentation de la fabrication de produits biologiques, demande croissante de thérapies et de traitements non invasifs, augmentation de l’incidence des défaillances d’organes, augmentation des résultats en matière de soins de santé et augmentation des dépenses de santé dans les régions développées et en développement, augmentation des initiatives pour promouvoir les dons sont nécessaires et l’incidence croissante des maladies chroniques associée à la demande de dons d’organes.

Segmentation globale du marché Radiologie de perfusion :

Sur la base de la modalité, le marché de la radiologie de perfusion est segmenté en tomodensitométrie (CT Scan), imagerie par résonance magnétique (IRM) et médecine nucléaire.

Sur la base de l’application, le marché de la radiologie de perfusion est segmenté en imagerie cardiovasculaire, imagerie de ventilation, imagerie cérébrale et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la radiologie de perfusion est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et autres.

Sur la base du type d’organe, le marché de la radiologie de perfusion est segmenté en cœur, poumon, rein, foie et autres.

Selon l’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de la radiologie de perfusion en raison de l’incidence croissante des maladies cardiovasculaires, des tumeurs cérébrales et de l’angiogenèse liée aux tumeurs et de l’augmentation des dépenses de santé dans cette région. L’Europe est la deuxième région en termes de croissance du marché de la radiologie de perfusion en raison de la hausse des dépenses de santé et de l’augmentation des troubles neurologiques. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché de la radiologie de perfusion en raison de la présence croissante des économies en développement rapide de la Chine, de l’Inde et de la Corée du Sud dans cette région.

Principaux acteurs clés :

Santé du spectre RamSoft Inc Groupe InHealth Rapports de radiologie en ligne Siemens Healthineers SA Soins de santé soniques RadNet Inc ENTREPRISE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE Services de soins de santé de l’Alliance Royal Philips SA Hologic Inc. Société Shimadzu Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON Carl Zeiss AG FUJIFILM Corporation Hitachi Ltd Services MEDNAX Inc Santé Carestream Solutions de téléradiologie UNILABS ONRAD Inc

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2028 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Quels sont les acteurs clés de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

