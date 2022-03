Marché de la radiologie 2022 Taille, part, tendances futures, revenus, application et scénario actuel sur l’analyse de la croissance et la forte demande jusqu’en 2029

La dernière étude publiée sur le marché mondial de la radiologie a évalué le potentiel de croissance future de l’industrie de la radiologie et fournit des informations et des statistiques utiles sur la structure et la taille du marché. Ce rapport se concentre sur des aspects importants tels que l’analyse approfondie des derniers développements, la taille du marché, la part, le statut, les technologies à venir, les moteurs de l’industrie, les défis, les politiques réglementaires, avec les profils des entreprises clés et les stratégies des acteurs. Le rapport vise à fournir des informations sur le marché et des informations stratégiques pour aider les décideurs à prendre des décisions d’investissement judicieuses et à identifier les lacunes potentielles et les opportunités de croissance. En outre, le rapport identifie et analyse également les dynamiques changeantes, les tendances émergentes ainsi que les moteurs essentiels, les défis, les opportunités et les contraintes sur le marché mondial de la radiologie.

Le marché de la radiologie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour une croissance à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les patients des avantages de la radiologie contribuera à stimuler la croissance du marché.

Scénario de marché mondial de la radiologie

L’augmentation des occurrences de troubles chroniques au sein d’une population croissante, la préférence et le besoin croissants de procédures mini-invasives, les niveaux d’investissement croissants qui aideront au développement de produits avancés et technologiques et la fourniture d’une formation et d’une sécurité adéquates sont quelques-uns des facteurs susceptibles de améliorer la croissance du marché de la radiologie au cours de la période de prévision 2022-2029. D’autre part, le nombre croissant d’activités de recherche et la numérisation stimuleront encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché de la radiologie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le manque de diagnostic précoce est susceptible d’entraver la croissance du marché de la radiologie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

En plus de cela, il catégorise la répartition des données mondiales par fabricants, région, type et application, et analyse également l'état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l'entrée, les canaux de vente, et distributeurs.

La concurrence sur le marché mondial de la radiologie par les TOP Players est,

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Siemens Healthcare Private Limited

Royal Philips SA

Systèmes médicaux Canon

Systèmes médicaux Hitachi

Carestream Santé

Sur la base du produit, l’étude de marché Radiologie affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par type (radiologie interventionnelle, radiologie diagnostique), utilisation finale (hôpitaux, centres de diagnostic, autres)

Par services (imagerie de fusion, rayons X, ultrasons, tomodensitométrie (CT), médecine nucléaire, tomographie par émission de positrons (TEP), imagerie par résonance magnétique (IRM))

Ce rapport sur le marché de Radiologie étudie les principaux producteurs et consommateurs, se concentre sur la capacité, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance du produit dans ces régions clés, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Analyse ESTLE du marché mondial de la radiologie

? Politique (Politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

? Économique (Taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coût des matières premières

et taux de change)

? Social (Évolution de la démographie familiale, des niveaux d’éducation, des tendances culturelles, des

changements d’attitude et des changements dans les modes de vie)

? Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

? Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité,

réglementation et restrictions internationales et commerciales)

? Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, élimination des

déchets et durabilité)

The market share (by revenue) for the public players will be based on the information available in the public domain, and for the private players, such information will be provided on best effort basis, which will entirely be based on primary interviews and latest developments of the companies

Global Radiology Market Scope and Market Size

Radiology market is segmented on the basis of type, servicesand end use. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries, and provide the users with valuable market overview and market insights to help them in making strategic decisions for identification of core market applications.

Based ontype, radiology market is segmented into interventional radiology, and diagnostic radiology.

On the basis of services, radiology market is segmented into fusion imaging, X-rays, ultrasound, computed tomography (CT), nuclear medicine, positron emission tomography(PET), andmagnetic resonance Imaging (MRI).

Radiology market has also been segmented based onthe end use into hospitals, diagnostic centres and others.

Strategic Points Covered in Table of Content (Chapter) of Global Radiology Market:

Chapter 1 – Executive Summary

The report commences with an executive summary of the Radiology market report, which includes the summary of key findings and key statistics of the market. It also includes the market value (US$ million) estimates of the leading segments of the Radiology market.

Chapter 2 – Market Introduction

Readers can find detailed taxonomy and definitions in this chapter to understand basic information regarding the Radiology market dynamics, supply chain, list of key distributors and suppliers and list of key market participants.

Chapter 3 – Market Overview

Readers can find a detailed opportunity analysis on Radiology Market

Chapter 4 – Market Overview

Tracking the market scenario, with key inferences drawn from historical data, current trends, and future prospects. This section provides the Macro-Economic Factors for the market

Chapter 5 – Market Background

Readers can find various macro-economic factors associated with the growth of the market. This chapter highlights the key market dynamics, which include the drivers, restraints and trends

Chapter 6 – Global Economic Outlook

This section shows the Gross Domestic Product by Region & Country from 2006 – 2022

Chapter 7 – Key Inclusions

This section of the report includes regulation and reimbursement scenario associated with the market

Chapter 8 – North America Radiology Market Analysis 2010-2018 & Opportunity Assessment 2018-2029

This chapter includes a detailed analysis of the anticipated growth in the North America Radiology market along with a country-wise assessment for countries in the region, including the U.S. and Canada. Readers can also find information pertaining to the regional trends and regulations prevailing in the North America Radiology market and regional market growth classified on the basis of product type, modality and end user.

Chapter 9 – Latin America Radiology Market Analysis 2010-2018 & Opportunity Assessment 2018-2029

Readers can find detailed information regarding factors such as pricing analysis and regional trends that are impacting the growth of the Latin America Radiology market. This chapter also includes the growth prospects of the Radiology market in leading LATAM countries such as Brazil, Mexico and rest of the Latin America region.

Chapitre 10 – Analyse du marché de la radiologie en Europe 2022-2018 et évaluation des opportunités 2018-2029

Des perspectives de croissance importantes du marché Radiologie, sur la base du type de produit, de la modalité et de l’utilisateur final dans plusieurs pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne et le reste de l’Europe ont été incluses dans ce chapitre. .