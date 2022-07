Marché de la radio mobile terrestre – Les grands géants de la technologie font à nouveau le buzz | Thales Group, Icom, JVC Kenwood

Le « marché mondial de la radio mobile terrestreAnalysis to 2025 « est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la radio mobile terrestre avec une segmentation détaillée du marché par type , type de déploiement, secteur vertical et géographie.Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la radio mobile terrestre et présente les principales tendances et opportunités du marché.Certains des acteurs majeurs et émergents identifiés sont Harris Corporation, Motorola Solutions , Inc, Simoco Telecommunications Ltd., RELM Wireless Corporation (BK Technologies), Hytera Communications Corporation Limited, Tait Communications Ltd., Thales Group, Icom Inc, JVC Kenwood Corporation, Cartel Communication Systems Inc.

Définition :

Le marché mondial de la radio mobile terrestre représentait 6 408,5 millions de dollars américains en 2016 et devrait croître à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision 2017-2025, pour représenter 16 226,1 M$ US en 2025.

Le marché de la radio mobile terrestre a connu une croissance et un taux d’adoption élevés au cours des dernières années et devrait également connaître une croissance et un taux d’adoption importants dans les années à venir. L’une des principales raisons de la forte adoption des radios mobiles terrestres est les besoins des utilisateurs et des organismes de réglementation qui encouragent l’évolution vers la technologie mobile numérique à partir de l’analogique. Cette avancée technologique contribue à l’amélioration de l’efficacité spectrale et tire parti à la fois de la voix et des données. Une communication claire et fiable dans toute la zone de service, des communications personnalisées et rentables avec des communications de données intégrées sont quelques-uns des principaux moteurs du marché de la radio mobile

terrestre Aperçu du marché de la radio mobile terrestre

La demande croissante des organisations privées pour la technologie de radio mobile terrestre a un impact positif sur la croissance du marché de la radio mobile terrestre

La transformation des champs de bataille centrés sur la voix en réseaux air/sol entièrement connectés et axés sur l’information a un impact positif sur le marché de la radio mobile terrestre

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DE LA RADIO MOBILE TERRESTRE

Par type

Portable portable

Dans le véhicule

Par technologie

Analogique

Numérique

TETRA

DMR

P25

Autres

Par fréquence

25-174 VHF

200-512 UHF

700 MHz et plus

Par application

Commercial

Industriel

Sécurité publique et gouvernement

Objectifs de recherche

• Analyser et prévoir le marché mondial de la radio mobile terrestre, en valeur et en volume.

• Quel segment a le potentiel pour gagner la plus grande part de marché ?

• Aider le décideur du point de vue de la nouvelle offre et comparer la stratégie marketing existante.

• Corréler les données historiques de la structure des coûts avec les principaux segments d’activité.

• Analyser la contribution marketing et l’acquisition de clients par la vente incitative et la vente croisée.

• Identification des facteurs d’influence qui maintiennent l’intensité du marché mondial de la radio mobile terrestre, pris en compte avec une analyse périodique du rapport de concentration CR4 et CR8 et de l’indice HHI.

