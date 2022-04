Marché de la racine de réglisse Demande mondiale, tendances émergentes, développements récents, investissements futurs, opportunités de toilettage, stratégies des acteurs clés et analyse SWOT

Forme du produit (racines et extraits), type de produit (huiles essentielles, extrait de malt liquide, oléorésines, extrait de malt sec d’herbes et d’épices et farine de malt), type de fonction (amplificateurs de performance et exhausteurs de palatabilité), type de grade (malt standard, malt caramélisé , et malt torréfié), type de matière première (maïs, orge, blé, riz, seigle et avoine), type d’ingrédient (lipides, protéines, polysaccharides et autres), utilisateur final (industrie alimentaire et des boissons, industrie du tabac, industrie pharmaceutique , industrie cosmétique et complément alimentaire)