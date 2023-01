marché de la purification de l’air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique prévoit un TCAC de 6,2 % prévu jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché de la purificación de l’air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique contient des données vitales qui fournissent des prévisions futuros et une analyzese detallée aux niveaux mondial et régional. Ce rapport évalua les hauts et les bas estimés du rapport d’analyse de l’industrie de la valeur du TCAC pour une période de prévisión spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles qu’il peut poser pour l ‘industrie à l’avenir, et comment localiser mieux une marque particulière. adopter pour prosperer dans ce marché en évolution rapide.

Le rapport sur la purification de l’air intérieur essentiel au Moyen-Orient et en Afrique contient des perspectives et des informations sans fin sur les définitions, les classifications, les applications et les actions du marché, et explique également les moteurs et les contraintes du marché sur la base de l’analyse SWOT. La recherche sur la segmentation du marché couvre la recherche et l’analyse basées sur de nombreux segments de marché et d’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Les aspects essentiels de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Les entreprises peuvent certainement prédire une réduction du risque d’échec avec le rapport d’étude de marché sur les dispositifs contraceptifs.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la purification de l’air intérieur devrait atteindre une valeur de 2 196,36 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision. Le segment des solutions représente le plus grand segment d’offre sur le marché de la purification de l’air. Le rapport sur le marché de la purification de l’air intérieur couvre également une analyse approfondie des prix, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

MÉTRIQUES DE RAPPORTS DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en unités, prix en USD segments couverts Par produit (dépoussiéreurs et aspirateurs, collecteurs de vapeur et de fumée, éliminateurs de buée, mauvaises odeurs et gaz nocifs, évacuation incendie et secours et virus et champignons) Catégorie (petite pièce, pièce moyenne, grande pièce) Technologie (HEPA, précipitateurs électrostatiques, charbon actif, filtres ioniques et autres) Fonction (manuel, capteur et autres) Matériau extérieur (plastique et métal) Gamme de prix (bas, moyen, haut de gamme) Canal de distribution (vente directe, commerce électronique, supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés et autres ) Application (industrielle, commerciale et résidentielle), tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029. Pays couverts Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA). Acteurs du marché couverts Koninklijke Philips NV ; LG Electronics, Panasonic Corporation, DAIKIN INDUSTRIES ltd., Aerus LLC, Legend Brands, xpower, Abatement Technologies, Omnitech Design, B-AIR, Pullman-Ermator ; Envirco, AMERICA AEROSPACE, INC. ; Camfil ; Carrier, Hamilton Beach Brands, Inc. ; Whirlpool, Lifa Air Ltd., NIKRO INDUSTRIES, INC. et COWAY CO. LTD. entre autres.

Définition du marché

La purification intérieure est réalisée avec des produits tels que des humidificateurs, des purificateurs d’air et des déshumidificateurs dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel. Ces produits sont développés et fabriqués dans le but de modifier la qualité de l’air intérieur, dans une seule pièce ou au sein d’une zone. Ces produits sont généralement suffisamment petits pour se déplacer efficacement et ne nécessitent pas d’installation pour les applications résidentielles. Les articles liés à la qualité de l’air sont très demandés par les médecines complémentaires et alternatives (CAM) aux influences orientales. La CAM est un éventail de thérapies, de traitements et de systèmes de santé ; à la fois ancien et nouveau;ils peuvent généralement être identifiés comme des pratiques de santé et de bien-être qui sortent du spectre de la médecine occidentale normale et des habitudes de consommation occidentales. Avec l’augmentation de la sensibilisation des consommateurs, l’intérêt pour une meilleure qualité de l’air,

Des opportunités

Augmentation de la demande de filtres à air en raison de la sensibilisation des consommateurs à la santé

Par rapport à l’air extérieur, les niveaux de pollution de l’air intérieur peuvent être jusqu’à cinq fois plus élevés. That ce soit dans le confort de leur maison ou de leur lieu de travail, les gens passent plus de 90% de leur temps à l’intérieur. La qualité de l’air intérieur (QAI), la santé et le bien-être sont étroitement liés. Respirer un polluante sans air améliore non seulement la calité de vie, mas réduit également le risque d’infections respiratoires et minimizes the risque de developper various maladies chroniques. The organizations, à savoir American Air Filter (AAF), with a certain name d’options pour se connecter avec les publics cibles et les éducer sur la QAI et son importante.Sensitization accrue des consommateurs aux effets sur la santé tells that the irritation of the eyes, du nez et de la gorge, les maux de tête, les étourdissements et la fatigue, les maladies respiratoires, les maladies cardiacas et le cancer creent une perspective de croissance du marché des purificateurs d’air au Moyen-Orient et en Afrique. Les filtres à air sont l’un des marchés en croissance dans le monde. Gens becoming more and more aware of the need to breathe pure air, exempt from allergens and pathogenic micro-organisms, the demand for air purifiers has considerably increased the last years.

Contraintes/Défis

Coûts élevés associés aux purificateurs d’air

L’importance du purificateur d’air augmente à mesure que la qualité de l’air extérieur et intérieur se dégrade en raison de l’urbanisation rapide, augmentant les infections/maladies aéroportées dans le monde entier. La pollution de l’air devient un problème de santé plus grave, lié à environ 7 millions de décès en 2012 selon un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les nouvelles données révèlent également un lien plus fort entre l’exposition à la pollution de l’air intérieur et extérieur et les maladies cardiovasculaires, telles que les accidents vasculaires cérébraux et les cardiopathies ischémiques, ainsi qu’entre la pollution de l’air et le cancer. Comment la pollution intérieure et extérieure affecte la santé, les consommateurs se tournent vers les purificateurs d’air pour une bonne qualité de l’air intérieur.Cela a permis au fabricant d’augmenter le coût associé au purificateur d’air en augmentant ses caractéristiques technologiques ; pour répondre à la demande mondiale. Ce coût élevé associé aux purificateurs d’air et aux purificateurs d’air intelligents ; elle limite la croissance de son marché car la classe moyenne n’a pas les moyens de dépenser autant en équipement. Ceci dans les résultats agit comme une contrainte à la croissance du marché de la purification de l’air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique. Ce coût élevé associé aux purificateurs d’air et aux purificateurs d’air intelligents ; elle limite la croissance de son marché car la classe moyenne n’a pas les moyens de dépenser autant en équipement. Ceci dans les résultats agit comme une contrainte à la croissance du marché de la purification de l’air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique.Ce coût élevé associé aux purificateurs d’air et au purificateur d’air intelligent ; elle limite la croissance de son marché car la classe moyenne n’a pas les moyens de dépenser autant en équipement. Ceci dans les résultats agit comme une contrainte à la croissance du marché de la purification de l’air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique.

développement récent

En août 2022, Carrier a annoncé son intention de fournir un ensemble de démarrage d’air sain et abondant aux universités, aux lieux de divertissement, aux écoles et aux organisations immobilières commerciales. Dans le cadre de ce plan, l’entreprise fournira un moyen simple, rapide et rentable de surveiller, de visualiser et de réagir aux composants invisibles de la qualité de l’air intérieur (QAI), contribuant ainsi au bien-être des occupants. Grâce à cette décision, la société vise à accroître sa domination sur le marché de la purification de l’air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique.

En juin 2021, Hamilton Beach Brands, Inc. a annoncé son partenariat avec The Clorox Company. En vertu de l’accord, Hamilton Beach Brands prévoit de lancer une gamme de purificateurs d’air haut de gamme sous la marque Clorox qui éliminera 99,97 % des allergènes et des particules du pollen, de la poussière et de la fumée. On estime que cela permettra à l’entreprise d’utiliser la licence de Clorox Company pour son produit offert pour le marché de la purification de l’air intérieur.

Méthodologie de recherche: marché de la purification de l’air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprendez l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biases de diversos sources et stratégies. Cela understands the exam and the planning of all the données acquires lors de l’avance passée. Likewise, it implies the examination of inconsistencies in information observed in different sources of information. Les données de marché are analyzed and estimated à l’aide de modèles de marché cohérentes et statistiques. In outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché.Pour en savoir plus, demandez un appel d’analyste ou déposez votre demande.

The research methodology used by the DBMR research team is the triangulation of données, which involves the extraction of données, the analysis of the impact of the données variables on the marché and the primary validation (experts of the industry). In dehors de cella, les modèles de données include the positioning grid of fournisseurs, the analysis of the chronology of the marché, the aperçu and the guide of the marché, the positioning grid of the company, the analysis of the brevets, l’analyse de l’analyse, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la methodologie de recherche,

