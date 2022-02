Marché de la publicité pour les soins de santé 2021 Scénario comparatif et stratégies d’expansion Syneos Health, CDM New York, Havas Health & You. (Une Filiale du Groupe Havas),

étude avec analyse approfondie, décrivant la demande de services et de l’industrie et expliquant les perspectives et l’état du marché jusqu’en 2027. L’étude de marché est segmentée par régions clés qui accélèrent la commercialisation. À l’heure actuelle, le marché développe sa présence et certains des acteurs clés de l’étude complète dominent le marché par sa croissance, ses valeurs de partage et bien d’autres. Le rapport décrit par taille, statut de l’industrie, portée et prévision de la demande, paysage de la concurrence et opportunité de croissance. Ce rapport de recherche catégorise le —- par entreprises, région, type et industrie d’utilisation finale.

Le rapport sur le marché de la publicité pour les soins de santé inclut le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans le rapport Publicité sur les soins de santé. Ce rapport de l’industrie présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à apporter des solutions à une large population. Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la publicité pour la santé sont PUBLICIS GROUPE, Syneos Health, CDM New York, Havas Health & You. (une filiale du groupe Havas), FCB Worldwide, Inc. (une filiale d’IPG), MCCANN WORLDGROUP (une filiale d’IPG), VMLY&R (une filiale de WPP plc),

Le marché mondial de la publicité pour les soins de santé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 52 659,16 millions USD. d’ici 2027.

Dynamique du marché mondial de la publicité pour les soins de santé :

Étendue du marché mondial de la publicité pour les soins de santé et taille du marché

Le marché mondial de la publicité pour les soins de santé est segmenté en fonction du type, de la forme d’engagement, de la technologie, de l’approche, du format et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en traditionnel, en ligne, relations publiques, image de marque et notoriété uniques, marketing interne, marketing des employeurs, références de médecins et autres. En 2020, la catégorie en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide, au cours de la période de prévision, en raison de l’importance croissante accordée aux canaux numériques tels que les médias sociaux, la gestion des campagnes et autres, les dépenses publicitaires numériques élevées dans le secteur de la santé, l’adoption rapide de la recherche publicité et attirer un plus grand nombre de patients. Sur la base de la forme d’engagement, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en établissement de santé, en ligne, à domicile / en personne et autres. En 2020, les établissements de santé détenaient la plus grande part du marché en 2019, en raison de la demande croissante de promotion des produits de santé par l’intermédiaire des médecins, ce qui a un impact direct sur les publicités auprès des patients.

Sur la base de la technologie, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en télémédecine, intelligence artificielle, suivi des données personnelles et autres. En 2020, la télémédecine représente la plus grande part de marché dans le segment technologique en raison de la pénétration accrue des smartphones et de l’Internet mobile et du changement efficace des informations médicales à tout moment et n’importe où.

Sur la base de l’approche, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en publicité détaillée (professionnels de la santé) et publicité directe aux consommateurs. En 2020, la publicité directe aux consommateurs devrait enregistrer une croissance plus rapide, en raison de l’accent croissant mis sur l’approche directe des clients pour la publicité pharmaceutique et pour rester informé sur le produit.

Sur la base du format, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en affichage, recherche et vidéo. En 2020, l’affichage détenait la plus grande part du marché en 2019. Cela est principalement dû au ciblage d’utilisateurs spécifiques, aux dépenses élevées en affichage numérique et à l’accélération de la notoriété de la marque.

Sur la base de l’application, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en produits et services de fitness et de régime, en vente libre, hygiène de la santé, assurance médicale, verres correcteurs et lunettes, dispositifs et équipements médicaux, produits pharmaceutiques, médicaments sur ordonnance, sociétés de biotechnologie et produits biopharmaceutiques. En 2020, les produits et services de fitness et de régime dominent le segment des applications, en raison de l’augmentation des dépenses en compléments alimentaires, de la sensibilisation accrue aux activités physiques, de l’accent mis sur le maintien d’un mode de vie sain et de la multiplication des publicités sur les aliments sains.

Liste des acteurs actuellement présentés dans le rapport – Wunderman Thompson (une filiale de WPP plc), AbelsonTaylor, Inc., TBWA\WorldHealth, Thrive Internet Marketing Agency, RevLocal, HLM Digital, LEVO Healthcare Consulting, LLC, Dobies Health Marketing, Sagefrog Marketing Group, LLC, The Communications Strategy Group Inc., Distill Health, Healthcare Success, LLC et Trajectory, entre autres.

Actuellement, le rapport de recherche accorde une attention particulière et se concentre sur les régions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.

Segmentation du marché mondial de la publicité pour les soins de santé :

Marché mondial de la publicité pour les soins de santé, par type (en ligne, traditionnel, recommandation de médecins, marketing interne, relations publiques, marketing employeur, image de marque et sensibilisation uniques et autres), forme d’engagement (établissement de santé, à domicile / en personne, numérique et autres), Technologie (télémédecine, intelligence artificielle, suivi des données personnelles et autres), approche (publicité détaillée (professionnels de la santé) et publicité directe aux consommateurs), format (affichage, recherche et vidéo), application (publicité sur les produits pharmaceutiques (médicaments à petites molécules), produits biopharmaceutiques, vaccins , Médicaments en vente libre, Médicaments sur ordonnance, Dispositifs et équipements médicaux, Entreprises de biotechnologie, Assurance médicale, Produits et services de fitness et de régime, Produits d’hygiène, Verres et lunettes correcteurs et autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni,Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste d’Amérique du Sud, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d’Égypte, d’Israël, d’Afrique du Sud et du reste du Moyen-Orient et d’Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la publicité pour les soins de santé :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche Marché de la publicité pour les soins de santé

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché de la publicité pour les soins de santé.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du silicium à zone flottante

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché de la publicité pour les soins de santé Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2013-2018

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de la publicité pour les soins de santé qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Analyse par région des principaux producteurs et consommateurs, axée sur la capacité du produit, la production, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance dans les régions clés mentionnées ci-dessous :

Amérique du Nord – États-Unis, Canada, Mexique

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Russie, Espagne, etc.

Asie-Pacifique – Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, etc.

Amérique du Sud – Brésil, Argentine, etc.

Moyen-Orient et Afrique – Arabie saoudite, pays africains, etc.

Scénario Covid-19 :

Le besoin d’authentification passive a augmenté pendant la pandémie de Covid-19 avec l’adoption de la stratégie de « travail à domicile » dans les organisations. De nombreuses organisations ont connu des vulnérabilités de processus et de sécurité dans le cadre du travail à distance à mesure que les cyberattaques augmentaient.

De plus, les cybermenaces, les vols de données et les attaques de phishing ont augmenté dans le monde entier pendant la pandémie. Cela a donné lieu à une mise en œuvre accrue de techniques d’authentification passive avancées.

De nombreux acteurs du marché ont lancé des techniques d’authentification avancées et identifié des facteurs de vérification qui offrent une facilité d’utilisation et une commodité aux utilisateurs.

Facteurs clés du rapport : –

Ce rapport décrit le modèle de positionnement de marque décrit comment établir un avantage concurrentiel dans l’esprit du client sur le marché.

Il décrit le modèle de résonance de la marque qui décrit comment tirer parti de l’avantage concurrentiel et créer une relation de fidélité intense et active avec les clients pour les marques.

Il décrit également le modèle de chaîne de valeur de la marque qui illustre comment retracer le processus de création de valeur pour mieux comprendre l’impact financier des dépenses et des investissements marketing afin de créer des clients fidèles et des marques fortes.

