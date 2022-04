Marché de la propulsion spatiale Croissance des échanges entre les économies émergentes ouvrant de nouvelles opportunités

États-Unis: Le rapport sur le marché de la propulsion spatiale contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché de la propulsion spatiale par région.

Le marché de la propulsion spatiale est évalué à environ 5.8 milliards USD en 2019 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 6.7 % sur la période de prévision 2020-2027.

La propulsion des engins spatiaux est tout dispositif utilisé pour propulser des engins spatiaux et des satellites artificiels. La propulsion spatiale ou propulsion dans l’espace concerne uniquement les systèmes de propulsion spatiale sous vide utilisés et ne doit pas être confondue avec les lanceurs. Le marché est tiré par les projets du gouvernement et du secteur privé, la demande de petits satellites à faible coût et la production de lanceurs spatiaux réutilisables. Les principaux acteurs du marché mondial de la propulsion spatiale ont adopté diverses stratégies pour obtenir un avantage concurrentiel, notamment le lancement de produits, les fusions et acquisitions, les partenariats et accords, les investissements, le financement et autres.

Par exemple, en mai 2020, Aerojet Rocketdyne a fourni les systèmes de propulsion chimique et électrique doubles pour le test de redirection double astéroïde (DART) de la NASA au laboratoire de physique appliquée (APL) de Johns Hopkins. Cependant, les politiques gouvernementales ont un impact direct ou indirect sur la croissance de l’environnement et de l’industrie des petits satellites aux niveaux national et international.

De plus, le gouvernement américain investit dans tous les aspects de l’écosystème des petits satellites et devrait continuer à investir dans les secteurs en amont et en aval. Dans de nombreux pays , les dépenses publiques, généralement dans la R&D et les start-ups, sont considérées non seulement comme un moyen de résoudre les problèmes de société, mais aussi comme un moyen de promouvoir l’indépendance vis-à-vis des importations et de devenir finalement un fournisseur mondial de solutions dans de multiples secteurs, y compris espace. De nombreux gouvernements comprennent également que, comme celui des États-Unis, ils ne disposent pas d’un secteur du capital-risque bien développé et fournissent donc des fonds pour le capital-risque (VC).

L’analyse régionale du marché mondial de la propulsion spatiale est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de demande de petits satellites à faible coût et de production de lanceurs spatiaux réutilisables. Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2027. Des facteurs tels que les projets du gouvernement et du secteur privé créeraient des perspectives de croissance lucratives pour le marché de la propulsion spatiale dans la région Asie-Pacifique.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un grand marché pour le marché.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

OHB SE

ACCION SYSTEM

BOEING

NORTHROP GRUMMAN CORPORATION

MAXAR TECHNOLOGIES

THALES ALENIA SPACE

AIRBUS DEFENSE AND SPACE

VACCO INDUSTRIES

MOOG INC

COBHAM MISSION SYSTEMS WIMBORNE LIMITED

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par plate-forme :

Satellites

Capsules\Cargos

Vaisseau spatial interplanétaire et sondes

Rovers/atterrisseurs de vaisseaux spatiaux

Lanceurs

Par composant du système :

Propulseurs à propulsion chimique Propulseurs à

propulsion électrique

Systèmes d’alimentation en propergol

Moteurs -fusées

Buses

Propulsion Contrôle thermique

Unités de traitement de

puissance

Par type de propulsion :

Propulsion chimique Propulsion

non chimique

Par utilisateur final :

gouvernement commercial

et défense

Par service d’assistance :

Conception, ingénierie et exploitation

Tir à chaud et exécution des tests environnementaux

Ravitaillement et assistance au lancement

Par orbite : Orbite

terrestre basse (LEO)

Orbite terrestre moyenne (MEO)

Orbite terrestre géostationnaire (GEO) Au-

delà de l’orbite géosynchrone

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2017, 2018

Année de référence – 2019

Période de prévision – 2020 à 2027

Public cible du marché mondial de la propulsion spatiale dans l’étude de marché :

principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

