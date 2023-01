Marché de la production d’antibiotiques par tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement, revenus et paysage concurrentiel

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la production d’antibiotiques, qui s’élevait à 40,70 milliards USD en 2021, atteindrait 61,29 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,25 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus de la des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché de la production d’antibiotiques

Selon le rapport 2019 des Nations Unies sur le vieillissement de la population, 962 millions de personnes dans le monde avaient 60 ans ou plus en 2017. Au Royaume-Uni, il y a eu 447 694 diagnostics de maladies sexuellement transmissibles (IST) en 2018, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2017. En outre, 7 541 cas de syphilis ont été signalés en 2018, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2017, et 56 259 infections de gonorrhée, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2017.

Une classe particulière d’agent antimicrobien qui agit contre les bactéries est un antibiotique. Les antibiotiques sont fréquemment utilisés dans le traitement et la prévention des infections bactériennes car ils constituent le type d’agent antibactérien le plus efficace.

Développement récent

En octobre 2020, Arixa Pharmaceuticals Inc., une entreprise axée sur la création d’antibiotiques oraux de la prochaine génération pour les infections à Gram négatif résistantes aux médicaments, sera acquise par Pfizer Inc., selon une annonce faite.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la production d’antibiotiques sont:

Abbott (États-Unis)

F.Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Allergan (Irlande)

Amgen Inc. (États-Unis)

GSK plc. (ROYAUME-UNI)

Merck Sharp & Dohme Corp. (États-Unis)

Novartis SA (Suisse)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (États-Unis)

Sanofi (France)

Portée du marché mondial de la production d’antibiotiques

Le marché de la production d’antibiotiques est segmenté en fonction de l’origine du médicament, du spectre d’activité, de la voie d’administration et de la classe. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Origine du médicament

Naturel

Semi-synthétique

Synthétique

Spectre d’activité

Antibiotique à large spectre

Antibiotique à spectre étroit

Voie d’administration

Oral

Intraveineux

Autres

Classe

Bêta-lactame et bêta-lactamase

Quinolones

Macrolides

Autres

Opportunités du marché de la production d’antibiotiques

En raison d’un certain nombre de facteurs, y compris de fortes initiatives prises par les grandes entreprises pour l’expansion des productions de haut niveau, le marché de la fabrication d’antibiotiques devrait augmenter régulièrement. D’autres facteurs influençant l’expansion du marché comprennent l’utilisation accrue d’antibiotiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les investissements importants réalisés par les sociétés pharmaceutiques dans des projets de R&D et une augmentation de la prévalence des maladies transmissibles. Certains facteurs stimulent l’expansion du marché.

Contraintes/défis du marché de la production d’antibiotiques

Malgré cela, l’augmentation des coûts d’approbation des médicaments et l’amélioration de l’endurance des antibiotiques devraient freiner l’expansion du marché.

Ce rapport sur le marché de la production d’antibiotiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la production d’antibiotiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Points clés couverts par le marché de la production d’antibiotiques et prévisions jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur marchande future du marché de la production d’antibiotiques?

Quel est le taux de croissance du marché ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

Quels sont les principaux pays couverts par le marché ?

