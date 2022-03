Marché de la poudre de yaourt aromatisé 2022 éclairé par un nouveau rapport

Le rapport «Prévisions du marché de la poudre de yaourt aromatisé jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale» ajouté à The Insight Partners a couvert et analysé le potentiel du marché mondial de la poudre de yaourt aromatisé et fournit des statistiques et des informations sur la taille du marché, les parts et les facteurs de croissance. Le rapport a pour objectif de fournir des informations de pointe sur le marché et d’aider les décideurs à effectuer une évaluation judicieuse des investissements. En outre, le rapport identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché mondial.

La poudre de yogourt est une appellation réglementée basée sur le processus de fabrication du yogourt. Pour fabriquer un yaourt (entier, écrémé et demi-écrémé), le lait est pasteurisé pendant quelques minutes. Il est ensuite refroidi et ensemencé avec des bactéries spécifiques. La fermentation a lieu à 40-45°C et dure 2 à 5 heures. La poudre de yogourt aromatisée est offerte avec différentes saveurs de fruits, notamment la fraise, la pomme, la mangue, la cerise, la banane, la vanille et autres. Ces poudres de yaourt aromatisées peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications alimentaires, y compris les confiseries, les collations, les produits de boulangerie et les céréales pour petit-déjeuner. Parmi les autres introductions de produits intéressantes, citons les desserts de longue conservation, les barres de crème glacée et les vinaigrettes aux fruits et au yogourt.

Principaux acteurs clés :-Ballantyne Foods, Bempresa Ltd, CP Ingredients, Easiyo Products, EnkaSut, Epi Ingredients, Glanbia Nutritionals, Kerry Group Plc, Prolactal GmbH, Schwarzwaldmilch GmbH

Le marché de la poudre de yaourt aromatisé a connu une croissance significative en raison de facteurs tels qu’une application plus large dans les ménages, HORECA et l’industrie. La poudre de yaourt aromatisé est une poudre de yaourt au lait écrémé à base de lait frais qui est cultivé, pasteurisé, évaporé puis séché par pulvérisation. Cette poudre a un excellent profil de saveur. Il conserve une teneur élevée en protéines et possède un profil d’acides aminés fort. En raison de ces profils nutritionnels, ce produit est largement utilisé dans les préparations alimentaires. Cependant, diverses lois et réglementations sur les produits alimentaires peuvent entraver la croissance du marché du yaourt en poudre aromatisé. Néanmoins, avec la croissance constante de l’industrie agroalimentaire et de l’industrie laitière, il existe des opportunités pour les acteurs du marché d’investir sur ce marché.

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs de l'industrie Yaourt en poudre aromatisé, y compris des détails tels que l'aperçu financier, les produits / services offerts, les développements notables et l'analyse SWOT.

Le marché mondial de la poudre de yaourt aromatisé est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. Le marché du yaourt en poudre aromatisé sur la base du type de produit est classé en poudre de yaourt écrémé, en poudre de yaourt demi-écrémé et en poudre de yaourt entier. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la poudre de yaourt aromatisé est divisé en ménage, HORECA et industriel.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la poudre de yaourt aromatisé tant du côté de la demande que de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché du yaourt aromatisé en poudre dans ces régions.

