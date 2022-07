Marché de la poudre de banane 2022 à 2030 Statistiques de croissance des entreprises

Selon MRH, le marché mondial de la poudre de banane représente XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés influençant le marché sont le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur régime alimentaire, l’augmentation de la production de bananes vertes et les nombreux avantages pour la santé associés à la poudre de banane. Cependant, l’imprévisibilité des prix des matières premières limitera la croissance du marché de la poudre de banane.

Les bananes représentent l’un des fruits frais les plus importants au monde, du moins en termes de volume et de commerce. La transformation de la banane en poudre de banane offre plusieurs avantages car elle augmente leur conservation et diminue les problèmes associés au stockage et au transport.

Sur la base du produit, le segment Sun direct devrait croître au cours de la période de prévision. Les bananes séchées au soleil sont un type d’aliment fabriqué en épluchant les bananes et en les séchant au soleil. Ils sont doux et moelleux et pas trop sucrés ou collants. Par géographie, l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de la forte consommation dans des pays comme l’Inde et l’Australie.

Certains des principaux acteurs du marché mondial de la poudre de banane sont Vinayak Ingredients Pvt. Ltd, Santosh Food Products, Saipro, Safety Foods Pvt Ltd, Perennial Lifesciences Private Limited, Naturalin Bio-Resources Co. Ltd., National Food N Spices, Mevive International, Chiquita Brands International, Inc., Banatone Industries et Aarkay Food Products Ltd.

Source couverte :

• Conventionnelle • Processus

biologique couverte : • Séché au tambour • Lyophilisé • Séché par atomisation • Séché au soleil • Séché sur plateau • Vide • Autre procédé

Applications couvertes :

• Boulangerie et collations

• Boissons

• Confiserie

• Cosmétiques

• Limage et vinaigrette

• Industrie alimentaire

• Ménage

• Nourriture pour nourrissons

• Industrie de l’alimentation animale et animale

• Soupes et sauces

• Autres applications

Canal de distribution couvert :

• Dépanneur

• Ventes directes

• Détaillant en

ligne • Ventes indirectes

• Commerce moderne

• Magasin spécialisé

• Autre canal de distribution

Utilisateurs finaux couverts :

• Industrie de l’alimentation animale

• Industrie alimentaire

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

• Ce que propose notre rapport :

o – Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

o – Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

o – Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés

o – Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

o – Analyse stratégique : moteurs et contraintes, analyse produit / technologie, analyse des cinq forces de Porter, analyse SWOT, etc.

o – Recommandations stratégiques dans les segments d’activité clés sur la base des estimations du marché

o – Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

o – Profil de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents

o – Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

• Offres de personnalisation gratuites :

o Tous les clients de ce rapport auront le droit de recevoir l’une des options de personnalisation gratuites suivantes :

o Profilage de l’entreprise

o Profilage complet des acteurs du marché supplémentaires (jusqu’à 3)

o Analyse SWOT des acteurs clés (jusqu’à 3 )

o Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et TCAC de tout pays de premier plan selon l’intérêt des clients (Remarque : cela dépend de la vérification de faisabilité)

o Analyse comparative concurrentielle Analyse

comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques.